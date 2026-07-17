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Экономика17 июля 2026 16:01

Россияне стали больше интересоваться международными расчетами

Для бизнеса уже проработаны комплексные решения. Эксперты A7 на ИННОПРОМ объяснили, как компаниям избегать ошибок при международных расчетах
Кирилл РЫБАКОВ

Гостем открытой студии «Комсомольской Правды» на выставке ИННОПРОМ стала заместитель генерального директора A7 по экономике и финансам Ирина Акопян.

ПРОСТО ПРОВЕСТИ ПЛАТЕЖ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО

- У российского бизнеса сохраняются трудности в сфере международных расчетов? Или к середине 2026 года ситуация уже стабилизировалась?

- Я бы, наверное, сказала, что рынок перешел в новую фазу. Если брать 2022-2023 годы – тогда бизнес искал способы просто провести платеж. А сегодня бизнес выбирает наиболее эффективную модель работы с зарубежными партнерами. Сегодня уже сложились устойчивые маршруты, накопилась экспертиза. Но требования иностранных банков особенно в части комплаенс никуда не исчезли. Поэтому сегодня выигрывает тот, кто умеет заранее и правильно подготовить всю сделку.

- Как в этом помогает А7? Много ли сегодня аналогичных решений на рынке?

- Мы в компании выстроили собственную инфраструктуру международных расчетов более чем в 100 странах. Через систему ежедневно проходит свыше двух тысяч международных платежей. Мы сопровождаем полностью всю сделку. Проверяем документы, формируем пакет по требованию валютного контроля и банка получателя и помогаем выбирать оптимальный маршрут. Из-за такой экспертизы этот рынок нельзя назвать массовым. Просто провести платеж недостаточно. Нужно понимать требования конкретной страны, банка, валюты и контрагента, конечно же.

- Кто ваши клиенты? С кем вы работаете, с кем вы сотрудничаете?

- Наши клиенты – это компании, которые регулярно ведут внешнеэкономическую деятельность. Сегодня основу клиентской базы составляют малые и средние предприятия. Но мы также видим растущий интерес со стороны крупной промышленности. Если говорить о структуре операций, то сейчас преобладают импортеры. Это предприятия, которые закупают оборудование, комплектующие, сырье и материалы. И для нас приоритет не размер компании, а регулярная внешнеэкономическая деятельность. Если бизнес системно работает с зарубежными партнерами, ему нужна надежная расчетная инфраструктура.

- Может ли система быть полезна не только бизнесу, но и частным лицам?

Как вы правильно сказали, сегодня международные расчеты нужны не только бизнесу. Это может быть и оплата обучения или лечения за рубежом. Покупка, например, недвижимости и так далее. И мы видим достаточно устойчивый рост спроса.

40% ПЛАТЕЖЕЙ НЕ ДОХОДЯТ ИЗ-ЗА ОШИБОК В ДОКУМЕНТАХ

- Продолжится ли масштабирование, распространение компании в другие регионы? Каковы планы по этому поводу?

- Да конечно. Сегодня сеть насчитывает более 20 отделений – от Владивостока до Краснодара. Это 10 офисов, в которых бизнес может получить консультации по международным расчетам, провести платеж или приобрести вексель. Также есть 12 офисов розничной сети, где мы предоставляем услуги не только для бизнеса, но и для физических лиц. В прошлом году на форуме во Владивостоке мы открыли дальневосточный хаб. В этом году на ближайшем форуме думаю тоже удивим наших клиентов.

Необходимо отметить, что мы не просто открываем офисы, а развиваем и региональную экспертизу. Вот, например, открытие офиса во Владивостоке связано с запросами наших клиентов по работе с Китаем и странами АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион). Поэтому там и работает дальневосточный расчетный центр, чтобы избегать этих рисков по разнице часовых поясов с Москвой. В Татарстане, например, компания активно работает с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном. На юге ключевым внешнеторговым партнером остается, конечно же, Турция.

И мы наблюдаем, что в каждом регионе складывается своя модель внешней торговли, а значит и свои требования к международным расчетам. Наша задача – не просто присутствовать в регионе, а понимать его специфику и предлагать решения под конкретные внешнеторговые направления. Сам бизнес тоже становится более зрелым. Компании заранее планируют валютную структуру сделок, использует, например, несколько платежных маршрутов и все чаще воспринимают международные расчеты, как часть управления внешнеэкономической деятельностью, а не просто как обычный банковский перевод, как это было ранее.

- На промышленной выставке ИННОПРОМ, где мы с вами находимся, большая часть компаний впервые представляет свою продукцию на международный рынок. Насколько вы можете проконсультировать компанию, которая еще не выходила на международный рынок в плане тех самых комплаенсов?

- Конечно, если мы говорим про ИННОПРОМ, про форум, где мы находимся сейчас, мы здесь представлены большим стендом. Также мы приехали большой делегацией, чтобы встречаться с местным бизнесом, с местными партнерами и с текущими и потенциальными клиентами. Также у нас есть дистанционный колл-центр, куда любой наш клиент или потенциальный клиент может обратиться за разъяснением продукта или услуги и также спросить любые вопросы, которые его интересуют по международным платежам.

- То есть вы берете условно клиента за руку и сопровождаете его на протяжении всей международной сделки?

- Да

- Есть ли какие-то страны, с которыми A7 не работает пока?

- Мы работаем практически со всеми странами. Мы закрываем потребности всех наших клиентов. У нас есть и сложные сделки, и интересные сделки. Особенно интересные запросы бывают по физическим лицам – купить какую-то картину за рубежом, которую не только сложно завести и растаможить, но и достаточно сложно за нее заплатить, потому что получатели платежей бывают разные. Где-то требуются лицензии. В общем, мы работаем с широким спектром задач.

- Можно ли сказать что вы стремитесь и почти достигли того эффекта, который мы видели до того, как наша страна попала под санкции, когда мы свободно ездили с карточками по миру? То есть цель в этом сейчас?

- Как я уже неоднократно говорила, санкции это лишь катализатор тех изменений, потребность в которых назрела очень давно. Потому что если мы посмотрим, то и ранее платежи шли не так просто. Если мы возьмем несанкционные страны Африки, то там платежи могут идти неделями и месяцами. Значит вопрос не только в санкциях.

- Такова специфика.

- Это может быть и комплаенс западных банков достаточно ужесточенный. Это могут быть и ошибки в документах, неправильное оформление документов, которые зачастую допускает российский бизнес. Если обратить внимание, то 40% платежей не доходят из-за неправильно оформленной документации.