В Госдуме принят новый закон о выдворении мигрантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме принят новый закон о выдворении мигрантов. Теперь их будут высылать за хамский расизм в отношении россиян, хулиганство, стрельбу на свадьбах, неповиновение полицейским…

Раньше было лишь 22 статьи КоАП, за которые грозило выдворение. Теперь таких нарушений - 45. Окончательно новый закон о высылке мигрантов вступит в силу через 90 дней, то есть в октябре.

Конкретику по каждой новой статье закона KP.RU обсудил с главой Национального антикоррупционного комитета, членом СПЧ при президенте РФ Кириллом Кабановым.

КТО ЗАЩИЩАЛ МИГРАНТОВ ОТ УЖЕСТОЧЕНИЯ ЗАКОНА

- Почему перечень правонарушений так резко вырос - в два раза?

- Надо понимать, что достаточно долго готовились эти поправки, при том, что была не только масса сторонников ужесточения, но и масса противников.

- Это странно...

- Ну, как странно… Три-четыре года назад был процесс обратный. У нас не расширяли, а, наоборот, убирали состав правонарушений в отношении мигрантов, которые могли быть основанием для выдворения.

НОВЫЕ НОРМЫ ЗАКОНА О ВЫСЫЛКЕ МИГРАНТОВ: ТАКСИ-КРАШ

- Это как?

- Ну, например, нарушил таксист-мигрант ПДД, и что же, говорили нам, его сразу выдворять — это позиция противников «ужесточения». Но возрастающая степень угрозы показала: у нас масса нарушений, за которые надо выдворять. Сейчас и МВД тему по-новому отрабатывает, и Совбез. И межведомственная комиссия соответствующие решения подготовила.

- Всех ситуация достала?

- Мы говорим - решение это назрело. Его долго ждали. Мы исправили то, что было в свое время не совсем правильно построено и не вполне правильно сделано. И указаны вполне логично те нарушения, которые объективно важны для выдворения.

- Как убеждали?

- Выступая на межведомственной комиссии, мы говорили: даже самые «легкие» нарушения могут повлечь тяжелые последствия. Ну да, ты нарушил ПДД с превышением скорости или с нарушением сплошной. Но именно так у нас в такси идет рост аварий с тяжелыми последствиями. А многие мигранты-таксисты не имеют достаточных навыков для вождения в России. Если нарушил один раз - ну хорошо, штраф. А если постоянно - выдворение.

За грубое нарушение ПДД могут выдворить из страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

НЕ СМЕТЬ ОСКОРБЛЯТЬ: КАК ЗАКОН О ВЫСЫЛКЕ МИГРАНТОВ ЗАЩИЩАЕТ РОССИЯН

- Выдворять через три месяца начнут за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии...

- Это как если грузчик или кассир в магазине обозвал «русской свиньей» бабушку, которая что-то уронила с полки или на кассе долго отсчитывала мелочь. Оскорбившего старушку выдворят — если будет фиксация с камер, которые сейчас везде, и, желательно, свидетели этой самой дискриминации. Кстати, именно уточнения по наказания за оскорбления по национальному, расовому признаку — они как раз и готовилось, и «проталкивались» почти три года — с учетом реальных негативных практик. И сейчас это сделали, наконец.

ПРОБЛЕМЫ С ПОГРАНИЧНИКАМИ: ОБЪЯСНЕНИЕ НЕПОНЯТНЫХ СТАТЕЙ ЗАКОНА

- Будут выдворять за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране госграницы — что имеется виду?

- Это должно происходить на пограничном контроле при отказе от очевидных вещей . Ну, например, будут разворачивать не желающих выходить из машины на российско-казахстанской или любой другой сухопутной границе.

- Выдворят мигранта, начиная с октября, и за неповиновение законному распоряжению сотрудников других силовых структур?

- Юные представители этнических групп — они нередко ведут себя по-хамски в отношении сотрудника полиции. При том «на уголовку» это, в общем не тянет, ну а «на административку» — ну да, штрафы за них платили, и все. А сейчас такое неповиновение станет основанием для выдворения. В этом правиле мы не всегда встречали понимание.

МИГРАНТАМ ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННАЯ ВЫСЫЛКА?

- Высылать лучше, чем сажать?

- Сажать не надо— лучше пожизненно их выдворять из страны. Хотя обсуждалась «вилка» - 10- 20-30 лет. Но вилки не должно быть — такие люди больше не должны въезжать в нашу страну.

- Показательный пункт для высылки - «стрельба в неположенных местах и блокирование транспортных коммуникаций»?

- Это печально известные «южные свадьбы со стрельбой». Когда свадебный кортеж занимает все полосы, перекрывая движение, а из дорогих машин «друзья молодых» палят в воздух. Это касается и уличных драк, их квалифицировали как мелкое хулиганство - но их количество опасно растет. Это и приставание на улицах. Сейчас каждый мигрант должен понимать: устроил драку —давай, до свидания. Раньше они вели себя совсем отвязно, зная, что им ничего не будет за такое. Ну, кроме штрафа.

Мигрантов заставят уважать Россию и россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ОСКОРБЛЕНИЕ СТРАНЫ: ЧТО БЫЛО ПОЗВОЛЕНО МИГРАНТАМ ДО ПРИНЯТИЯ НОВОЙ НОРМЫ

- Что с нарушением правил митингов и пикетирования?

- Вспомните историю в Котельниках, когда закрывали незаконный молельный дом, и они устроили незаконное шествие с протестами. Теперь — с вещами на выход.

- Употребление наркотиков в общественных местах —это теперь тоже выдворение?

- У нас насвай у тех же таксистов. Про который они говорят, что это не наркотик. Но там есть наркосодержащие вещества. И они их употребляют именно в общественных местах. Если половину таксистов с этим насваем выкинут из страны - люди только скажут спасибо.

- За дискредитацию армии погонят в три шеи?

- Они нередко к участникам СВО, к инвалидам СВО относятся мерзко. Но каждый, кто к нам приезжает, обязан относиться с уважением к нашим гражданам, к нашей власти, к нашим традициям. Свои правила поведения он качать не должен. А должен вести себя соответственно нашим законам. Если ему что-то не нравится — пусть собирает чемодан-вокзал-аул. И не надо рассчитывать, что суды будут проявлять гуманность, как было раньше.

- Основанием для выдворение станет и «злоупотребление свободой массовой информации».

- Есть мигранты, которые не пускают представителей СМИ — на объекты, на стройки, они хамят представителям прессы. Это тоже прекратят.

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