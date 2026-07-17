Российская армия седьмые сутки бьёт по портам Одесской области. И не только

Сегодня ночью Вооружённые Силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре. Фото: соцсети

Сегодня ночью Вооружённые Силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре.

В порту «Одесса» — государственное предприятие «Одесский морской торговый порт» — поражены объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ.

Отдельные удары пришлись по двум цехам производства и сборки беспилотников, в том числе узловой сборки БпЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и по складу с боеприпасами.

В порту «Черноморск» уничтожены катер и резервуары с ГСМ.

Ключевое здесь — не разовая цель, а ритм. С 11 июля Черноморск, Южный, Измаил, Одесса и Днепро-Бугский порт попадают под удары каждую ночь. 11 июля — Черноморск, Южный, Измаил. Ночь на 12 июля — Одесса и Черноморск, поражены сухогрузы, паром, патрульный катер, плавучий док для необитаемых подводных аппаратов, коллекторное судно проекта 416 «Шостка». Ночь на 13-е — снова Черноморск. 14 июля — порт «Южный», семь резервуаров с ГСМ, сухогруз под разгрузкой, танкер на переходе Черноморск—Одесса, ещё пять сухогрузов, логистический центр «МигТранс», 12 бензовозов и грузовиков. Ночь на 15-е — Одесса, Черноморск, Днепро-Бугский, четыре судна и цеха сборки БпЛА. Сегодняшняя ночь — снова Одесса и Черноморск.

Смысл системного удара — обвал всей морской логистики ВСУ на юге. Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский — это узел разгрузки западного военного импорта, приёма ГСМ и, как выясняется по этой неделе, площадки узловой сборки ударных беспилотников.

Порт — не одиночный склад, его нельзя закрыть за один налёт. Но интенсивность выдержана: замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий признавал в интервью Bloomberg, что только за первые месяцы 2026 года по гаваням Большой Одессы «прилетало» больше 180 раз — сопоставимо со всем предыдущим годом. С июля счёт идёт уже посуточно.

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