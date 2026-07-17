Польше стало неудобно обвинять режим Зеленского в прославлении украинских нацистов и она решила обвинить в этом Россию Фото: REUTERS.

В Польше поймали очередного диверсанта, якобы работавшего на Москву. Им оказался гражданин Украины Илья К. Схватили его, утверждает польское агентство внутренней безопасности, с поличным. Прокуратура страны уже предъявило обвинение 18-летнему парню. Если оно будет доказано, ему светит от 10 лет до пожизненного заключения, пишут польские СМИ.

Чего же натворил юный «российский диверсант», за что ему светит вплоть до пожизненного?

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«В очередной раз следователи раскрыли методы работы российских спецслужб, которые стремились продвигать свои интересы, провоцируя конфликт между польским и украинским народами», — говорится в заявлении агентства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Польши Яцек Добжинский вчера в соцсети сообщил подробности злодеяний Ильи: «Молодой украинец, действуя по указке российских спецслужб, размещал на зданиях и мемориалах надписи, прославляющие УПА* и Бандеру. Тем самым он осквернил места, имеющие особое значение для поляков... в том числе Памятник героям Варшавского гетто и Мемориал Волынской резни». Задержанного украинца обвиняют также в планировании террористической атаки с применением беспилотников. Молодой диверсант, да ранний.

Но главное его преступление, по мнению польских властей, это все-таки попытка рассорить два дружеских народа – поляков и украинцев.

ЗЕЛЕНСКИЙ — АГЕНТ КРЕМЛЯ?

Зеленский с негодованием вернул Орден белого орла Варшаве, выступив в защиту украинских националистов Фото: REUTERS.

Тут сразу два острейших вопроса выскакивают. Первый – не пытается ли Варшава, обвинив пойманного молокососа во всех своих проблемах с Киевом из-за героизации на Украине лидеров УПА*, причастных к геноциду поляков во время Волынской резни, пригасить напряженность в двусторонних отношениях? Все-таки польским руководством уже было заявлено, что несмотря на разногласия по вопросу украинских националистов обе страны объединяет общий враг – Россия.

Как первый шажок для выруливания на тему того, как злодейка-Москва провоцировала польско-украинский конфликт на почве исторической памяти, может, и сгодится. Но если следовать этой логике, возникает второй вопрос, который чреват катастрофическим ответом.

Даже подумать страшно, но пойдем до конца. Зеленский – агент Кремля? Ведь это он присвоил имя «героев УПА*» формированию ВСУ, после чего до поры терпеливые поляки даже лишили его высшей награды Польши – Ордена Белого орла. Дело дошло до взаимного швыряния полученными от «братской страны» наградами.

СУТЬ И ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА ПОЛЬШИ И УКРАИНЫ

Руководство Польши пригрозило, что не пустит Украину в Евросоюз, если она туда потащит и Бандеру. И вообще, поляки уже так много оружия украинцам предали, что больше нет. А президент Польши Кароль Навроцкий потребовал запретить в стране черно-красный флаг бандеровцев.

Аж дух захватывает, когда подумаешь, какая это блестящая операция российских спецслужб! А если присмотреться к недавним событиям в той же Польше, то размах подрывных действий Кремля в этой стране можно описать только так: «дыханье спёрло».

Смотрите: еще год назад в Гданьске десятки молодых украинцев провели шествие, прославляя Бандеру и выкрикивая националистические лозунги, в том числе и «Слава УПА* . В свете сегодняшнего прозрения польских спецслужб есть сомнения, что все они были завербованы Москвой? Куда же тогда они смотрели? Срочно арестовать и на скамью подсудимых всех, кто ссорил поляков с украинцами!

ДРУГИЕ НОВОСТИ НА 17 ИЮЛЯ 2026

Сиярто, по версии нынешнего венгерского премьер-министра Петера Мадьяра, был «российским агентом». Фото: Russian Foreign Ministry's offi/Global Look Press

Но российский украинец-диверсант покажется мелочью в сравнении с «крупной рыбой» - бывшим министром иностранных дел Венгрии при Орбане, Петером Сийярто. Трудно поверить, но и он, по версии нынешнего венгерского премьер-министра Петера Мадьяра, был «российским агентом». Вчера Мадьяр заявил, что его правительство инициировало расследование контактов Сийярто с Россией. Подробностей раскрывать премьер не слал, сославшись на «секретные документы».

Версию о том, что экс-глава МИД Венгрии, якобы, сообщал своему коллеге Сергею Лаврову некие секреты, которые обсуждали на своих встречах лидеры ЕС, вбросили в начале года. Причем действовал Сийярто, как утверждают, вызывающе дерзко: прямо в перерывах заседаний набирал номер Лаврова и все ему «сливал».

«Благодаря таким звонкам на протяжении многих лет за столом переговоров на каждой встрече ЕС фактически находилась Москва», - доходчиво разъясняла для Европы The Washington Post. И делала это аккурат перед апрельскими выборами в Венгрии, чтобы очернить правительство Виктора Орбана

Обвинить министра иностранных в том, что он общается с коллегой из другой страны - все равно что обвинить хирурга в том, что он режет человека. Работа у них такая. Но зашкаливающая в Европе русофобия предполагает, что любой из глав МИД стран-членов Евросоюза, который решит позвонить Лаврову, - уже российский агент и предатель.

Но в этом что-то есть: некоторые европейцы довели себя до такой стадии ненависти к России и страха перед ней, что «русские диверсанты» грезятся им в собственной спальне и под обеденным столом. Не стоит разубеждать их в обратном, все равно не поверят. Пусть продолжают бояться.

*Признана в РФ экстремистской и запрещена

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