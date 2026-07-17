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Звезды17 июля 2026 11:45

«Тело тренированное, а не перекроенное»: вице-мисс «Фитнес Россия» Дарья Мовчан легла под томограф, чтобы ответить хейтерам

Дарья Мовчан доказала, что ее талия в 49 см - не работа хирурга
Алина ЧЕРНОВА
Дарья Мовчан доказала, что ее талия в 49 см - не работа хирурга

Дарья Мовчан доказала, что ее талия в 49 см - не работа хирурга

Фото: Личный архив героя публикации.

Дарья Мовчан — тренер, специалист по женской физиологии и третья вице-мисс «Фитнес Россия 2026». И у нее есть проблема, знакомая многим женщинам в интернете: чем лучше выглядит тело, тем меньше в него верят.

«Что ты удалила?» — этот вопрос преследует Дарью не первый год. «Она просто удалила ребра», — пишет пользовательница под очередным фото, и комментарий собирает больше тысячи лайков. «Просто сделала операцию», — соглашается другая. Третья ехидничает: техника для такой талии, мол, называется удалением ребер. Кто-то даже ставит диагноз за врачей — якобы такая операция губит внутренние органы.

Спорить в комментариях можно вечно. Мовчан решила закрыть тему иначе и поехала в Университетский клинический центр им. В. В. Виноградовой при РУДН на полное обследование. Цель была одна получить факты, которые невозможно оспорить.

Дарья Мовчан — тренер, специалист по женской физиологии и третья вице-мисс «Фитнес Россия 2026».

Дарья Мовчан — тренер, специалист по женской физиологии и третья вице-мисс «Фитнес Россия 2026».

Фото: Личный архив героя публикации.

ВРАЧ УДИВИЛСЯ ЕЩЕ ДО СНИМКОВ

Первым тренера принял травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Владимир Переверзев. Дарья показала одну из своих техник — подвижность ребер. Доктор, который в основном оперирует позвоночник, но берется и за ребра, удивился заметно. И вердикт вынес еще до томографа: тело тренированное, а не перекроенное скальпелем.

Тут выяснилось, что слухи взялись не совсем с потолка. Операция по удалению ребер действительно существует. Только вот делают ее на финальном этапе лечения тяжелого сколиоза — чтобы улучшить профиль спины при реберной деформации. К похудению и осиной талии она отношения не имеет.

— Лучшая операция та, которую не сделали, поэтому сначала действуем консервативными методами, — говорит Переверзев.

Первым тренера принял травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Владимир Переверзев.

Первым тренера принял травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Владимир Переверзев.

Фото: Личный архив героя публикации.

А на вопрос, зачем женщины все-таки ложатся под нож ради талии, доктор ответил, что это скорее к пластическим хирургам. Но добавил деталь, о которой мало кто знает: перед любой пластикой пациента обязательно отправляют к психотерапевту — проверить на дисморфофобию. Это расстройство, при котором человек чрезмерно озабочен незначительными или воображаемыми дефектами внешности. Иными словами, на стол ради талии пускают только после разговора с психиатром. А обвинить в операции в комментариях можно любую — бесплатно и без осмотра.

— Зачем кому-то что-то доказывать, — резюмировал врач, имея в виду волну хейта вокруг Дарьи.

ЧТО ПОКАЗАЛ ТОМОГРАФ

Точку должна была поставить компьютерная томография. Снимки изучал врач-рентгенолог УК РУДН Михаил Векильян. Ни следов операции, ни деформации он не нашел.

Снимки изучал врач-рентгенолог УК РУДН Михаил Векильян. Ни следов операции, ни деформации он не нашел.

Снимки изучал врач-рентгенолог УК РУДН Михаил Векильян. Ни следов операции, ни деформации он не нашел.

Фото: Личный архив героя публикации.

— Каркас вашей грудной клетки сделан таким образом, что ребра в совокупности дают ту дугу, которая позволяет держать талию, — объяснил специалист.

Заодно выяснилось: ребра — вовсе не жестко закрепленная конструкция. Сзади они соединены с позвоночником, спереди — подвижно. Именно поэтому мы легко дышим.

Последним Дарью осмотрел заведующий отделением пластической хирургии УК РУДН, кандидат медицинских наук Звиади Абашидзе. Для него следы операций на ребрах не тайна: на 3D-снимках они видны безошибочно.

Последним Дарью осмотрел заведующий отделением пластической хирургии УК РУДН, кандидат медицинских наук Звиади Абашидзе.

Последним Дарью осмотрел заведующий отделением пластической хирургии УК РУДН, кандидат медицинских наук Звиади Абашидзе.

Фото: Личный архив героя публикации.

У Мовчан таких следов не оказалось. Все ребра на месте, включая 11-е и 12-е. Заодно снимки закрыли и другой вопрос: имплантов в груди у спортсменки тоже не нашли. По словам хирурга, медицинских показаний для операции ради тонкой талии не существует — только эстетические.

Так талия в 49 сантиметров получила объяснение. Правда, не то, которого ждали хейтеры. Никакого скальпеля: годы тренировок, дыхательные практики — и снимок, который наконец поставил точку в затянувшемся споре.