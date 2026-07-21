ВС РФ продолжают жечь оружие Запада в портах Одессы. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Минувшей ночью соединения Объединенной группировки войск ВС РФ нанесли удары по украинским морским портам, которые использовались киевским режимом для переправки грузов с Запада. По сообщению Минобороны РФ, высокоточное оружие воздушного базирования было применено по объектам портовой инфраструктуры Одесской области.

Они служили для разгрузки и хранения поставок, предназначенных для вооруженных формирований Украины. Днем на сайте военного ведомства появился новый мем с изображением взлетающих крылатых ракет, который уже разлетелся по каналам: «Примите БАМдероль. Слышится, как пишется».

За минувшие сутки российские войска продемонстрировали значительные успехи по всей линии боевого соприкосновения. Группировка войск «Север» уничтожила более 295 украинских военнослужащих, «Запад» — 220, «Южная» — 195, «Центр» — 355, «Восток» — 360, а «Днепр» — 65.

Общие потери украинской стороны за последние 24 часа оцениваются в 1490 боевиков ВСУ, включая иностранных наемников. Помимо личного состава, украинские силы за сутки потеряли: танк,16 бронемашин, восемь артиллерийских орудий и 87 различных автомобилей.

В результате боевых действий, штурмовые подразделения группировки «Север» успешно взяли под контроль населенный пункт Волоховское, расположенный в Харьковской области.

Российские войска, активно используя армейскую авиацию, ударные дроны, ракетное вооружение и артиллерию, поразили места сборки и хранения дальнобойных беспилотников, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также районы концентрации украинских боевиков в 144 районах.

Системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 11 управляемых авиабомб, восемь американских реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS, семь дальнобойных крылатых ракет типа «Фламинго» и 655 ударных беспилотников самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 21 июля были уничтожены:

673 - самолета.

284- вертолета.

186 190 - дронов.

667 - ЗРК.

30239 - танка и бронемашин.

1762 - РСЗО.

35842 - орудий.

67 057 - единиц спецтехники.