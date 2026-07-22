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Экономика22 июля 2026 3:00

От нуля до миллиона рублей: почему опасно покупать котят и щенков на сайтах объявлений и сколько они на самом деле стоят

KP.RU перечислил способы серьезно сэкономить при покупке котенка или щенка
Елена АРАКЕЛЯН
От ноля до пары миллионов рублей - так нынче колеблется стоимость щенков и котят.

От ноля до пары миллионов рублей - так нынче колеблется стоимость щенков и котят.

Фото: Алексей ФОКИН.

От ноля до пары миллионов рублей - так нынче колеблется стоимость щенков и котят. Ноль рублей - это если из приюта. Миллионы - если нужен питомец редкой породы. Между этими крайностями - много промежуточных вариантов. Как разобраться в этой «зверской экономике» обычному человеку?

КТО ПОЧЕМ

Цены на породистых щенков начинаются примерно от 60 тысяч рублей. На модные породы - например, корги или французских бульдогов - от 150 тысяч.

С кошками не лучше.

- Грамотно выращенный котенок популярной породы (например, мейн-кун или сфинкс) обычно стоит не меньше 80 тысяч, - рассказывает знакомая заводчица.

Еще есть редкие и экзотические породы. А также дизайнерские, выведенные как «диванный» формат (среди них - собаки кокапу и кошки минскин). Тут цены могут превышать миллион.

Это - если речь о питомниках и частных заводчиках, чья репутация подтверждена медалями на выставках. Если же посмотреть объявления в интернете, можно и дизайнерскую породу найти тысяч за 20, а «обычную» - за 10. Когда вы не мечтаете о выставках, лишних денег нет, а ребенок канючит «хочу щенка», выбор кажется очевидным. Но есть нюансы.

БУКЕТ БОЛЕЗНЕЙ В ПОДАРОК

История из интернета. Дмитрий с подругой решили обзавестись котом. Пожелание одно - чтобы был пушистый. Изучив ценники питомников, пара поняла: не потянут. Стали смотреть сайты объявлений. И нашли котенка норвежской лесной в десять раз дешевле, чем в питомнике. Документов, подтверждающих норвежскость, к котику не прилагалось.

Дома выяснилось, что кот не совсем здоров. Поход в ветеринарку обескуражил: у малыша хламидиоз и целый букет других болячек. Лечение обошлось втрое дороже пушистика.

Ребятам повезло - котенка вылечили. Интернет полнится более печальными историями: купленные по объявлению питомцы протягивали лапы от болезней.

- Породистый щенок или котенок не может стоить как два семейных ужина. Ответственное разведение включает подбор пары, ветеринарное сопровождение, качественное питание, уход за пометом, вакцинацию, обработку от паразитов, социализацию, документы, - разъясняет руководитель общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» и просветительского проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева. - Низкая цена означает, что на здоровье и содержании сэкономили. Кроме проблем со здоровьем, это чревато отклонениями в поведении. Вы можете получить, например, трусливого и агрессивного питомца - именно из-за «тяжелого детства».

Цены на породистых щенков начинаются примерно от 60 тысяч рублей.

Цены на породистых щенков начинаются примерно от 60 тысяч рублей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«ПРОСТО ХОЧУ КОТЕНКА»

Если порода безразлична, самый финансово посильный вариант - взять питомца из ответственного приюта. Это безопаснее, чем «из рук в руки» за 10 тысяч.

- Если вы получаете питомца из приюта или некоммерческого фонда по договору ответственного содержания (см. «На заметку»), вам передают обследованного, вакцинированного, стерилизованного или кастрированного, социализированного (привыкшего к обществу людей и других животных, - Ред.) компаньона, - говорит Александра Нуриева.

Это не означает, что питомец «по договору» из приюта - гарантированно беспроблемный. Но о многих возможных проблемах вы будете знать и вам дадут рекомендации, что с ними делать.

- У команды приюта обычно есть понимание характера животного: как оно относится к людям, другим собакам и кошкам, прогулкам, одиночеству. Для будущего владельца это важнее красивой фотографии, - поясняет эксперт.

ПИТОМЕЦ МЕЧТЫ

Бывает, что человека заело - хочется питомца определенной породы. А стоит он дорого. Но и здесь есть варианты сэкономить без риска.

Когда много лет назад муж захотел золотистого ретривера, но с финансами у нас было не очень, он позвонил в клуб породы и честно сказал: есть мечта, но денег - ровно столько-то. Его не послали, а дали телефон заводчицы, у которой забронировали двух щенков «в богатый дом», но потом «богач» испарился - и засидевшихся малышей она готова была продать со скидкой. Так мы и стали владельцами прекрасного пса за нужную нам сумму.

