В последние недели, Воздушно-космические силы РФ и войска беспилотных систем стремительно поменяли приоритетные цели ударов на Украине. Фото: REUTERS.

В последние недели, Воздушно-космические силы РФ и войска беспилотных систем стремительно поменяли приоритетные цели ударов на Украине. При этом, резко изменилась эффективность наших ударов с неба.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин взялся объяснить, что происходит, что означает новая серия ударов России по Украине и как дальше будет развиваться ход СВО.

Зачем Россия наносит удары по АЗС на Украине

Визг и хохот стоял над всей Украиной, когда стало понятно, что наши дроны всерьез заинтересовались их придорожными заправочными станциями. Дословно: «Голодные москальские дроны прилетели за хот-догами».

Украинские заправки начали выбивать с апреля-мая. Сначала без огонька - две-три заправки в неделю, но с пугающей стабильностью. Так кот трогает лапой мышь: жива или притворяется? Давление на этот вид целей усиливалось, а в июне достигло каких-то пиковых значений.

А у киевско-варшавских ютуб-пропагандистов начался натуральный праздник, справляли промежуточную перемогу. Мол, это единственное, чем Россия смогла ответить на поражение НПЗ и перебои с топливом.

Но, в ночь 30 июня было поражено сразу тридцать АЗС в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожских областях - там, где проходит фронт СВО. И тут, люди даже с самой тяжелой «свидомостью головного мозга» начали о чем-то догадываться. За полтора месяца на Украине было уничтожено или повреждено около 300 АЗС! В некоторых городах, например, в Тростянце Сумской области или в днепропетровском Никополе, вообще не осталось ни одной целой заправки.

В Сети появились видео с очередями на АЗС и негодующими громадянами. Это первый знак – попали в болевую точку.

Почти сразу начались рассуждения европейских экспертов и мелких политиков о том, что АЗС не является «законной военной целью». Является-является. Эти эксперты просто никогда не были в прифронтовой полосе, в условном «среднем» тылу. Не видели, как горит кубовая емкость с 95-бензином в кузове «Газели» - небо до горизонта белое!

Этот бензин очень любят квадроциклы – массовая фронтовая лошадка. Ест эта лошадка много, а 92-й бензин не переваривает, хотя только его и выдают в армии, что в российской, что в ВСУ…

Там же, на этих АЗС, заправляют джипы, грузовики и микроавтобусы участвующие в фронтовой логистике. Заправляют и генераторы - сегодня без электричества уже никуда. Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел. В любимом хохлами НАТО это называется «последняя миля снабжения».

Сейчас, из-за особенностей войны, «последняя миля» растягивается до 30-50 километров. И этот эффект уже имеет название у гражданских логистов - «неравномерная доступность». К ней стыкуется ажиотажный спрос, подорожание топлива, снижение его качества… Украинские пропагандисты уже неделю как перестали веселиться над своими пораженными заправками. Помалкивают.

Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел и цель для ударов Фото: REUTERS.

Реальный урон от ударов по Украине: Накопительный эффект хаоса

Не удивительно, что и западные военные эксперты уже отследили качественное изменение наших ударов. Так они это назвали: «От крупных объектов к распределенным целям». Поняли они и логику: «Заставить перестать работать сеть целиком, поражая множество её заменяемых, но уязвимых элементов».

Конечно же, вместо сгоревшей машины появится новая. Но не сразу, а только когда доставят новую партию груза. Но это если не сгорел склад. И так далее.

На СВО наши дроноводы называют это «резать логистику». Такая тактика, например, отлично сработала в Константиновке, когда ее просто «отсоединили» от гарнизона Дружковки. Благо там была всего одна асфальтовая дорога. И оборона в городе затрещала, а потом рухнула.

Интересна скорость восприятия наших ударов. Например, железнодорожные локомотивы мы выбивали очень давно, чуть ли не с самого начала СВО. И к 4 июня накопилось две сотни поврежденных локомотивов - это очень много, примерно треть рабочего (ходового) парка. Уничтожены и повреждены больше 1000 объектов железнодорожной инфраструктуры: тяговые подстанции, депо, стрелочные и сортировочные узлы.

Били не просто так, по площадям, а по так называемым «экспортным направлениям» - от Кривого Рога, Запорожья и промышленного востока к Одессе и западным переходам. А 90% украинского экспорта перевозится именно железной дорогой. Ей же завозится военное снаряжение, оборудование и боеприпасы. Но, в какой-то момент, эта логистическая линия прервется и останется только один путь – морской, самый дешевый вид транспорта. Вот только и с ним внезапно возникли проблемы.

