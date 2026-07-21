В Россию собрался глава ФБР: зачем Кэшу Пателю понадобилось в Москву и Питер

В Россию собрался директор ФБР Кэш Патель. Фото: REUTERS.

По данным Politico, в Россию собрался директор ФБР Кэш Патель. Высокопоставленный источник сообщил американскому изданию, что эта поездка может состояться 14-15 октября, Патель намерен посетить Москву и Петербург. Потенциальный вояж Politico называет «необычным и деликатным».

О том, какой может быть цель приезда Пателя, KP.RU спросил историка спецслужб, эксперта фонда национальной и международной безопасности Олега Хлобустова.

Последний раз глава ФБР посещал Россию в 2013 году: при президенте Обаме Роберт Мюллер обсуждал с коллегами в Москве борьбу с терроризмом. Также спецслужбы двух стран координировались по вопросам безопасности в связи с Олимпиадой в Сочи 2014 года.

Позднее Мюллер занял должность спецпрокурора и подготовил знаменитый доклад, в котором отрицалось «русское вмешательство» в президентские выборы в США с целью поддержки Трампа. Эту позицию всецело поддерживал и Кэш Патель.

Politico высказывает предположение, что Пателя пригласила Федеральная служба безопасности России. Официального подтверждения этого нет.

Олег Хлобустов отмечает: в истории прецеденты таких приглашений были. Особенно часты были контакты на высоком уровне в 1998-2003 годах, когда Россия входила Международную антитеррористическую коалицию ФСБ и ФБР видели как минимум две важные сферы взаимодействия – борьбу с наркотрафиком и противодействие международному терроризму.

- Когда-то сотрудники наших органов даже получали ведомственные награды ФБР, - вспоминает Хлобустов. - Думаю, причиной возможного визита может быть дипломатическая игра: стремление противопоставить Россию Пекину, учитывая недавние заявления Трампа о том, что Китай незаконно получил доступ к миллионам файлов американских избирателей.

Также Трампа беспокоит угроза, которая возникает для США и лично для Трампа из-за продолжения американо-израильской агрессии против Ирана. Не исключено, что американцы хотят получить какую-то, хотя бы пассивную, помощь со стороны России.

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