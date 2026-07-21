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21 июля 2026 21:40

Анна Пересильд в дерзком мини пришла к любимому: Поддержала Ваню Дмитриенко

Аня Пересильд с семьей пришла поддержать Ваню Дмитриенко
Авторы (2):
Кирилл МИШИН
Алина КОЧНЕВА
Анна Пересильд пришла поддержать Ваню Дмитриенко на пре-пати концерта в "Лужниках"

Анна Пересильд пришла поддержать Ваню Дмитриенко на пре-пати концерта в "Лужниках"

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Вечером 21 июля любимец публики Ваня Дмитриенко выступил на пре-пати к своему большому концерту в "Лужниках". На мероприятие пришла его девушка - актриса Анна Пересильд. Ее заметили в довольно дерзком образе.

Аня Пересильд в дерзком мини пришла к любимому: Поддержала Ваню Дмитриенко

17-летняя Анна Пересильд надела черный мини-костюм с шортами и белые чулки выше колена на звездную вечеринку, передает корреспондент KP.RU.

Анна Пересильд надела черный мини-костюм с шортами и белые чулки выше колена

Анна Пересильд надела черный мини-костюм с шортами и белые чулки выше колена

Фото: Кадр видео.

Сообщается, что актриса пришла поддержать возлюбленного вместе с семьей. На мероприятии заметили ее отца - режиссера Алексея Учителя - и сестру Марию.

Анна и ее отец, режиссер Алексей Учитель

Анна и ее отец, режиссер Алексей Учитель

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

"Только приехала со смены, меня красили в машине. Как я все успеваю - я не знаю!! На это просто нужно много энергии и сил, а время всегда найдется. Ночью делать что-то", - рассказала Анна Пересильд журналисту KP.RU на вопрос о том, как она успевает совмещать медийную жизнь с учебными делами.

Ваня Дмитриенко во время пре-пати высказался о шумихе в Сети по поводу конфликта с певцом Егором Кридом. Поклонники артистов обсуждают сходство их шоу для стадиона "Лужники". Ваня Дмитриенко опроверг заявления о плагиате. Он также рассказал, что попытался выйти на связь с Егором Кридом, но тот просто не ответил.