Лаборатория ИКИ РАН предупреждает - межпланетный ветер резко усилился, на Землю надвигается магнитная буря. Фото: Elena11/Shutterstock/Fotodom

Лаборатория ИКИ РАН: межпланетный ветер резко усилился, на Землю надвигается магнитная буря

На Земле начинается череда магнитных бурь, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Неприятные природные явления продлятся как минимум до четверга, 23 июля. Во вторник в полдень по московскому времени астрономы отметили рост скорости солнечного ветра – верный предвестник бури. Интересно, что в прогнозах ее не было: до конца августа потрясений не ожидалось.

ХОТЬ КАКОЕ-ТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Нынешнее лето в Лаборатории характеризуют как «на редкость спокойное», а наступающую бурю называют «хоть каким-то развлечением». Впрочем, пока непонятно, насколько мощной она окажется (если вдарит как следует, развлечение так себе).

В краткосрочном прогнозе Лаборатория характеризует событие как «слабое», пока что прогнозируется буря силой в 1-2 балла (по пятибалльной шкале), но не исключен и более заметный удар (балл 3 и выше), правда, с вероятностью всего 5%.

КОНТАКТ С ПЛАЗМОЙ НЕИЗБЕЖЕН

Причиной бури стала корональная дыра, своего рода «отверстие» в солнечной атмосфере, через которое в космос вылетают быстрые потоки солнечного ветра. Часто такие дыры – компактные, что вносит неопределенность, куда ветер подует, не мимо ли Земли, отмечают в Лаборатории. Но на этот раз дыра – это скорее «трещина», от солнечного полюса до полюса, так что Землю точно не минет.

- В таких условиях встреча с потоком возмущённой плазмы, по-видимому, неизбежна, и можно только обсуждать, как скоро она случится, какой будет продолжительность и какого уровня достигнет буря, - говорится в сообщении Лаборатории.

Красок в картину могли бы добавить солнечные вспышки, своего рода взрывы, которые выбрасывают солнечное вещество в межпланетное пространство. И это вещество также несет прочь от дневной звезды, в том числе в сторону Земли.

Вспышек не было давненько, с неделю. И вот во вторник они появились: произошло уже три взрыва среднего уровня. Это обстоятельство также может усилить наступающую бурю.

ПЛОТНЫЙ ВЕТЕР

Как сообщает Лаборатория, налицо усиление как скорости солнечного ветра, так и его плотности. Это известное явление:

- Быстрая плазма солнечного ветра при движении от Солнца к Земле, словно ковш экскаватора, сгребает перед собой межпланетное вещество и создает перед своим фронтом зону повышенной плотности, - сказано в сообщении научной организации.

Это обстоятельство может ускорить начало бури. Не исключено, что заштормит уже к вечеру вторника, 21 июля.

Согласно прогнозу, пик ожидается в среду, 22 июля, с 6 утра до 12 дня по московскому времени. Но Солнце будет неспокойным до вечера среды.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Летние магнитные бури не так опасны, как зимние или в межсезонье. Согласно многолетней статистике, летом восприимчивость организма к магнитным бурям снижается. Это вызвано обилием солнечного света (который способствует выработке витамина D), свежими овощами и фруктами в рационе, а также пребыванием на открытом воздухе и (надеемся, умеренным) физическим трудом. Да и настроение получше зимнего! Все это вместе укрепляет иммунитет, что и требуется.

Хотя мнение медицины касательно воздействия магнитных бурь еще окончательно не сформировано (многие считают, что такого воздействия по сути и нет), статистика говорит, что в зоне риска – люди с заболеваниями сердца и сосудистой системы. В самом деле, наиболее частая жалоба – на головные боли (которые как раз и могут быть вызваны спазмом сосудов). Таким пациентам стоит заранее предпринять профилактические меры, рекомендованные лечащим врачом.

Впереди осень. В конце сентября, около равноденствия, когда Земля будет повернута к Солнцу точно своим экватором, воздействие на нее солнечного ветра резко усиливается.

Так что поблагодарим природу за то, что сейчас лето, и постараемся взять от него по максимуму. Чем более крепкими мы придем к зиме, тем лучше.

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