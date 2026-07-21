НАТО не хватает хлопка, чтобы производить порох: Боеготовность армий падает на глазах

Стрелять по нам будут меньше? Разбираемся Фото: REUTERS.

Американский информационный монстр – газета «Уолл-стрит джорнал», выстрелила сенсацией: у стран НАТО не хватает хлопка, чтобы производить порох. Теперь и стрелять по нам будут меньше? Разбираемся.

СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС

Но сначала ликбез: а зачем хлопок для пороха?

А затем, что основой современного бездымного пороха является нитроцеллюлоза. А лучшее сырье для ее получения - длинноволокнистые сорта хлопка ручной сборки.

Правда, в промышленном производстве давно приспособились получать это вещество из хлопка машинной сборки и древесной целлюлозы. Но в них много примесей. А чистить хлопок от него очень хлопотно - нитроцеллюлозу надо сначала очистить и высушить, а затем обработать смесью серной и азотной кислот.

Но и это еще не все! Важным компонентом бездымного пороха является нитроглицерин, который в промышленных масштабах получается из глицерина. Его же получают из пропилена, который, в свою очередь, получают из газов, образующихся при высокотемпературной переработке нефти. Все? Нет!

Кроме этих компонентов для изготовления порохов разных марок в обязательном порядке применяются всевозможные стабилизаторы, баллистические модификаторы, мягчители, вяжущие вещества, катализаторы. В общем, дело это многоступенчатое, муторное, энергозатратное, требующее много сырья и специальных технологий.

Основой современного бездымного пороха является нитроцеллюлоза. А лучшее сырье для ее получения - длинноволокнистые сорта хлопка ручной сборки Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

ЧЕМ ГРОЗИТ ДЕФИЦИТ ПОРОХА

Несмотря на цифровую революцию в военном деле и освоение искусственного интеллекта, основа боевых действий остается прежней - взрывчатка из пироксилина. А ключевым сырьем тут служат так называемые линтеры - короткие ворсистые волокна из семян хлопчатника. Сегодня их ограниченные запасы превратились в самое серьезное препятствие для оборонной самообеспеченности НАТО.

Чтобы снизить зависимость от Китая и обеспечить артиллерию взрывчатыми веществами, европейские государства вынуждены экстренно расширять собственное выращивание хлопка. США выращивают основную массу линтеров самостоятельно и форсированно увеличивают мощности переработки в нитроцеллюлозу, опираясь в основном на один профильный завод в Вирджинии. У них есть сырьевая база в виде плантаций хлопка в южных штатах, это в какой-то мере закрывает потребности Пентагона в сырье. Но только для себя.

К тому же в США полностью отсутствует дублирование стратегических мощностей, а вся нагрузка по выпуску нитроцеллюлозных порохов для тяжелой артиллерии и минометов лежит на одном-единственном объекте. Вопреки устоявшимся представлениям о безграничных возможностях американского военно-промышленного комплекса, производство артиллерийских порохов может быть остановлено одним точным ударом или диверсией…

ЕС физически не производит хлопок в промышленных масштабах Фото: EAST NEWS.

КАК ЕВРОПА РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ

Главный затык тут в том, что ЕС физически не производит хлопок в промышленных масштабах. Более 70% пороховой целлюлозы европейские заводы исторически закупали напрямую в Китае. Понимая расклад сил, Пекин за последние два года перекрыл поставки качественного хлопкового линта для европейских оборонных концернов, сославшись на собственные нужды. А попытки срочно перекупить хлопок у среднеазиатских республик натыкаются на долгосрочные контракты, уже заключенные ими с Россией. В итоге новые снарядные цеха в Германии и Испании построены, но начинять гильзы нечем – пороховые склады еще сперва надо чем–то заполнить. И это хорошая для нас новость.

Теперь европейцы не только расширяют посевы, но и срочно ищут альтернативные материалы.

Но и это еще не все! Помимо пироксилина, острейший дефицит наблюдается по тротилу. На всю Европу действует единственный завод по его производству, расположенный в Польше. А его «на всех» явно не хватает. А вот тут всплывает главнейшая проблема ЕвроНАТО: железа много, а без пороха оно бесполезно.

Боеготовность армий падает на глазах.

А вот тут всплывает главнейшая проблема ЕвроНАТО: железа много, а без пороха оно бесполезно Фото: EAST NEWS.

А КАК У НАС

Так называемые «военные» реформы времен Сердюкова нанесли нашей военной отрасли, связанной с порохами, серьезный урон – был ликвидирован Рошальский химкомбинат в Московской области и урезаны мощности завода имени Морозова в Ленинградской области. Но производственный «пороховой потенциал» государству все же удалось сохранить под прямым управлением Ростеха, распределив нагрузку между пятью крупными независимыми комбинатами.

Предприятия «Ростеха» с 2023 года начали промышленное производство пороха из древесной и льняной целлюлозы. Уже сейчас доля нового сырья для порохов достигает 60–70%. За счет чего?

За счет того, что площади сева льна–долгунца и масличного льна в Смоленской, Тверской, Вологодской, Омской и Новосибирской областях увеличились более чем на 35–40% по сравнению с довоенным периодом. Строительство новых заводов по переработке льна позволяет России полностью заместить среднеазиатский импорт в течение ближайших двух лет. Основной объем выпуска пироксилиновых и баллиститных порохов сегодня обеспечивают сразу 5 заводов.

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