ИИ отучит нас читать, писать и понимать? Какие навыки люди рискуют утратить из-за массового использования нейросетей

Одной из жертв нейросетей становятся программисты, которые сами же и создали нового бога. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

Все помнят историю Троянского коня - наивные жители Трои сами затащили в свой город то, что воспринимали, как дар, но именно он стал причиной их гибели. Сейчас на наших глазах происходит нечто подобное: современную версию Троянского коня с помпой и восторженными криками устанавливают не просто в каждом доме, а в каждом отдельно взятом гаджете. Речь идет об искусственном интеллекте.

Как не восторгаться? Ведь ИИ воспринимается, как освободитель от рутины: школьнику нейросеть сделает домашку, студенту - оформит курсовую. Программисту с успехом напишет код, врачу поможет поставить диагноз… “Вкалывают роботы - счастлив человек!” - разве не об этом мы мечтали? Но что если вместе с рутиной мы теряем нечто важное?

На первый взгляд - странный вопрос. В ходе развития цивилизации люди неоднократно утрачивали навыки, которые благодаря прогрессу становились ненужными. Мы разучились седлать лошадь, делать каменные топоры, стрелять из лука, рыть лопатами котлованы (это делают экскаваторы) - и никто не сожалеет об этом.

Ученые говорят: разница в том, что в ходе промышленной революции машины заменяли физический труд, а искусственный интеллект вытесняет нас с рынка умственного труда. А ведь мышление - это то, что считалось уникальным свойством человека. Теперь мы утрачиваем монополию. С таким вызовом человечество еще никогда не сталкивалось.

Ученые говорят: разница в том, что в ходе промышленной революции машины заменяли физический труд, а искусственный интеллект вытесняет нас с рынка умственного труда. Фото: Art_Photo

ПУШКИН И ДОСТОЕВСКИЙ ВЫШЛИ ИЗ ЧАТА

Сегодня ChatGPT и его коллеги способны создавать и анализировать очень сложные тексты за секунды. Вряд ли это приведет к тому, что люди разучатся читать и писать, но мы можем потерять и науку, и мировую литературу, предупреждают эксперты.

- Опасность искусственного интеллекта не в том, что в один прекрасный момент он поднимет восстание, а в том, что мы, в силу своей лени и склонности двигаться по пути наименьшего сопротивления, переложим творчество на плечи ИИ, - рассказал KP.RU Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ. - Что произойдет, если нейросеть будет писать романы или научные исследования лучше меня? Если я жулик, то буду публиковать это под своей фамилией. Если не жулик, тихо уйду на пенсию. Понятное дело, что для меня это будет страшный удар, но и для человечества в целом - тоже. Потому что в профессии останутся единицы - те, в ком горит бешеный писательский, исследовательский, поэтический огонь. Но эти профессии не могут существовать без питательной среды, где люди обмениваются идеями - именно среда порождает гениальные произведения человеческой мысли. Будут ли они появляться в эпоху ИИ - это пока открытый вопрос.

ПРОГРАММИСТЫ ПОСТРАДАЛИ ПЕРВЫМИ

Одной из жертв нейросетей становятся программисты, которые сами же и создали нового бога.

- Искусственный интеллект разрушил традиционную карьерную лестницу в IT-индустрии, - заявил KP.RU кандидат физико-математических наук Лоран Джейкобс, председатель Совета директоров ALP Group (занимается разработкой решений в области искусственного интеллекта). - Как выглядела пирамида раньше? На вершине находился “сеньор” - архитектор решения. У него в подчинении разработчики среднего уровня, а под ними “джуны” (от “Junior” - младший) - огромная армия пост-студентов, которые писали основную массу программного кода. Сейчас ИИ фактически заменил эту нижнюю часть пирамиды, нейросеть сама пишет код настолько хорошо, что разработчикам достаточно просто проверить его на наличие ошибок. Младшие специалисты оказались не нужны. В результате в IT возник кадровый разрыв: новым разработчикам просто неоткуда взяться, им негде методом проб и ошибок приобретать продвинутые навыки программирования.

