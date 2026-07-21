Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Половина лета уже позади, но впереди еще как минимум полтора месяца хорошей погоды. Звезды меняют образы каждый день, а мы выбрали наиболее интересные и выделили разные тренды.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Молодая супруга Петросяна собрала довольно противоречивый образ с растянутой тельняшкой и джинсовыми шортами. Лук 37-летняя Татьяна дополнила плетеной сумкой Chanel и замшевыми мюлями в сочетании с носками с рюшами. Даже не знаю, что и сказать. Но носки я бы точно убрала, а обувь на плоском ходу заменила на сабо на толстом каблуке. С другой стороны, в этом, казалось бы, странном образе Брухунова выглядит не как дочка знаменитого мужа, а уже как внучка. Если благодаря одежде, вы «скидываете» лет 5, то это, безусловно, плюс. Потому я и назвала этот лук Татьяны противоречивым.

Стефания Маликова

Стефания Маликова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Буквально влюбилась в летящий летний костюм Стефании с шортами и топом с халтером от бренда Magic Atelier за 105 000 рублей. Эффектный комплект дизайнер дополнила люксовыми аксессуарами — сумкой эффектного оттенка тиффани и розовыми шлепанцами — все от Chanel. Плюс соломенная шляпа и многочисленные украшения — акцентные браслеты и крупные серьги. Все очень красиво.

Стефания Маликова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Сукой разве быть плохо? Считаю, сукой быть прекрасно! Это оберегает тебя от многих проблем», — как-то заявила Собчак, дав понять, что с гордостью носит это звание. А недавно на вечернике, организованной для своих подписчиков, ироничная Ксения Анатольевна вышла в красной футболке с надписью Bitch от бренда Madfrenzy. Образ журналистка дополнила темными джинсами с необработанным краем, бордовыми бархатными мюлями и сумкой Hermes из кожи крокодила размера миди. Такой аксессуар стоит минимум несколько миллионов рублей.

Полина Диброва

Полина Диброва Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Полина активно отмечает день рождения. По случаю 37-летия звезда организовала аж три вечеринки. На одном из праздников участница реалити-шоу примерила комплект в актуальной пастельной гамме. Жакет с рукавами-фонариками и с кружевом Диброва сочетала с юбкой миди с глубоким разрезом, которая подчеркнула длинные стройные ноги блогерши. Образ Полина дополнила изящными украшениями и нюдовыми лодочками. Плюс небрежная укладка и легкий макияж. Получилось нежно и романтично.

Полина Диброва Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Как и Полина, Екатерина демонстрирует наряд с увеличенными рукавами от российского бренда Monnshe за 53 900 рублей. Кимоно с принтом в виде цветов актриса дополнила ультрамодными мюлями-вьетнамками, которые органично вписались в образ в восточном стиле. Плюс минималистичное колье и небрежная укладка. Все по делу и ничего лишнего.

Мода, стоп!

Фото: km20.ru

Сандалии от молдавского дизайнера Фидана Новрузова сочетают в себе сразу несколько трендов. Первый: форма в виде вьетнамок. А вторая тенденция: эффектный рыжий мех. Однако возникает резонный вопрос: куда носить такую обувь? Летом в ней будет откровенно жарко, а осенью уже холодно. Еще один вариант: на вечеринки, но тоже условно. Цена эффектных сандалий 134 600 рублей. Кстати, Ксении Собчак они бы точно подошли!

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