Как в России организуют корпоративные спартакиады: репортаж с крупнейшего события в Подмосковье

Всего на минувшей спартакиаде разыграно 70 комплектов наград и командных кубков. Фото: Пресс-служба АФК «Система».

Около 70 % крупных компаний в России развивают корпоративный спорт. Это данные аналитических и консалтинговых агентств (например, «Руспортинг» и S+Consult). Бизнес также внедряет wellbeing программы («программы благополучия»), куда, кроме физической активности, входят забота о ментальном здоровье и питании сотрудников. Федеральное правительство весной утвердило программу развития корпоративного спорта до 2030 года. На минувшем ПМЭФ 2026 вручали Всероссийскую спортивно деловую премию «Чемпион». Лидером развития корпоративного спорта в стране названа АФК «Система».

Все это побудило корреспондента KP.RU разобраться: есть ли за большими цифрами и громкими установками интерес простого сотрудника? Едем на летнюю спартакиаду корпорации лидера в Подмосковье.

Парад команд в честь открытия основного соревновательного дня на площадке отеля «Изумрудный лес». Фото: Пресс-служба АФК «Система».

ВЛИЯЕТ НА КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ

Летнюю спартакиаду «Система» проводила в 22 раз. По заверениям организаторов, прошедшее событие было самым масштабным в истории корпорации. Площадками избрали отельные комплексы в Московском регионе и столичный спортклуб. Событие шло два дня: на каждой локации проходили соревнования в разных дисциплинах.

Мы отправились в Клинский округ — на площадки Cosmos Collection «Изумрудный Лес» и «Гранд Усадьба». На масштабной территории, которая только в одну сторону проходится за полчаса бодрым шагом, с раннего утра собирается народ. На вскидку — точно больше 1000 атлетов и гостей: групп поддержки и семей выступающих (всего же в спартакиаде участвовали более 3 тысяч сотрудников корпорации вместе с детьми).

Спортсмены представляют 20 компаний, которые входят в портфель корпорации. В мероприятии участвовали представители сфер финансов, телекома, цифровых сервисов и электронной коммерции, медицины и фармацевтики, энергетики и электротехники, сельского хозяйства, промышленности и судостроения, сектора недвижимости и сферы гостиничных услуг. Кто то собрал сборную на все заявленные виды спорта (их было более 15-ти), другие ограничились отдельными направлениями.

Атлеты соревновались в большом теннисе и новом модном спорте – паделе. Фото: Пресс-служба АФК «Система».

Вертолетную площадку отельного комплекса застроили трибунами и сценой. Главный день спартакиады открывается парадом участников. Торжественный марш перед зрителями команды выполняют творчески: да так, что впору вводить в программу спартакиады конкурс шоу программ. Зрителей радуют акробатическими трюками, танцами, черлидингом. Почти каждая сборная придерживается какой-то концепции: одни облачились под стать Джейн Фонде и ее фитнес выпускам из 80 х, другие – переоделись в героев фильмов про Астерикса и Обеликса, третьи запускали пиротехнику и создавали карнавальный шум.

— Спорт не только стал частью нашей корпоративной культуры. Это часть нашего ДНК, нашей философии. Если обернуться назад, было огромное число побед, рекордов. И все это стало возможным благодаря вам, — обратился к гостям президент АФК «Система» Тагир Ситдеков. — Вам, кто лично принимал участие в соревнованиях, кто развивал корпоративный спорт в компаниях, участвовал во всероссийских спортивных мероприятиях, проводимых нашим благотворительным фондом. Это было оценено. Мы стали чемпионом корпоративного спорта в России. Это важный сигнал всем нам: мы — команда.

Топ менеджер отметил, что опросы руководителей и сотрудников компаний из разных отраслей и регионов показывают позитивное влияние подобных мероприятий на внутренний климат, коммуникации и мотивацию, развитие социальных связей и слаженность командной работы. Участие взрослых вместе с детьми способствует укреплению семейных ценностей.

Несколько комплектов наград разыграны в плавании. Фото: Пресс-служба АФК «Система».

