Ученые заставили обезьян, дошкольников и людей с высшим образованием решать задачи по геометрии: результат шокировал

Бабуины особенно сильны в геометрии. Фото: moatassem egb/Shutterstock/Fotodom

Обезьяны умны – по звериным меркам, конечно. Их можно обучить пользоваться инструментами, рисовать, играть в компьютерные игры и даже общаться с людьми жестами. Доказано многочисленными экспериментами. Однако считалось, что есть область человеческих знаний, которая обезьянам абсолютно чужда. Это – геометрия. Даже элементарная и примитивная – та, которую ученые иногда называют протогеометрий. Они были уверены, что нашим мохнатым меньшим братьям по разуму не под силу вникать в углы, линии, отличать параллельные от наклонных и перпендикулярных, круги - от овалов, квадраты - от ромбов и трапеций.

Распространенное научное заблуждение недавно опровергли эксперименты американских нейробиологов, которыми руководила Джессика Кантлон (Jessica Cantlon) из Института психологии и неврологии Университета Карнеги-Меллона (Carnegie Mellon University's Department of Psychology and Neuroscience Institute). Исследователи протестировали 8 обезьян – не самых сообразительных среди приматов: макак и бабуинов. О чем сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Обезьяны с удовольствием решали геометрические задачи, ученые наблюдали.

Параллельно с хвостатыми аналогичные задачки из области геометрии решали 55 дошкольников - дети в возрасте от 3 до 6 лет. Взрослых - 79 человек – набрали в Боливии из представителей народа циман, которые, в силу своего довольно дикого образа жизни, за парты не садились. Образование не исказило то, что они имели от природы. Только жизненный опыт. Для сравнения к экспериментам привлекли и 21 американца со средним и высшим образованием.

Все подопытные должны были, глядя на монитор, выбирать пары геометрических фигур одинаковой формы из множества имевшихся. Взрослые старались за просто так, обезьян за правильное решение награждали вкусняшками, малышей – яркими наклейками. Выбор, кстати, был осложнен тем, что фигуры были разного цвета и повернуты друг относительно друга. Требовалось некоторое умственное усилие, чтобы найти их, сравнить, обнаружить геометрическое сходство и понять, что именно они составляют пару.

Шокирующий результат: по итогам тестов какого-то принципиального различия экспериментаторы не зафиксировали. Базовая пространственная логика у всех групп оказалась примерно одинакова.

Конечно, образованные американцы проходили тесты чуть быстрее и эффективнее обезьян, "дикарей" и детей. Но количество правильных решений сильно не отличалось. А дошкольники так вообще «выступили» на уровне бабуинов и макак – пусть далеких, но наших предков.

Фигуры, из которых надо было выбирать одинаковые.

Вывод: основы геометрии, которые позволяют людям и приматам находить характерные отличия в форме тех или иными предметов, природа закладывает изначально – как некую предустановленную программу в компьютере. Образование лишь формализует базовые знания - геометрическую интуицию, по меткому выражению Джессики. Школа, по сути, «надстраивает формулы над тем фундаментом, который эволюция заложила миллионы лет назад».

«Базовую геометрическую интуицию люди превращают в математику и естественные науки, - объясняет ученая. - Наше исследование предполагает, что дети начинают изучать геометрию не с нуля, а с глубоких - эволюционно древних - представлений о форме и пространстве.

У макак и бабуинов, напомню, эти представления ничем не хуже наших. Что, впрочем, не должно очень уж сильно удивлять – какие-никакие, а все-таки родственники.

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