Есть и другие варианты уменьшить ценник. Например, у серьезных заводчиков могут быть щенки с некоторыми отклонениями от стандарта породы в окрасе - они стоят дешевле, хотя будут не менее верными друзьями.

Породистый щенок или котенок не может стоить как два семейных ужина.

Породистый щенок или котенок не может стоить как два семейных ужина.

Фото: Алексей ФОКИН.

ЗНАЙ!

От чего зависит стоимость

* Назначение

Просто в качестве «домашнего любимца» - нижняя планка цены. Это здоровые и породистые малыши, но они не вписываются в идеальный стандарт породы (например, по окрасу или форме хвоста).

«Для выставок и разведения» - дороже. У кошек разница в цене огромна: там, где котенок «для дома» стоит от 80 тысяч, «для разведения» - от 200-250 тысяч. У собак разрыв меньше, но тоже есть.

* Размер питомца и количество заводчиков

Щенки крупных пород не могут быть дешевы. Качественно выращенного щенка лабрадора за 10-15 тысяч не бывает - заводчик не отобьет затраты на корм.

- Наиболее доступны по цене щенки таких мелких пород, как той-терьер, йоркширский терьер, - инструктирует ветеринарный врач, кинолог, заводчик русских псовых борзых Вероника Кохтенко.

У кошек стоимость больше определяется спросом на породу и числом питомников, которые ее могут предложить в рамках нескольких соседних регионов.

* Редкие и «дизайнерские» породы

Мелкий питомец «дизайнерской» породы, несмотря на карманный размер, может стоить больше миллиона. Это гибриды, которые выводятся с декоративной целью и для удобства содержания в квартире - например, мальтипу (помесь мальтийской болонки и той-пуделя).

- Высокая стоимость в данном случае - не гарантия «качества», так как генофонд не может устояться за короткое время. Соответственно, предрасположенность к заболеваниям и психическое здоровье - лотерея, - предостерегает Вероника Кохтенко.

* Мода

Тут понятно: чем выше спрос (на ту или иную породу), тем выше цена - закон экономики.

Бывает, что человека заело - хочется питомца определенной породы. А стоит он дорого

Бывает, что человека заело - хочется питомца определенной породы. А стоит он дорого

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

НА ЗАМЕТКУ

Как работают ответственные заводчики и приюты

1. Обращайте внимание на документы, которые вам передают вместе с питомцем. «Неформальностью» часто прикрывают проблемы с животным.

- С заводчиком заключается договор купли-продажи щенка или котенка, с приютом - договор ответственного содержания (там прописаны права и обязанности хозяина).

- Вместе с хвостатым вам должны передать его ветеринарный паспорт с отметками о прививках и обработках от паразитов.

- Породистость подтверждается метрикой («свидетельство о рождении» - потом вы его обменяете на родословную). Этот документ означает, что малыш прошел «регистрацию» в породном клубе или ассоциации и соответствует требованиям к породе. Речь не только про внешность. В некоторых случаях заводчики должны подтверждать отсутствие генетических заболеваний (у будущих родителей проводятся тесты и анализы).

Метрики, бывает, подделываются. Выяснить это несложно - надо позвонить в клуб, который якобы этот документ выдал.

2. Ответственным людям не безразлично, что будет с питомцем дальше. Поэтому, когда заводчики или волонтеры задают будущим хозяевам много вопросов - это нормально.

В некоторых приютах есть испытательный срок: вы какое-то время приходите ухаживать за своей будущей собачкой или кошкой - и только после этого вам ее отдадут.

Насторожить должно, когда ни о чем не спрашивают - только заберите зверушку и побыстрее. А животное передают где-то на пороге или в метро, не показывая условия, в которых оно выросло.

3. Заводчики передают щенков или котят в новый дом в возрасте не младше трех месяцев. Отрывать малышей от мамки раньше - плохо для иммунитета и развития. К моменту переезда к новым хозяевам они должны быть привиты и обработаны от всего, чего следует.

Когда вам предлагают забрать месячных котят «от заводчика», велика вероятность, что речь о «черном» заводчике, а метрика поддельная. Прививок же в таком возрасте еще по определению быть не может.

Но есть и подводные камни. Так, некоторые приюты настолько маниакально озабочены светлым будущим своих питомцев, что могут затерроризировать даже самых безупречных хозяев. Например, после «усыновления» звонят владельцам в любое время и требуют прислать свежее фото, доказывающее, что хвостатый цел и доволен жизнью. Или захотят прийти к вам домой, проинспектировать квартиру, в которой будет жить кошка или собака.

Отсюда совет - если хотите взять питомца из приюта, заранее изучите его (в том числе - по отзывам в интернете), чтобы не было таких вот сюрпризов.

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