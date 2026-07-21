«Дима, любимый, не уходи»: российский турист потерял память из-за отравления в Таиланде

Дмитрий и Марина, были туристами со стажем и завсегдатаями райского острова Самуй Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Турист из России едва не умер в больнице из-за пищевого отравления на тайском острове Самуй, сообщил канал «Директор пляжа». После уличных деликатесов на набережной врачам пришлось буквально вытаскивать россиянина с того света. В итоге мужчина пришел в себя, но не узнает свою жену и даже не помнит, кто он и где находится.

Супружеская пара, Дмитрий и Марина, были туристами со стажем и завсегдатаями райского острова Самуй в Таиланде. Крайняя поездка на этот курорт стала для них юбилейной, двадцать пятой.

Встретившись с друзьями, супруги решили по привычке взять на прогулочной улице готовой еды из макашницы, популярной передвижной тележки с деликатесами. Заказанные свиные ребра, креветки и другие деликатесы ели все, но, как оказалось, только Дмитрий в итоге получил тяжелейшее пищевое отравление.

Каждый грамотный путешественник везет с собой в экзотические страны свою аптечку, особое внимание уделяя средствам для пищеварительной системы, поскольку знает, что непривычная пища, еще и долгое время лежащая на жаре, может вызывать не самые приятные реакции организма. Россияне были наготове, поэтому, почуяв неладное, не поехали в госпиталь, хотя имели приличную медицинскую страховку, а пустили в ход припасенные на такой случай препараты.

Ожидаемого улучшения лекарства не принесли. Диарея, тошнота и температура не проходили, а затем у Дмитрий упал прямо на улице, и у него начались судороги. Местные помогли вызвать скорую помощь, и россиянина доставили в больницу.

Там туриста сразу поместили в реанимацию. Марина смогла пробиться к мужу с большим трудом и в итоге, благодаря своему упорству, спасла ему жизнь.На третий день госпитализации Дмитрий внезапно издал жуткий короткий крик, будто в него вонзили нож, и начал синеть прямо на глазах жены. Не растерявшись, женщина мгновенно вызвала врачей, которые констатировали остановку сердца.

Пока тайские специалисты в течение часа боролись за жизнь россиянина, Марина рядом шептала «Дима, любимый, не уходи!». Врачи вытащили пациента с того света и перевели на ИВЛ. Расходы, к счастью, покрыла туристическая страховка.

Когда Дмитрий пришел в себя и начал дышать без трубки, казалось, что позади. Но оказалось, что мужчина не помнит практически ничего и не узнает даже жену, поможет назвать свои ФИО, но не знает, сколько ему лет. Речь сохранилась, а вот воспоминания, даже краткосрочные — нет. Результаты МРТ показали, что мозг не пострадал, причины подобной реакции организма остаются туманными, Дмитрию предстоит долгое восстановление. Стабилизировав пациента, врачи готовы дать согласие на его транспортировку в Россию, но страховая компания пока не дала согласия на оплату перелета.

Подчеркивается, что турист не был пьян, не употреблял запрещенных веществ, но роковой ужин едва не стоил жизни молодому крепкому мужчине. Дмитрий работает специалистом по проведению экспертизы при ЧС и пожарах, в том числе он инспектировал место традиции, когда в московском Кунцево в 2020 году сгорел дом престарелых.

Пока Дмитрий остается на острове, супруга с ним в палате уже пятые сутки. Семья уже ищет специалиста, который по возвращении на родину, поможет с реабилитацией и возвращением навыков и памяти пациенту, пережившему клиническую смерть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Галерею Лувра открывают после ограбления: преступники дали новые показания о драгоценностях