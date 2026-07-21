Минувшей ночью соединения Объединенной группировки войск ВС РФ нанесли удары по украинским морским портам, которые использовались киевским режимом для переправки грузов с Запада. По сообщению Минобороны РФ, высокоточное оружие воздушного базирования было применено по объектам портовой инфраструктуры Одесской области.
Они служили для разгрузки и хранения поставок, предназначенных для вооруженных формирований Украины. Днем на сайте военного ведомства появился новый мем с изображением взлетающих крылатых ракет, который уже разлетелся по каналам: «Примите БАМдероль. Слышится, как пишется».
За минувшие сутки российские войска продемонстрировали значительные успехи по всей линии боевого соприкосновения. Группировка войск «Север» уничтожила более 295 украинских военнослужащих, «Запад» — 220, «Южная» — 195, «Центр» — 355, «Восток» — 360, а «Днепр» — 65.
Общие потери украинской стороны за последние 24 часа оцениваются в 1490 боевиков ВСУ, включая иностранных наемников. Помимо личного состава, украинские силы за сутки потеряли: танк,16 бронемашин, восемь артиллерийских орудий и 87 различных автомобилей.
В результате боевых действий, штурмовые подразделения группировки «Север» успешно взяли под контроль населенный пункт Волоховское, расположенный в Харьковской области.
Российские войска, активно используя армейскую авиацию, ударные дроны, ракетное вооружение и артиллерию, поразили места сборки и хранения дальнобойных беспилотников, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также районы концентрации украинских боевиков в 144 районах.
Системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 11 управляемых авиабомб, восемь американских реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS, семь дальнобойных крылатых ракет типа «Фламинго» и 655 ударных беспилотников самолетного типа.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 21 июля были уничтожены:
673 - самолета.
284- вертолета.
186 190 - дронов.
667 - ЗРК.
30239 - танка и бронемашин.
1762 - РСЗО.
35842 - орудий.
67 057 - единиц спецтехники.