Выставка «Кубинский плакат. 1950-1970-е. Кино и революция» пройдет в музее имени Пушкина с 21 июля

Фото: предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С.Пушкина

Выставка «Кубинский плакат. 1950-1970-е. Кино и революция» пройдет в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина с 21 июля по 22 ноября 2026 года.

Экспозиция будет доступна для просмотра в галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Это первая в России выставка, которая посвящена культурному феномену, причисленному ЮНЕСКО к мировому наследию человечества. Она объединит работы, созданные лучшими художниками и дизайнерами Кубы после революции 1959 года.

"Новая выставка в Пушкинском музее - первый масштабный проект в России по истории кубинского плаката. Мы представим плакаты, которые являются по сути произведениями графического дизайна, вобравшими в себя опыт искусства XX века, кубинскую визуальную культуру и, главное, исторический контекст, в котором они родились", - сказала директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Екатерина Проничева.

Фото: предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С.Пушкина

По словам заместителя директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе Ильи Доронченкова, будет представлен материал, который находился в запасниках музея больше 60 лет, но и сегодня продолжает говорить ошеломляюще современным языком.

"Кубинский плакат не похож ни на британский, ни на французский, ни даже на остальную Латинскую Америку - это иной язык, иные метафоры. Мы останавливаемся перед самыми простыми плакатами, потому что в них ярко пульсирует мысль. Весь мир знает польский и французский дизайн, но кубинские имена почти неизвестны, и сейчас мы это исправляем", - подчеркнула куратор выставки Ирина Никифорова.

Экспозиция включает работы выдающихся кубинских графических дизайнеров прошлого и современности, таких как Феликса Бельтрана, Альфредо Ростгаарда, Рафаэля Моранте, Ньико и других. При этом в ходе работы над проектом многие из произведений были атрибутированы.