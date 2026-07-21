Черепахи ориентируются в океане благодаря магнитному полю Земли: Такие же сверхспособности раньше были и у людей

Зеленые морские черепахи – знатные навигаторы, бороздят просторы морей и океанов. Фото: australia/соцсети/Global Look Press

Морские биологи и IT-специалисты из Австралии, Англии, Италии и США, установив высокотехнологичную слежку за зелеными морскими черепахами (Chelonia mydas), наконец-то оставили всякие сомнения по поводу того, как тем удается не потеряться на океанских просторах и почему течения не уносят их куда ни попадя.

Морские черепахи, преодолев более 1600 километров водной глади Индийского океана, наглядно продемонстрировали: они действительно ориентируются по магнитному полю Земли и точно знают свои координаты в любой момент времени. Благодаря этому и не сбиваются с курса, а плывут точно по направлению к цели – почти по прямой, невзирая на течения, которые «смывают» их в сторону.

В недавней публикации в журнале Science Advances ученые рассказали, что оснастили шесть самок высокоточными GPS-датчиками, которые позволили определять и направление движения каждой, и их местоположение.

Специальное устройство GPS-навигации, разработанное для слежения за перемещением морских черепах.

Черепахи стартовали от островов архипелага Чагос (Британская территория в Индийском океане). Через 28 дней они доплыли до Сейшельских островов.

Никаких видимых ориентиров в открытом океане у черепах не было – они еще и подслеповаты ко всему прочему, звезд не различают. Тем не менее, время от времени – примерно каждые 15 часов - животные корректировали свой курс, делая поправку на течения.

Вывод: морские черепахи ориентируются не иначе, как по внутреннему компасу. Других объяснений феномену исследователи даже не предлагают.

Ценность нынешних экспериментов в том, что ученые впервые наблюдали черепашью способность ориентироваться в магнитном поле Земли, что называется, в натуре. Прежние – лабораторные - эксперименты в специальных бассейнах лишь доказывали, что черепахи реагируют на изменения магнитного поля, создаваемые искусственно. То есть, обладают так называемой магниторецепцией – способностью ощущать магнитные поля. Но пользуются ли они ею в дикой природе, было не известно. Оставалось гипотезой.

Предположительно, магниторецепцию черепахам обеспечивают кристаллы магнетита, расположенные в костях черепа, и белки – криптохромы, по-разному реагирующие на изменения направления магнитных силовых линий. Благодаря этому морские рептилии чувствуют и угол наклона магнитного поля, и его силу и вроде бы даже запоминают конкретные значения, которые соответствуют координатам того или иного места.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Люди тоже умели ориентироваться по магнитному полю

Свой криптохром есть у современных людей, вот только пользы от него сегодня нет. Это дало основание думать, что когда-то она все-таки была. И наши далекие предки в полной мере обладали способностью находить дорогу, скажем, к пещере, не по запаху, а определяя направление геомагнитного поля. Но в процессе эволюции эта полезная опция почему-то пропала.

То, что в людях все-таки заложена потенциальная способность ориентироваться без компаса в свое время продемонстрировали ученые из медицинской школы университета Массачусетса (University of Massachusetts Medical School).

Экспериментируя, нейробиологи сначала лишили мух, которые довольно эффективно ориентировались в магнитном поле, собственного «магнитного» белка. И те потеряли свой дар - перестали ориентироваться и проходить лабиринт с помощью искусственного магнитного поля. Хотя прежде успешно справлялись с таким заданием.

Затем ученые снабдил тех же мух человеческим криптохромом. И способность проходить лабиринт к ним вернулась. Мухи словно бы «магнитно» прозрели. То есть, наш белок в принципе исправен, но «выключен». Как он включается, никто пока не знает – инструкция утеряна.

КСТАТИ

Собаки и коровы тоже чуют, где север, а где юг

Исследования магниторецепции, как минимум, пару раз удостаивались потешной Шнобелевской премии, которой ежегодно награждают ученых за работы насмешившие коллег и окружающих.

В 2014 году премия по биологии была присуждена большой группе исследователей из Чехии, Германии и Замбии, которые подметили и тщательно задокументировали удивительный феномен: собаки, справляя малую и большую нужду, занимают положение, при котором тело вытянуто вдоль магнитных силовых линий Земли. То есть, мордой к Югу, хвостом - к Северу. Или наоборот.

Аналогичным образом были оценены усилия ученых, которые определили, что пасущиеся праздно коровы тоже выстраиваются вдоль магнитных силовых линий Земли. Свой вывод они сделали, проанализировав космические снимки 308 пастбищ и рассмотрев почти 9 тысяч пасущихся животных.

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