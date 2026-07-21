Ситуация с топливом в России улучшается, это видно по количеству работающих заправок и снижению очередей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом в России улучшается, это видно по количеству работающих заправок и снижению очередей. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам совещания во вторник, 21 июля 2026 года, посвященного топливному кризису.

Новак заявил, что во многих регионах уменьшились очереди на заправках Вице-премьер Александр Новак заявил, что рынок топлива в России «частично стабилизируется»

Что с бензином в России: рынок стабилизируется

Как рассказал Новак, на совещании обсуждали общую ситуацию с бензином в регионах, а также поставки топлива аграриям и обеспечение северного завоза.

По словам Новака, правительство вместе с нефтяными компаниями и регионами мониторит ситуацию в ежедневном режиме.

- Ранее принятые кабмином меры по насыщению внутреннего рынка уже стали давать результаты, - заявил Новак.

Александр Новак. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Он пояснил, что речь идет о таких мерах, как запрет экспорта нефтепродуктов и насыщение рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов.

- Частично рынок стабилизируется, - заявил Новак, отметив, что во многих регионах уже снимаются ограничения по продаже топлива, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди.

Напомним, ранее в ряде субъектов бензин перестали продавать частникам, а также ввели ограничения при покупке - например, не более 20 литров бензина в одни руки.

- Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами, - рассказал Новак.

Новак заверил, что все регионы, которые входят в программу северного завоза, вовремя получат необходимые объемы нефтепродуктов. Ведь в случае несоблюдения сроков северного завоза из-за климатических особенностей Крайнего Севера топливо не возможно будет доставить до весны.

Вице-премьер отметил, что правительство также уделяет особое внимание поставкам дизельного топлива аграриям. На кону - ход уборки урожая и здесь важно не допустить сбоев. Новак заверил, что аграрии получают топливо в срок в соответствии с потребностями.

Тем временем: Владимир Путин сделал важное заявление для россиян: о трудностях с топливом, ситуации в экономике и будущем России

Другие заявления о ситуации с бензином на 21 июля

Во вторник стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с территориальными органами завела 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.

Кроме того, компании получили 38 предупреждений о нарушении антимонопольного законодательства.

Изначально в правительстве объясняли причину топливного кризиса ажиотажным спросом и нарушением ряда логистических цепочек. Но через какое-то время Александр Новак заявил, что проблемы с топливом связаны с попаданием украинских беспилотников в некоторые российские НПЗ. В каком состоянии находятся заводы, пострадавшие от БПЛА и когда их работу удастся полностью восстановить, Новак не сообщил.

Что уже сделано для стабилизации ситуации с бензином в России

Кризис на топливном рынке стал темой нескольких совещаний у президента. После них Владимир Путин заявлял, что проблемы носят временный характер.

Правительство приняло комплекс мер, направленных на то, чтобы компенсировать возникший на внутреннем рынке дефицит.

- Первым делом был введен запрет на экспорт бензина (на данный момент - до конца июля) и авиационного керосина (до 30 ноября).

- На всех действующих НПЗ максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов.

- Кроме того, кабмин продлил действие временных послаблений для ряда нефтеперерабатывающих заводов - они могут выпускать топливо по нормативам «Евро-3» более низкого качества. Обсуждалась даже возможность продажи топлива по нормативам Евро-2, но это решение пока не было принято. Предполагается, что такое топливо направят военным и сельхозпроизводителям, а освободившиеся объемы привычного «Евро-5» пойдут в гражданский оборот.

- Кроме того, были введены изменения в биржевых торгах. Чтобы наполнить внутренний рынок, снижены минимальные квоты обязательных продаж бензина на бирже на ближайшие месяцы.

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