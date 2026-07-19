Пока есть движение на севере и в центре зоны проведения СВО, штурмовики юга успевают отрабатывать слаживание и обучать пополнение в сложных рельефах местности и на водных преградах.

ОТ ПЕТРА ДО ИВАНА

Подразделения «Севера» взяли под контроль населенные пункты Петро-Ивановка в Харьковской области и Бачевск в Сумской области.

Петро-Ивановка - поселок на левом берегу реки Верхняя Двуречная. Это к северо-востоку от Купянска. До войны там жили 256 человек.

В боях за Петро-Ивановку штурмовые подразделения 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север» столкнулись с 5-й бригадой нацгвардии Украины. Украинские боевики пытались выстроить жесткую оборону против наших гвардейцев. Им это не удалось.

В отчаянии генштаб ВСУ на этот участок фронта перебросил группу латиноамериканских легионеров.

Но наемники из Атлантики были разбиты в лесном массиве у села Шевяковка. Часть посланцев Южного континента просто растерялись - и в панике сдались в плен.

Показательно, что многие наемники из Иностранного легиона ВСУ на данном участке фронта просто отказались выполнять приказ по удержанию обороны. Самые счастливые из них своевременно дезертировали.

Как полагает военный эксперт Андрей Марочко, освобождение Петро-Ивановки знаково увеличивает площадь подконтрольной нашим подразделениям территории Харьковской области.

- Этот успех - он в рамках формирования буферной зоны в приграничье. Это вынуждает противника перебрасывать на данный участок фронта резервы с других направлений. В самом Купянске наши штурмовики занимают новые позиции на подступах к железнодорожной станции, - сообщил эксперт.

А вот что сказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

- Харьковская область, очевидно, должна стать областью мира. Эта буферная зона должна отодвинуть ВСУ от нашей границы и пресечь возможные удары по территории России. А что касается Харькова - это же русский город, переданный когда-то, на заре советской власти, формирующейся тогда Украине. И он должен быть в России, - сказал эксперт.

ОТ СУМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

В Минобороны России сообщили, что освобождение Бачевска в Сумской области поможет расширению полосы безопасности вдоль приграничья Курской области.

По данным российского оборонного ведомства, перед штурмом данного населенного пункта наши бойцы смогли максимально зачистить небо от ударных беспилотников украинских вооруженных формирований. И хорошо отутюжили наземно-подземные позиции боевиков.

Закрепившись в Бачевске, наши штурмы начали планомерную зачистку оставшихся строений и подвалов.

Авторы ТГ-канала «Северный ветер» указывают, что освобождение Бачевска расширит плацдарм, который российские войска создали в Шосткинском районе на Сумщине. И это позволит более тщательно контролировать границу в данном районе.

В сообщении говорится:

- Освобождение Бачевска позволяет группировке войск «Север» расширить полосу безопасности в Шосткинском районе Сумской области. И это должно минимизировать риски проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в российское приграничье.

По данным нашей разведки, украинские военные в Бачевске не раз запрашивали у своего командования экстренную эвакуацию. Но отцы-командиры послали «паникеров» на три интернациональные буквы.

БОРОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Группировки войск «Запад» освободили Дружелюбовку, Новый Мир, Чернещину и Шийковку в Харьковской области.

За Крым и Севастополь - эти «приветы» полетят вэсэушникам, терроризирующим варварскими налетами гражданское население полуострова.За Крым и Севастополь - эти «приветы» полетят вэсэушникам, терроризирующим варварскими налетами гражданское население полуост

Военкоры отмечают, что эти четыре населенных пункта закрывают южный фас Боровского плацдарма ВСУ.

Источник в силовых структурах указывает, что Шийковка оставалась последним выступом противника - вверх по течению реки Боровая.

- После освобождения самого поселка Боровая этот выступ теперь срезали. Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина - они ложатся на линию Новоплатоновка - Шийковка - Нижнее Соленое. Данный рубеж замыкает украинский выступ на левом берегу Оскола. С юга к этому же выступу подтягивается Краснолиманское направление, - отмечают в Минобороны России.

Также за минувшую неделю подразделения группировки войск «Центр» подняли российские флаги над Василевкой в ДНР.