Есть риск, что через одно-два поколения не останется людей, которые понимают, как изначально обучался искусственный интеллект. Дело в том, что каждая новая модель ИИ опирается на предыдущую.

- Сейчас люди, которые создают, условно говоря, GPT-7, понимают, как был устроен GPT-1, но таких людей во всем мире несколько сотен, - говорит Лоран Джейкобс. - Лет через двадцать то, как все начиналось, будет уже тайным знанием. И большинство людей будет пользоваться ИИ, как магией - безоговорочно принимая на веру то, что он выдает.

Есть риск, что через одно-два поколения не останется людей, которые понимают, как изначально обучался искусственный интеллект. Фото: Andrey_Popov/Shutterstock/Fotodom

ПЕРЕВОДЧИК С ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НА МАШИННЫЙ

Какие навыки станут востребованы в эпоху ИИ?

- Одним из ключевых станет умение общаться с искусственным интеллектом, - считает Лоран Джейкобс. - В IT-среде это называется умение грамотно составить промт (запрос). Дело в том, что восприятие мира глазами ИИ и человека никогда не будут тождественны. Самый яркий пример - изображения. Когда вы видите картину “Три богатыря” или пейзаж Левитана, то у вас мозг воспринимает изображение, как образ. А машина видит в картине пиксели, координаты точек, проще говоря, огромный набор нулей и единиц. Поэтому для того, чтобы максимально эффективно использовать ИИ, человек должен научиться говорить с машиной на ее языке. То есть хотя бы знать, какие правильные ключевые слова необходимо задать. А это трудно сделать без понимания того, как машина работает.

В связи с этим есть надежда, что люди не забудут по крайней мере таблицу умножения и базовые математические приемы. Без этого не обойтись, даже если роль человека будет сводиться к функции оператора, который управляет интерфейсом ИИ.

КОНКРЕТНО

Что современные люди уже разучились делать

Это относится не ко всем, но к большинству из нас, особенно к жителям мегаполисов:

- Считать в уме.

- Запоминать номера телефонов.

- Ориентироваться на местности: мы забыли, как определять свое местоположение по звездам, солнцу и полагаемся на карты и GPS-навигацию.

- Читать следы, понимать поведение птиц и повадки диких животных.

- Утратили навыки самообеспечения. Сто лет назад крестьянская семья могла сама построить дом, соткать одежду, выделать кожу, сделать обувь и вырастить еду. Сегодня производство разделено на тысячи мелких операций, зачастую компоненты товаров делают в разных местах планеты. Ни один человек в мире не способен в одиночку создать смартфон или обычный тостер.

…и что рискуем потерять

- Писать сложные тексты, формулировать законченную мысль. Мозг разучивается выстраивать логические цепочки аргументов без подсказок извне.

- ИИ умеет гениально упрощать, функция «сделай краткий пересказ книги/статьи/исследования» избавляет от необходимости читать длинные тексты. С одной стороны, это здорово: нейросеть помогает за несколько часов извлечь нужное знание из учебника, на изучение которого ты бы потратил год. Но читая длинные сложные тексты мы учимся рефлексировать, оттачиваем способность анализировать, делать самостоятельные выводы. Питаясь тем, что “разжевал” ИИ, человек теряет способность познавать сложное, находить скрытые смыслы и противоречия в источниках информации. А это основа критического мышления, без которого в современную эпоху - никуда.

- Исчезает период ученичества в целом ряде профессий: не только программирование, но и юриспруденция, дизайн, финансы, архитектура, медицинская диагностика и так далее. Раньше новички набивали руку, занимаясь рутинной работой (сбор данных, анализ, простые кейсы). Теперь рутинные операции делают нейросети. Вооружившись ИИ, молодые люди сразу приступают к более сложной работе, где требуются навыки профессионалов, но остаются при этом дилетантами.

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