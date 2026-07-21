Никол Пашинян может довести экономику страны до разорения Фото: REUTERS.

СТОЛЬКО НЕ ВЫПЬЮТ. И НЕ СЪЕДЯТ

Буквально вчера, возвращаясь из отпуска, разговорился с водителем такси - армянином. Не смейтесь, реальный мужик, по комсомольской путевке в 80-х приехал в Тюмень, потом получил высшее образование здесь, остался жить, благо в Армении наступил «ветер перемен», который сдул все благополучие напрочь. Назад не хочет, семья здесь, вырастил детей, но за республику переживает, Пашиняна, как и многие, считает предателем, которого, по его выражению, «купили», но «народ должен проснуться». А я вспомнил в применении к Армении анекдот про представителя одного из северных народов, который, плохо зная русский язык, приехал на Черное море и, не умея плавать, стал тонуть. А как крикнуть «Помогите!» не знает.

- Однако, - кричит, - воду пью!

Ну, народ смотрит, дурачок какой-то, соленую воду пьет из моря. Но дело-то его.

А товарищ все не унимается.

- Однако, - продолжает кричать. – Много вода пью.

Все смотрят недоуменно, и тут тонущий собирается с последними силами.

- Однако, - кричит, - Я столько не выпью…

Спасли ли его, анекдот умалчивает… Но нынешняя Армения мне все больше напоминает вот этого чувака, который столько не выпьет. Армяне вырастили в этом году достаточно хороший урожай фруктов и прочей сельхозпродукции, однако, столько съесть сами они просто не в состоянии, как бы к этому их ни призывало собственное правительство и лично министр экономики РА Геворг Папоян. И столько цветов они просто не в состоянии вынюхать.

КТО ПОСЛЕДНИЙ НА ПРОТЕСТЫ?

Буквально вчера армянские фермеры перекрыли международную трассу Ереван – Ерасх, требуя от правительства решить проблемы сбыта выращенного урожая, в частности, помидоров после того, как Россия закрыла свой рынок для армянской продукции.

Напомним хронологию событий на помидорно-цветочном фронте. Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, со 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, со 2 июня приостановлена сертификация живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. Не надо смеяться, в Армении, хоть она и не морская держава, достаточно мощные рыбоводческие хозяйства, а Севанская форель может быть украшением любого стола.

Кстати, вчерашних фермеров, которые так и не дождались внятного ответа от правительства республики, сегодня поддержали и рыбоводы. В Ереване на этот раз уже у здания правительства собрались протестующие, требующие встречи с вице-премьером Тиграном Хачатряном, чтобы что-то сделать с 15-ю тысячами тонн рыбы, которую теперь нельзя экспортировать в Россию (ведь ее содержание требует огромных средств), а также финансовой компенсации.

А тут, кстати, недавно еще все то же наше грозное ведомство Россельхознадзор обратил внимание на резкий рост поставок цветов из Ирана и попросил на время аналогичное ведомство Ирана приостановить «сертификацию цветов для экспорта в Россию», поскольку «внешний вид и упаковка продукции идентичны ранее ввозившимся из Армении цветам». Ждем выхода к зданию правительства цветоводов со своей продукцией, но явно не для того, чтобы подарить цветочки Пашиняну и его министрам.

Армянские фермеры вырастили хороший урожай овощей. Но сбывать их некуда. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

«НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ» ТУТ НЕ ПАХНЕТ

Все тот же министр экономики Армении Геворг Папоян ранее обещал решить вопрос с закупками помидоров и огурцов, но ситуация пока не изменилась. Что касается рыбы, то рыбоводов в правительстве просто отказались принять, заявив, что ждут письменного обращения, а не каких-то акций в стиле «народной демократии», на которых, кстати, в первый раз пришел к власти и сам Пашинян. Но, сами понимаете, времена изменились, «народная демократия» стала «плохо пахнуть». Почти как та рыба, которая пропадет у армянских рыбоводов.

Кстати, сам новый старый премьер-министр Никол Воваевич Пашинян, накануне выборов обещавший, что у него в России все схвачено, и он свой первый зарубежный визит нанесет в Москву к Путину, с которым все мгновенно порешает, почему-то свое обещание не выполнил. Слетал на Урал, где встретился с главой правительства России Михаилом Мишустиным, а по возвращении в Ереван, не говоря никому ни худого, ни доброго слова, отправился в отпуск. А что вы хотите? Умаялся человек, трудился перед выборами, не покладая рук, то гамбургеры ел и картошку, то музыку слушал, то барабанил. В хорошем смысле этого слова.