Как Россия уничтожает порты в Одессе и ломает поставки

Всего прослеживается шесть направлений по которым работают ВКС. Как минимум, три вида целей появились совсем недавно.

Например, намозоливший глаза черноморский логистический коридор. С 12 июля наши ракеты и дроны занялись им очень плотно. Разумеется, в Одесский порт и другие черноморские порты прилетало очень давно, но нам не хватало системности. И вот она появилась. Это даже зафиксировал «Рейтер»: по его данным, четыре из 13 крупных экспортных зерновых терминалов уже приостановили закупки, один остановил погрузку. Вслед за этим судовладельцы стали отменять заходы судов в украинские порты. В итоге Украина потеряла примерно треть технической мощности черноморского зернового экспорта, 90% которого идет морем.

А ведь уборка пшеницы еще не началась, но биржи уже отреагировали на новую тактику ВКС - европейские фьючерсы на пшеницу выросли примерно на 7%, чикагские - на 5%. То ли еще будет.

Не забывают ВКС и про морские поставки военных грузов. Удары по морской инфраструктуре идут ежедневно.

В ночь на 16 июля в Одессе уничтожен терминал для военных грузов и склады с ГСМ для армии и заправки судов. Заодно накрыли в порту два цеха сборки дронов средней дальности. А в порту Черноморск – цех по сборке морских дронов, так называемых БЭКов. Это была не случайность, а плановая цель в рамках кампании по сокращению поголовья украинских дронов. А ведь порт и склады - это не сарай из профнастила. За полдня это все не восстановишь.

Удары по морской инфраструктуре Украины идут ежедневно. Фото: REUTERS.

Как ВКС России выносят производство дронов на Украине

Третий вид целей стал большой неожиданностью для Украины.

Там очень любили хвастаться, что у них производство главного оружия войны - дронов - полностью диверсифицировано и распределено по местности. Хвастались долго, а наша разведка помалкивала. Как оказалось, чтобы не спугнуть раньше времени. Собирала и проверяла информацию. А потом, в течении нескольких дней, были нанесены массированные удары. Список впечатляет:

1. ПАО «Рапид». На складах гражданской логистической компании, работала финальная сборка больших беспилотников самолетного типа, там же хранились импортные агрегаты.

2. Завод радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Здесь хранили и собирали дальнобойные ударные БПЛА «Лютый» и разведывательные дроны «Лелека-100».

3. АО «Завод Маяк». Предприятие серийно выпусколо боевые части для украинских БПЛА и стартовые твердотопливные ускорители для ракет «Фламинго».

4. КГЗ «Буревестник». Государственный завод, специализирующийся на производстве радиолокационной техники для ВСУ, а также узлов для беспилотной авиации средней и большой дальности.

5. ООО «Укр Армо Тех». Здесь собирали осколочно-фугасные и кумулятивные боевые части для дронов-камикадзе и ракет.

6. «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации». Выпускали элементы воздушных летательных аппаратов, ремонтировали турбореактивные двигатели тяжелых БПЛА.

Можно с уверенностью предположить, что список пораженных мест, где Украина собирала дроны, далеко не полный. Например, о поражении киевского завода «Радиоизмеритель» узнали буквально на днях. Просто не вся информация попадает в открытые источники. Но догадаться можно и по косвенным признакам - в последние недели по всей Украине горели частные логистические терминалы и складские комплексы. Горели не просто так, а со вторичной детонацией. Значит, попали куда нужно. Как бы блогеры не кричали про «русские удары по складам с картошкой»

ВКС России выносят производство дронов на Украине Фото: REUTERS.

Как Россия изменила тактику ударов по Украине

Похоже, что старая русская пословица про «долго запрягаем» актуальна и 21-ом веке. Мы просчитали эту «войну наступившего будущего» и нашли ассиметричные ходы, переигрывая противника. Нет уже давно на Украине работающих НПЗ, а бензин есть. Непорядок!

Но самое главное, изменилась тактическая структура ударов. Весь мир видел, как в ночь 6 июля наша атака буквально «раздергала» украинское ПВО. Перегруженные комплексы «Пэтриот» запускали свои ракеты по многоэтажкам, при этом все наши ракеты нашли цели. Ни одну из 30 штук сбить не удалось!

Это изменилась тактика. Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала! Сотни дронов-приманок «Гербера» и «Пародия» летели на цели вместе с баллистическими ракетами и новыми реактивными «Геранями». Были и старые «Герани». Всем хватило.

Западная пресса с некоторой растерянностью отметила возросшее число баллистических ракет, которые должны были закончиться еще в 22 году. Помните знаменитое «ракет у России осталось на два-три дня»? А получилось ровно наоборот. Вот и Гитлер с Наполеоном тоже на что-то рассчитывали…

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