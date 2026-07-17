Россияне стали больше интересоваться международными расчетами

Гостем открытой студии «Комсомольской Правды» на выставке ИННОПРОМ стала заместитель генерального директора A7 по экономике и финансам Ирина Акопян.

ПРОСТО ПРОВЕСТИ ПЛАТЕЖ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО

- У российского бизнеса сохраняются трудности в сфере международных расчетов? Или к середине 2026 года ситуация уже стабилизировалась?

- Я бы, наверное, сказала, что рынок перешел в новую фазу. Если брать 2022-2023 годы – тогда бизнес искал способы просто провести платеж. А сегодня бизнес выбирает наиболее эффективную модель работы с зарубежными партнерами. Сегодня уже сложились устойчивые маршруты, накопилась экспертиза. Но требования иностранных банков особенно в части комплаенс никуда не исчезли. Поэтому сегодня выигрывает тот, кто умеет заранее и правильно подготовить всю сделку.

- Как в этом помогает А7? Много ли сегодня аналогичных решений на рынке?

- Мы в компании выстроили собственную инфраструктуру международных расчетов более чем в 100 странах. Через систему ежедневно проходит свыше двух тысяч международных платежей. Мы сопровождаем полностью всю сделку. Проверяем документы, формируем пакет по требованию валютного контроля и банка получателя и помогаем выбирать оптимальный маршрут. Из-за такой экспертизы этот рынок нельзя назвать массовым. Просто провести платеж недостаточно. Нужно понимать требования конкретной страны, банка, валюты и контрагента, конечно же.

- Кто ваши клиенты? С кем вы работаете, с кем вы сотрудничаете?

- Наши клиенты – это компании, которые регулярно ведут внешнеэкономическую деятельность. Сегодня основу клиентской базы составляют малые и средние предприятия. Но мы также видим растущий интерес со стороны крупной промышленности. Если говорить о структуре операций, то сейчас преобладают импортеры. Это предприятия, которые закупают оборудование, комплектующие, сырье и материалы. И для нас приоритет не размер компании, а регулярная внешнеэкономическая деятельность. Если бизнес системно работает с зарубежными партнерами, ему нужна надежная расчетная инфраструктура.

- Может ли система быть полезна не только бизнесу, но и частным лицам?

Как вы правильно сказали, сегодня международные расчеты нужны не только бизнесу. Это может быть и оплата обучения или лечения за рубежом. Покупка, например, недвижимости и так далее. И мы видим достаточно устойчивый рост спроса.

40% ПЛАТЕЖЕЙ НЕ ДОХОДЯТ ИЗ-ЗА ОШИБОК В ДОКУМЕНТАХ

- Продолжится ли масштабирование, распространение компании в другие регионы? Каковы планы по этому поводу?

- Да конечно. Сегодня сеть насчитывает более 20 отделений – от Владивостока до Краснодара. Это 10 офисов, в которых бизнес может получить консультации по международным расчетам, провести платеж или приобрести вексель. Также есть 12 офисов розничной сети, где мы предоставляем услуги не только для бизнеса, но и для физических лиц. В прошлом году на форуме во Владивостоке мы открыли дальневосточный хаб. В этом году на ближайшем форуме думаю тоже удивим наших клиентов.

Необходимо отметить, что мы не просто открываем офисы, а развиваем и региональную экспертизу. Вот, например, открытие офиса во Владивостоке связано с запросами наших клиентов по работе с Китаем и странами АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион). Поэтому там и работает дальневосточный расчетный центр, чтобы избегать этих рисков по разнице часовых поясов с Москвой. В Татарстане, например, компания активно работает с ОАЭ, Саудовской Аравией и Ираном. На юге ключевым внешнеторговым партнером остается, конечно же, Турция.

И мы наблюдаем, что в каждом регионе складывается своя модель внешней торговли, а значит и свои требования к международным расчетам. Наша задача – не просто присутствовать в регионе, а понимать его специфику и предлагать решения под конкретные внешнеторговые направления. Сам бизнес тоже становится более зрелым. Компании заранее планируют валютную структуру сделок, использует, например, несколько платежных маршрутов и все чаще воспринимают международные расчеты, как часть управления внешнеэкономической деятельностью, а не просто как обычный банковский перевод, как это было ранее.

- На промышленной выставке ИННОПРОМ, где мы с вами находимся, большая часть компаний впервые представляет свою продукцию на международный рынок. Насколько вы можете проконсультировать компанию, которая еще не выходила на международный рынок в плане тех самых комплаенсов?

- Конечно, если мы говорим про ИННОПРОМ, про форум, где мы находимся сейчас, мы здесь представлены большим стендом. Также мы приехали большой делегацией, чтобы встречаться с местным бизнесом, с местными партнерами и с текущими и потенциальными клиентами. Также у нас есть дистанционный колл-центр, куда любой наш клиент или потенциальный клиент может обратиться за разъяснением продукта или услуги и также спросить любые вопросы, которые его интересуют по международным платежам.

- То есть вы берете условно клиента за руку и сопровождаете его на протяжении всей международной сделки?

- Да

- Есть ли какие-то страны, с которыми A7 не работает пока?

- Мы работаем практически со всеми странами. Мы закрываем потребности всех наших клиентов. У нас есть и сложные сделки, и интересные сделки. Особенно интересные запросы бывают по физическим лицам – купить какую-то картину за рубежом, которую не только сложно завести и растаможить, но и достаточно сложно за нее заплатить, потому что получатели платежей бывают разные. Где-то требуются лицензии. В общем, мы работаем с широким спектром задач.

- Можно ли сказать что вы стремитесь и почти достигли того эффекта, который мы видели до того, как наша страна попала под санкции, когда мы свободно ездили с карточками по миру? То есть цель в этом сейчас?

- Как я уже неоднократно говорила, санкции это лишь катализатор тех изменений, потребность в которых назрела очень давно. Потому что если мы посмотрим, то и ранее платежи шли не так просто. Если мы возьмем несанкционные страны Африки, то там платежи могут идти неделями и месяцами. Значит вопрос не только в санкциях.

- Такова специфика.

- Это может быть и комплаенс западных банков достаточно ужесточенный. Это могут быть и ошибки в документах, неправильное оформление документов, которые зачастую допускает российский бизнес. Если обратить внимание, то 40% платежей не доходят из-за неправильно оформленной документации.