А его министры, тем временем, стараются, делают, что могут, только могут очень немного. Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян даже обсудил с главой службы внешней сельскохозяйственной деятельности США Дэниэлом Уитли возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции в США. Нема армянских помидоров в Миннесоте, а персиков во Флориде.

- Рассмотрены возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции на рынок США, процедуры доступа к рынку, действующие нормативные требования, а также предпосылки для стимулирования экспорта, - говорится в официальном сообщении по итогам переговоров.

Осталось только понять, как армянскую продукцию в Штаты так быстро доставить, чтобы потом можно было еще продать, а не выкинуть на свалку.

Министр экономики Армении Геворг Папоян ранее обещал решить вопрос с закупками помидоров и огурцов, но ситуация пока не изменилась. Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

ВОПРОС НЕ В ГЕОГРАФИИ

Пропагандисты, работающие на Пашиняна, разместили в Сети ролик: «Смотрите! Армянские фрукты покорили рынок Дубая!» Но их тут же разоблачили – если отзеркалить надпись на прилавке, там на русском языке написано «Фрукты и офощи из Узбекистана».

Все тот же министр экономики Армении Геворг Папоян поспешил всех обрадовать, сообщив, что «армянские цветы вышли на рынок ОАЭ, в частности, в Дубай». Правда, его быстро привели в чувство – «Платформа проверки фактов изучила официальную статистику по экспорту цветов из Армении и обнаружила, что экспорт цветов в ОАЭ также фиксировался в предыдущие годы». В частности, «В 2025 году в ОАЭ было экспортировано 210 кг срезанных цветов и соцветий на сумму 3,1 тыс. долларов, а также 279 300 штук на сумму 190,2 тыс. долларов».

Тут ведь вопрос не в географии, а в математике. 193 тысячи долларов составил экспорт цветов из Армении в ОАЭ в стоимостном выражении. А общий экспорт цветов из Армении в 2025 году составил 49,1 млн долларов. Из них в Россию было поставлено цветов на 46 млн долларов, то есть 93,8% всего экспорта. Тут впору задавать вопрос, сколько новых рынков способны заменить один старый - российский. А ведь кроме российского есть и рынки других стран ЕАЭС.

Какая-то еврокомиссарща из Брюсселя на днях сварила баночку джема из армянских абрикосов и восхитилась. А ничего, что сельхозпродукция (фрукты, овощи, рыба, алкоголь, цветы и другая местная продукция), поставленная в Россию в 2025 году, ориентировочно оценивается в 650 млн долларов. Сколько надо комиссарш Евросоюза, чтобы наварить варенья и джемов из армянских фруктов на эту сумму, и хватит ли во сем ЕС баночек для этой продукции? Ладно, модно даже вычесть 50 млн евро, которые ЕС пообещал выделить в качестве компенсации за уход российского рынка. А остальное чем компенсировать.

ЕСТЬ РЕСУРСЫ И ДЛЯ ДАЛЬШЕ

А тут и еще одна новость подоспела - «Росаккредитация» на год приостановила действие документов сертификационных органов Армении, предназначенных для продукции легкой промышленности, и декларации, выданной на продовольственные товары. Еще и легкая промышленность. Армения и армяне все это сделали сами. В том числе и оскорблениями России, выставляя ее в публичном пространстве препятствием для развития республики Армения. Пришло время отвечать за поступки. И за базар, даже за армянский базар. И не надо пытаться на манер хохлов вопрошать: «А нас-то за що?» Посмотрите, что делали в последние годы, сами поймете.

Ребята, вы что, в самом деле думали, что все на следующий день после выборов выправится, что можно русофобить, и тебе за это ничего не будет, поддерживать врагов России, а мы продолжим у вас все за это покупать за живые деньги? Вы не поверите, но у нас тоже есть куда деньги тратить. И рыбоводы свои с пчеловодами, и цветочные хозяйства, и фруктовые сады.

Сказку надо было читать в детстве – если какой малец плюнет в великана, тот этого может даже не заметить. А может и заметить. Но вот если великан плюнет в ответ, то малец утонет. В смысле, столько не выпьет.

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