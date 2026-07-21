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Политика21 июля 2026 11:26

Украина разработала новый дрон-камикадзе, который летит на 600 километров: что о нем известно и чем ответит Россия

Полковник Баранец рассказал, что известно про новый дрон-камикадзе ВСУ SkyFall
Виктор БАРАНЕЦ
Инженеры украинской компании SkyFall разработали новый дальнобойный беспилотник-камикадзе под таким же именем.

Инженеры украинской компании SkyFall разработали новый дальнобойный беспилотник-камикадзе под таким же именем.

Фото: REUTERS.

Информагентство Bloomberg пронюхало, что Украина разработала новый дрон-камикадзе для ударов вглубь России. Ну и что же это за зверь такой? Попытаемся разобраться.

КАК ОН ПОЯВИЛСЯ

На киевских болтливых сайтах не раз проскакивала информация, что инженеры украинской компании SkyFall разработали новый дальнобойный беспилотник-камикадзе под таким же именем. Мелькала и любопытная деталь: это тот самый Cкайфол, разработку которого продвигал министр обороны Украины (теперь уже бывший) Федоров.

Поддерживал проект и ярый русофоб сенатор Линдси Грэм* (говорят, что незадолго до кончины он побывал именно на производстве SkyFall). Кстати, в прессе США в связи с этим даже мелькнула загадочная версия: Грэм* якобы во время визита на фирму попал под ракетный российский удар и был изуродован настолько, что его пришлось хоронить в закрытом гробу.

А ЧТО ОН МОЖЕТ

Информация о ТТХ этого SkyFall пока крайне скупа. Но, судя по словам его конструкторов, дрон может преодолевать не менее 600 км. Он выполнен по схеме с неподвижным крылом, размах которого составляет около 3,5 метра. В движение его приводит пропеллерный двигатель. Ориентировочная скорость – 700-800 км/час. Вес боезаряда - около 7 кг.

А вот о содержании его электронной начинки неизвестно пока ничего.

Дрон может преодолевать не менее 600 км.

Дрон может преодолевать не менее 600 км.

Фото: REUTERS.

КТО ПОМОГ ЕГО СОБРАТЬ

Еще недавно европейский аэрокосмический концерн Airbus Defence and Space подписал меморандум о сотрудничестве с украинским производителем тяжелых ударных дронов Vampire, более известных как «Баба-Яга», а также компанией SkyFall. Об этом официально сообщала пресс-служба концерна.

Собственно, французы решили расширить свою линейку и нашли отличный полигон для обкатки технологий - Украина. Директор концерна Михаэль Шелльхорн заявил, что цель кооперации – это массовые и недорогие дроны «с использованием решений, которые уже проверены в боевых условиях».

ЧЕМ НАМ ЭТО ГРОЗИТ

Если учитывать заявленную дальность полета нового дрона и вес его боезаряда, то можно сказать, что по этой части опасность серьезная. А проникновение этой машины (якобы) на 600 км в глубину европейской части России - показатель пока лишь теоретический. Но и его, как говорится, мимо ушей пропускать нельзя.

К тому же SkyFall заявлен как дрон-камикадзе, а насчет этого свойства разработчики пока помалкивают: блеф или понты? Да и о системе управления машиной в полете тоже пока ни слова.

Техническая бравада украинских конструкторов и инженеров уже много раз разоблачала себя: заявленные ТТХ на деле оказывались сильно преувеличенными. А реальные возможности SkyFall могут показать только его запуски. А к киевским сказкам про очередную «вундервафлю» мы уже дано привыкли.

КАК МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ

Опыт последних лет показывает, что российские военные успешно выстраивают эшелонированную систему защиты

Опыт последних лет показывает, что российские военные успешно выстраивают эшелонированную систему защиты

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тут можно ответить одним словом - сбивать. Наши войска за 4,5 года СВО уже привыкли к появлению новых моделей ударных беспилотников противника. И российская система противовоздушной обороны (ПВО) уже адаптировалась к угрозам такого типа.

Опыт последних лет показывает, что российские военные успешно выстраивают эшелонированную систему защиты, объединяющую возможности мобильных огневых групп, комплексов «Панцирь-С1», «Тор-М2» и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые эффективно обнаруживают и подавляют малоразмерные цели.

Кроме того, заявленные характеристики аппаратов, включая размах крыла 3,5 метра, делают их заметными для радаров, что упрощает идентификацию и перехват таких целей ещё на дальних подступах. Учитывая налаженное промышленное производство средств ПВО и постоянное совершенствование алгоритмов обнаружения, новые украинские дроны столкнутся с теми же барьерами, что и предыдущие поколения БПЛА, эффективность которых существенно снизилась после доработки российских оборонительных рубежей.

Алгоритм противодействия таким новым дронам, как SkyFall, известен: сначала наши радары и системы РЭБ берут их «на зуб» (обнаружение цели и установление частоты управления дрона), затем – подбор «инструментов» поражения. А тут уже говорят, что на поле боя россияне испытывают новую лазерную пушку, которая выжигает электронные мозги вражескому дрону, прицеливаясь к нему аж за 5 км. Но молчу, молчу…

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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