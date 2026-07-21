После увольнения Федорова с поста министра обороны Украины начался "картонный майдан". Во всем обвиняли Сырского Фото: REUTERS.

Совершенно замечательная вещь – команда, которая работает против главкома ВСУ Сырского, требуя его отставки и возвращения Федорова в кресло министра обороны Незалежной, применила испытанное оружие – изобразительные средства воздействия. Точно так же, как это происходило на Евромайдане в 2013-2014 годах.

Тогда использовали серию комиксов, где унылое совковое настоящее Украины противопоставлялось ее блестящему европейскому будущему. Помните? С левой стороны картинка, как будет славно путешествовать пенсионерам по миру с кучей денег в карманах, а с правой – нищета больных украинских пенсионеров при Януковиче, с авоськами, набором каких-то унылых продуктов. Которые сейчас, кстати, были бы за счастье для 9 из 10 доживших до сего дня пенсионеров, число которых только за прошлый год сократилось в Незалежной почти на 200 тысяч человек. Слева - веселый ребенок в европейской Украине, радостно идущий в раскрашенную в цвета ЛГБТ* школу, а справа унылое дитя, которое мечтает сбежать из школы-развалюхи. И так далее. Вплоть до отдыхающих слева селян, наблюдающих из удобного кресла за тем, как автоматический комбайн убирает их поля, а справа – раскорячившиеся на полях-огородах крестьяне в традиционной позе «зю».

Вот и сейчас замечательная картинка попалась на глаза. Мальчик стоит перед дорожным указателем на развилке с направлениями: налево – будущее, Федоров, направо – прошлое, Сырский. С левой стороны сапфировая голубизна, город будущего, гравилеты разных типов и разнообразные дроны в небе, силовой купол над городом, высоко реет блакитно-жовтый флаг Украины. И таблички с надписями: «Знания, наука, интернет, будущее, экономика, развитие, справедливость, правда, инновации, технологии, свобода, победа» и т.д. А по зеленой траве, на которой стоят солнечные батареи, расхаживают то ли киборги, то ли люди будущего в доспехах-скафандрах (зачем, если все мирное и зеленое?). Даже гиперлуп припомнили, который мчится на всех парах.

Новое произведение украинской пропаганды Фото: социальные сети.

Справа - все в мрачных черно-красных красках пожарищ и развалин, горит и взрывается под триколорами России. И, конечно же, тоже таблички под и над портретом Сырского: «Утраты, хаос, измена, бесперспективность, старые методы, брехня, коррупция, некомпетентность, мясные штурмы». Сказка, а не картинка - все так ясно и понятно, что последний дебил не ошибется в выборе правильной стороны.

И, знаете, похоже, что этот примитив работает. Знаете, почему? Потому что каждый новый майдан рассчитан на новое поколение. Его основные участники и движущая сила – это та молодежь, которая во времена предыдущего майдана только-только пошла в школу. Она не знает, что их предшественников уже надурили такими же «сладкими» картинками. Те, кто участвовал в 2013-2014-м тоже не знали на собственном опыте, как обрабатывали участников предыдущего. Очень удобно, скажу я вам – подрастает новое поколение непуганых-непоротых, а им тут же втюхивают новую «правду-матку», которая сделает всем хорошо – министра-инноватора вернет, мобилизацию с людоловами отменит (потому что воевать будут роботы). А как иначе, разве такая красивая картинка может врать?

На "картонный майдан" привлекают даже детей Фото: REUTERS.

Только вот тем, кто вложился финансами в новый «картонный майдан», судя по всему, придется достаточно долго платить, по крайней мере, активистам. По той причине, что если не созывать внеочередное заседание Рады, то Сырский останется на своем посту, по меньшей мере, до 18-го августа, то есть, практически еще целый месяц.

А все дело, опять же, в бюрократических тонкостях. То есть, Сырского уволить с поста главкома ВСУ можно, но вот назначить на его место никого нельзя. Назначить главкома может только президент, причем, по представлению Министерства обороны. Врио министра, которым стал по решению Кабмина Украины теперь уже бывший глава СБУ генерал Хмара, такими полномочиями не обладает. А нового министра может предложить только Рада, которая соберется, если все будет идти по плану, 18-го августа. Статуса же исполняющего обязанности главкома, тем более, врио главкома в природе не существует. Ты либо главком, либо не он.

В общем, Зеленскому надо собирать либо Раду, чтобы провести все эти кадровые перестановки, либо весь компромат на Сырского, чтобы уволить его по совокупности за все поражения и провалы, взвалив всю ответственность за потери территорий и личного состава на него, чтобы вывести из-под удара себя. И все это время кукловодам «картонного майдана» надо будет выводить людей на акции и платить. Иначе какой же это будет майдан, если он не добьется поставленных целей?

* Запрещенное в России экстремистское движение.

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