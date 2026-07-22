Врачи рассчитали, сколько чашек кофе в день безопасны и полезны для сердца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кофеин - не зря самый популярный в мире активатор нашего тела и психики (и вкусный! - заметим мы на полях). Согласно новому научному заявлению Американской кардиологической ассоциации (AHA) для большинства здоровых взрослых людей до 400 мг кофеина в день (а это 3 – 5 чашек по 240 мл обычного заваренного кофе) не просто безопасны, но и могут работать на снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Так и хочется начать приговаривать: а мы знали, а мы знали! Но такие реплики с мест никого не красят. Вернемся к научным фактам.

Важный вопрос: какой именно кофе полезней всего? Да, здесь многое зависит от способа приготовления и употребления, предупреждают исследователи.

Самый здоровый вариант - черный кофе без сахара, сиропов, сливок и ароматизаторов. Умеренное употребление такого связано с более низким риском диабета 2 типа, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, инсульта.

! Многие плюсы для здоровья несет не только кофеин, но и с полифенолы, антиоксиданты и другие биоактивные вещества в сваренном/заваренном кофе. Они обладают противовоспалительным действием, работают на пользу обмена веществ.

Что до того, как именно готовить кофе, кардиологи единодушны. Лучше всего - фильтрованный через качественный бумажный фильтр. Такой может задержать вещество кафестол, способное повышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Но, кстати, большинство современных автоматических кофеварок хорошо «убирают» кафестол, если в них используется бумажный фильтр. Так что, выбор способов приготовления довольно большой.

Самый здоровый вариант кофе - черный, без сахара Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Энергетики и шоты - отдельная история. Они содержат в 3 – 7 раз больше кофеина на объем напитка, плюс другие стимуляторы. И хотя исследований в этой области не очень много, но такой состав может вызывать приступы аритмии, резкие скачки давления, в том числе и у молодых людей.

Предупреждают кардиологи и о том, что кофеин достигает пика в крови примерно через час после употребления. Так что накрыть бодростью (а кого-то и чрезмерным возбуждением) может не сразу. Поэтому чашку за чашкой глотать точно не стоит. И есть люди, которые генетически лучше усваивают кофеин и ощущают его бодрящий эффект дольше. Поэтому с кофе во второй половине дня стоит быть аккуратнее.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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