Пострадавшая на Камчатке Барановская показала изуродованное лицо

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП
Пока другие звезды проводят лето на теплых морях, телеведущая Юлия Барановская решила отправиться в суровый край вулканов — на Камчатку. В путешествие 46-летняя звезда экрана взяла троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Компанию ей составили 20-летний Артем, 18-летняя Яна и 13-летний Арсений.
Отдых обернулся для звездного семейства настоящим испытанием. В соцсетях Юлия рассказала, что серьезно пострадала от местных насекомых. Комары и мошки оказались настолько зловредными, что искусали ей все лицо.
Телеведущая опубликовала в своем блоге видео, продемонстрировав кожу, сплошь покрытую красными отметинами.
«Мои отношения с комариными укусами. Комар укусил, я вся изгрызана, со всех сторон. Ту просто всё в комарах, в мошках. Красоточка, я считаю», - пошутила Юлия, демонстрируя следы активности насекомых.
Спустя сутки ситуация ухудшилась — судя по всему, у Барановской началась аллергическая реакция на укусы. На коже у нее появились заметные шишки, щека опухла, лицо отекло. Больше всего пострадали губы телеведущей — их сильно раздуло.
«Я думала, что отекшая губа - это страшно, то сегодня треш. Это укусы, так надулось. Я даже улыбаться не могу. В эту минуту меня кто-то кусает за ногу», - пожаловалась Юлия.
Тем не менее, Камчатка ей очень понравилась. Телеведущую покорили ее просторы и живописные пейзажи. Путешествие звездной семьи началось с посещения Толбачинского вулканического массива.
«Жили в глемпинге, посреди метрового леса, в Толбачинском доле четыре дня и три ночи. Гуляли по лаве, поднимались на разные прорывы, виды тут невероятные. И страшно, и красиво одновременно. Мертвый лес уже зеленеет, жизнь берет свое на выжженной и покрытой вулканическим шлаком и пеплом земле», - рассказала Барановская.
Телеведущая — заядлая путешественница. Вместе с детьми она уже покорила многие уголки планеты — от Мексики до Патагонии. Этой зимой из-за своей страсти к странствиям Юлия угодила в неприятную ситуацию во время отпуска в Южной Америке. Телеведущая вместе с детьми отправилась в Антарктиду и застряла там из-за плохой погоды. Эвакуироваться им удалось лишь через несколько дней. Из-за этого Юлия опоздала на запланированные съемки программы «Мужское/ Женское».