Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS.

Венгерская оппозиционная партия "Фидес", лидером которой в июне был переизбран экс-премьер страны Виктор Орбан, протестует против направленных против нее действий венгерской власти. Последней каплей стало вторжение в центральный офис «Фидеса» работников венгерской прокуратуры, конфисковавших серверы партийных компьютеров. Перед этим «Фидесу» пришлось почти безропотно принять досрочное отстранение от власти лояльного Орбану президента Венгрии Тамаша Шуйока, а также аресты и увольнения десятков министров и других госслужащих, связанных с партией.

Прокуратура столичного округа Бач-Кишкун, конфисковавшая компьютеры «Фидеса», отвергла обвинения в политических преследованиях. В качестве причины конфискации базы данных «Фидеса» было названо антикоррупционное расследование в отношении Национального культурного фонда Венгрии, якобы неправильно распределявшего выделенные на защиту культуры гранты. Но даже враждебные Орбану европейские масс-медиа не могут не отметить политической подоплеки этого дела. Расследование против Национального фонда культуры было начато сразу после победы на апрельских выборах поддержанного Евросоюзом нынешнего премьера страны Петера Мадьяра и его партии «Тиса». Причем новый премьер еще перед своей победой хвастался, что обещал Брюсселю «очистить» госаппарат от сторонников правившего Венгрией 16 лет Орбана.

Правило «новая метла по-новому метет» действует и в демократиях, но Мадьяр явно нарушает закон, открыто сокрушая главную оппозиционную партию страны, имеющую более 50 депутатских мандатов. Через несколько недель после прихода Мадьяра к власти было сменено руководство и новостные команды главного государственного телеканала М1 и единственной общественной радиостанции «Радио Кошута». Выпуски новостей этих СМИ были временно прекращены, а на экране телеканала М1в привычный для зрителей новостной прайм-тайм появилась напоминающая маоистские «саморазоблачения» надпись: «Общественные масс-медиа не должны лгать. Просим прощения за то, что делали это так долго».

Русофобский подтекст в политике Мадьяра предсказуем Фото: REUTERS.

Президент страны Томаш Шуйок был вынужден уйти отставку до срока потому, что получившая конституционное большинство партия нового премьера «Тиса» открыто изменила конституцию – специально для того, чтобы избавиться от неудобного ей президента. Экс-премьеру Виктору Орбану для своего протеста по этому поводу пришлось обратиться к социальным сетям: «Диктаторское правление теперь не просто маячащая вдали угроза, это реальность. Если они могут сделать такое с президентом республики, то они могут сделать это с кем угодно», — написал Орбан. После того, как знаменитая венгерская шахматистка Юдит Полгар отклонила предложение Мадьяра занять президентский пост, ситуация стала выглядеть и совсем некрасиво: всем стало ясно, что бывший член «Фидеса» Мадьяр просто мстит бывшим соратникам по партии, а ныне политическим противникам. Причем он делает это с благословения Евросоюза и не продумывая последствий.

Еще один скандал: ярость властей вызвало новое место работы трудившегося при Орбане министром иностранных дел Петера Сийярто, часто критиковавшего Евросоюз и поддерживавшего рабочие связи со своим коллегой Сергеем Лавровым. Представители партии «Тиса» в парламенте взялись расследовать, каким образом Сийярто получил рабочее место в китайской компании BYD – крупном производителе электромобилей. Пошли намеки на связи Сийярто с Китаем и Россией – он, мол, еще в должности министра иностранных дел «слишком хорошо» относился и к нашей стране, и к Поднебесной. Тот факт, что Сийярто работает в BYD по своей специальности – в отделе внешних связей, обвинителей не успокаивает. Как и то, что Сийярто не сразу нашел новую работу, просидев несколько месяцев без зарплаты.

Русофобский подтекст в политике Мадьяра, впрочем, предсказуем. Евросоюз очень благосклонно смотрел на использование лозунга времен холодной войны «Русские домой!» во время предвыборной кампании Мадьяра. А польский премьер Дональд Туск, в 2010-е занимавший пост главы Европейского Совета, закончил этой же «доброй» фразой насчет россиян свое апрельское поздравление Мадьяру с победой на тех самых выборах.

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