Дарья Мороз вступилась за Анну Пересильд, которую обвинили в блате

В Сети обвинили начинающую актрису Анну Пересильд в том, что она поступила на актерский курс в МШК по блату. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сети обвинили начинающую актрису Анну Пересильд в том, что она поступила на актерский курс в МШК (Московская школа кино) по блату, поскольку девушка отсутствовала на конкурсе из-за съёмочной экспедиции.

После этого за младшую Пересильд заступились не её родители, а актриса и педагог Дарья Мороз. Чтобы пресечь «спекуляцию на теме», она написала в одной запрещенной соцсети, что тоже поступала в Школу-студию МХАТ без конкурса. Поскольку в это время снималась у легендарного режиссера Георгия Данелии в фильме «Фортуна».

После этого за младшую Пересильд заступились не её родители, а актриса и педагог Дарья Мороз. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не смогла быть из-за съемочной смены в экспедиции – это заранее было оговорено со мной и Университетом (неужели МШК – уже Университет? – ред.)», - сообщила Мороз. И добавила, к слову, что в свое время тоже не попала на конкурс в Школу-студию МХАТ – из-за съёмок у Данелии. Поэтому первый год училась платно, так решил принципиальный ректор Школы Олег Табаков. «Аня – потрясающе талантливый человек. Для меня и для всей нашей педагогической команды – большая удача, что она на курсе!».

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