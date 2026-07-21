От рака лёгких умер актер Дмитрий Поднозов: он создал самый загадочный театр Санкт-Петербурга

В конце 2025 года врачи обнаружили у актера рак легких с метастазами в головной мозг. Фото: театр "Особняк"

Вообще-то Дмитрий Поднозов не должен был идти в артисты. Его отец — сотрудник уголовного розыска, мать — медицинский работник. На выбор актёрской профессии повлиял советский музыкальный детский фильм «Приключения Буратино». Дмитрию было 14 лет, когда этот замечательный фильм режиссера Леонида Нечаева вышел на экраны.

После школы Дмитрий поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (знаменитый ЛГИТМиК). Работал в провинциальных театрах. И очень хотел создать свой театр. В 1989 году эта мечта осуществилась – он стал одним из основателей Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк». Вкладывал в своё детище и душу, и все заработанные деньги. Через год о новом театре заговорил не только Петербург, труппа выезжала на гастроли в Европу и Америку. На сцене театра «Особняк» Поднозов сыграл свои лучшие роли в спектаклях по Достоевскому, Ницше, Михаилу Угарову.

В 2015 году спектакль «Барьер», в котором Дмитрий Поднозов сыграл главную роль, был отмечен Высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в двух номинациях.

В 2019 году в «Особняке» состоялась премьера моноспектакля «LЁD», где Поднозов сыграл сразу несколько ролей.

В 2000-х актёр стал много сниматься в сериалах и полнометражных фильмах. Поднозов сыграл яркие роли в «Консультанте», «Чернобыле», в спортивной драме «Белый снег». В 2018 года он снялся в картине «Сердце мира», фильм был отмечен Гран-при на фестивале «Кинотавр». Он сыграл одну из главных ролей в картине «Кончится лето». Поднозов снимался у Сокурова, Хомерики, Мещаниновой, Мункуева, Чупова и Меркуловой, скоро выходит сериал с его участием «Враги».

«Дмитрий Поднозов был выдающимся артистом. А ещё он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вёл театр и нас всех за собой. В последние полгода Дмитрий боролся с онкологией. Это был очень тяжёлый путь, но он держался и оставался сильным до самого конца», - говорится в некрологе театра «Особняк».

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