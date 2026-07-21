Герой спецоперации «Z» Павел Шапошников выявил группу диверсантов

Старший сержант Дмитрий КУЗНЕЦОВ и Сержант Павел ШАПОШНИКОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ОТЛИЧНЫЙ ГРАНАТОМЕТЧИК

Старший сержант Дмитрий КУЗНЕЦОВ

«Расчёт артиллерийского орудия под командованием старшего сержанта Дмитрия Кузнецова выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих подразделений российских мотострелков.

В ходе боев с вооруженными боевиками Дмитрий, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы со стороны противника, прицельным огнем орудия уничтожил позицию автоматического гранатомета вместе с расчетом и подавил вражеский миномет.

Смелость и отвага старшего сержанта Дмитрия Кузнецова позволили нанести существенный урон украинским вооруженным формированиям и обеспечить развитие наступления российских подразделений на вражеские позиции».

ВЫЯВИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Павел ШАПОШНИКОВ

«Сержант Павел Шапошников, действуя на важном тактическом направлении, проводил воздушную разведку местности и поиск мест расположения живой силы и техники украинских боевиков.

Находясь на наблюдательном посту и управляя разведывательным БПЛА, выявил перемещение вражеской диверсионно-разведывательной группы численностью до отделения. Передав на командный пункт информацию о её местонахождении, корректировал работу артиллерийских подразделений, проводя видеофиксацию огневого поражения.

В результате удара артиллерии была сорвана попытка ВСУ зайти в тыл российским подразделениям и уничтожено до десятка украинских боевиков».