БОЛЬШИЕ ГОНКИ И ПАДЕЛ

Мысль продолжила вице президент по управлению персоналом корпорации Лариса Пастухова:

— Дорогие ребята, вас сегодня 175. Это те, кто наряду со взрослыми спортсменами выходит и участвует в пяти видах спорта. Ребята, присматривайтесь к компаниям. Сегодня, будучи школьниками, вы выступаете под их флагами. А завтра ждем вас к нам — на свое первое рабочее место. Успехов вам!

Взрослым предстояло соревноваться в 16 видах спорта. Программа детской спартакиады включала семейную эстафету, шахматы, киберспорт, плавание и общую физическую подготовку. На кону — 70 комплектов наград и кубки для сильнейших команд.

— Мы постарались максимально задействовать возможности наших площадок, чтобы как можно больше желающих смогли принять участие в соревнованиях в комфортных условиях и с пользой для здоровья провести время вместе со своими коллегами и близкими. Каждый год мы добавляем в программу новые виды спорта, такие как ориентирование, интеллектуальный квиз, большие гонки, падел и многое другое. Разнообразие дисциплин позволяет каждому участнику найти подходящее именно ему направление, где можно себя проявить, — рассказал управляющий делами корпорации и глава оргкомитета спартакиады Евгений Веселов.

Тагир Ситдеков во время встречи со стажерами корпорации. Фото: Пресс-служба АФК «Система».

ЗНАКОМСТВО В РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Погрузиться в атмосферу спортивного праздника и корпоративную культуру смогли не только действующие, но и будущие сотрудники. Особыми гостями Спартакиады впервые стали участники стажировочного тура, который в этом году организовал благотворительный фонд «Система». Студенты 47 вузов и колледжей из 28 регионов России побывали на параде команд и встретились с руководством крупного бизнеса.

— Для нас кадры и человеческий капитал – это основной актив. У нас 200 тысяч человек работает по всей стране. Мы достаточно часто ищем людей, пытаемся усилить наши команды. Группа компаний – идеальный полигон для тех молодых ребят, которые могут начать свою карьеру у нас, — отметил Тагир Ситдеков.

«ПРИЕХАЛИ ПОБЕЖДАТЬ»

После открытия атлеты спешат занять места на старте — пока жара не разыгралась. Из палатки гиревого спорта доносятся первые «Ух!», чеканят об асфальт баскетбольные мячи и свистят рикошеты на площадке для падела.

Девиз спартакиады: «Быть первым! Быть лучшим!». Беседую с атлетами: настрой у девушек и парней отнюдь не «вегетарианский».

В двухдневной летней спартакиаде участвовали более 3000 сотрудников. Фото: Пресс-служба АФК «Система».

— Приехали побеждать! А иначе зачем это все? — бодро говорит IT инженер Виктор, который работает в маркетплейсе.

— Спартакиаду ждем каждый год — это обязательный ритуал. Жена хотела в отпуск съездить в июле — пришлось ее переубедить, что нужно перенести отдых на время после выступления команды, — говорит Евгений, который приехал бороться за медали в стритболе.

На выходе из бассейна после заплыва ловлю Александра, который работает логистом в одной из компаний корпорации. Мужчина прихрамывает на одну ногу и потирает икру.

— Судорогой свело прямо на дорожке. Но я смог дожать, дойти до конца дистанции. Не согласен на компромиссы и на «главное — не победа»: приехал за медалью!

Также на спартакиаде сеть медклиник из портфеля корпорации представила комплексный медицинский скрининг для тех, кто хочет заниматься спортом осознанно и безопасно, с учетом индивидуальных возможностей организма и особенностей здоровья. В течение двух дней спартакиады можно было пройти чекапы и проконсультироваться со специалистами для определения факторов риска и оптимальных нагрузок.

Атлеты и болельщики могли пройти экспресс-чекап у спортивных медиков. Фото: Пресс-служба АФК «Система».

Кроме спорта, на площадке много активностей для досуга. В этих шатрах полно ребятни и родителей болельщиков. Дети танцуют, управляют квадрокоптерами, штурмуют батутные полосы препятствий. И получают награды — в итоге каждая семья уезжает со спортивного праздника едва ли не с мешком презентов.

Разъезжаясь, участники обсуждали: расстаются меньше чем на год. Ведь зимой предстоит еще одна спартакиада, где корпоративные атлеты соревнуются в зимних видах спорта.