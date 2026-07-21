Число прегрешений, за которые иностранца вышлют из России, достигло 45. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во втором и третьем чтении принят закон, важный для огромного числа людей. Госдума в два раза расширила перечень нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из нашей страны.

Было таких позиций в Кодексе об административных правонарушениях 22. А стало - сразу 45 За что будут высылать?

Госдума в два раза расширила перечень нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из нашей страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЗА ДИСКРИМИНАЦИЮ

Мигранта выкинут обратно за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии.

Чем это до сих пор каралось? Смешным штрафом от тысячи до трех тысяч рублей. Теперь и штраф заплатишь, и страну покинешь.

ЗА НЕПОВИНОВЕНИЕ

Отказался выполнять законное требование военнослужащего при охране госграницы — вон из страны. Раньше обошлось бы штрафом пяти до семи тысяч рублей. В крайнем случае - арестом до 15 суток.

Выгонят из России и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника ФСБ, органов госохраны или войск Росгвардии.

Добавился и штраф - от двух до четырех тысяч рублей.

ЗА ХУЛИГАНСТВО И СТРЕЛЬБУ

Совершил мелкое хулиганство, нарушил правила митингов и пикетирования, начал палить где попало и заблокировал движение на дороге, накачался наркотиками в общественных местах — катись отсюда! Любителям горячих свадеб со стрельбой из машин, от которых колом встают улицы — приготовиться.

ЗА ПРОПАГАНДУ

Начал пропагандировать или публичное показывать запрещенную символику, стал возбуждать ненависть или вражды — покинь территорию РФ.

Производишь и распространяешь экстремистские материалы — домой!

Стал призывать к нарушению территориальной целостности России — убирайся!

Решил катить бочку на нашу армию и флот, призывать к санкциям — отправляйся «на дембель» на историческую родину!

ЗА ПРИНУЖДЕНИЕ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Препятствуешь работе омбудсмена, принуждаешь к участию или отказу от участия в забастовке, злоупотребляешь свободой массовой информации — тебе нечего делать в нашей свободной стране.

ЗА НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА

Мигрантам не стоит нарушать правила деятельности иноагента. Опасно нарушать режима чрезвычайного и военного положения, а также режим контртеррористической операции. За все это, ну и за участие в деятельности нежелательных организаций — выдворение из России.

ПОВЫШЕНЫ ШТРАФЫ

Нарушил правила въезда или режима пребывания - минимальный штраф для мигрантов вырос с двух до четырех тысяч рублей. Повторил — заплатишь от семи до девяти тысяч.

Незаконно работаешь - вместо двух заплатишь четыре тысячи рублей. Повторное нарушение — лишишься семи-девяти тысяч.

Правила приглашения иностранцев не соблюдаешь, ложные сведения при миграционном учете выдаешь — заплатишь не две, а от четырех до шести тысяч целковых.

«ГУМАННОСТЬ» КОНЧИЛАСЬ

Ссылки на «тяжелое семейное положение» и прочие «гуманитарные обстоятельства» не сработают— за вышеназванные прегрешения выставят из страны все-равно.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Дерзко хамил силовикам — езжай на родину

Вот как прокомментировал принятый закон глав Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов:

- Сама степень угрозы со стороны части мигрантов показала — у нас масса нарушений, за которые надо их выдворять. Сейчас это и МВД по новому отрабатывает, и Совбез.

- Даже самые «легкие» нарушения могут повлечь тяжелые последствия — например, превысил скорость, нарушил ПДД, а в итоге у нас в такси рост аварий с тяжелыми последствиями.

- Обозвал кассир или грузчик в супермаркете старушку за «неповоротливость», например, «русской свиньей», это зафиксировали свидетели, камеры в магазине — все, с вещами на выход.

- На погранконтроле на наших протяженных сухопутных границах будут просто разворачивать не желающих выходить из машины.

- Малолетние представители этнических групп нередко ведут себя хамски в отношении силовиков — теперь они административкой не отделаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За что мигрантов будут высылать из России по новому закону: нахамил - уехал, теперь никакой «чрезмерной гуманности»

Двенадцать новых россиян: Путин дал гражданство создателю BMW и американскому епископу