Тарханова в образе ковбойши, Лисовец в леопарде и Кулецкая в розовом корсете: в чем звезды пришли на презентацию сумки Ирины Горбачевой

Ирина Горбачева. Фото — пиар бренда Le-Vertige

В столичном арт-пространстве Futurione на ВДНХ актриса Ирина Горбачева совместно с российским брендом аксессуаров Le-Vertige эффектно презентовала оригинальную сумку из денима с ироничным названием IRKIN. Таким образом создатели эффектного аксессуара обыграли знаменитую Birkin. Поздравить Ирину Горбачеву, а также основательницу марки Татьяну Климанову пришли Глафира Тарханова, Влад Лисовец, Елена Кулецкая и многие другие.

Дресс-код мероприятия звучал, как original denim. Именно из этого материала сделана сумка IRKIN с выглядывающей резинкой полосатых трусов и съёмным ремнём вокруг талии. Почти все гости пришли в джинсовых луках.

Так, актриса и редкий гость на светских мероприятиях Глафира Тарханова появилась в образе ковбойши. Рубашку из денима и джинсы Глафира сочетала с казаками. Лук мама пятерых детей дополнила широкополой шляпой.

Глафира Тарханова. Фото — пиар бренда Le-Vertige

Глафира Тарханова. Фото — пиар бренда Le-Vertige

Влад Лисовец был, как всегда на своем стиле. Лисовец сочетал сразу две рубашки — джинсовую и леопардовую. И добавил шорты в клетку. Образ стилист дополнил потертыми лоферами из денима и объемной сумкой с обвесом. Плюс массивные солнцезащитные очки.

Влад Лисовец. Фото — пиар бренда Le-Vertige

Елена Кулецкая посетила презентацию вместе с рыжеволосыми красавицами-дочками. Модель собрала интересный образ с нежно-розовым корсетом, джинсами а-ля наизнанку и блестящей курткой.

Елена Кулецкая. Фото — пиар бренда Le-Vertige

Дочки Елены Кулецкой с подружкой. Фото — пиар бренда Le-Vertige

Среди гостей мероприятия также был замечен Михаил Башкатов.

Михаил Башкатов. Фото — пиар бренда Le-Vertige

Помимо сумки IRKIN, также были представлены: большая полосатая сумка-подушка GASTROLI с «наволочкой» из коричневой кожи, ремень и браслет, представляющий миниатюрную версию ремня.

Татьяна Климанова и Ирина Горбачева. Фото — пиар бренда Le-Vertige

«Мы не просто показали новые аксессуары. Мы напомнили, что стиль всегда про личность. Ира вдохновляет своей энергией, и мы рады, что смогли воплотить её идеи. И главное, что мы хотим сказать: ты — оригинал. Не бойся быть собой, выбирай то, что отражает твою суть», — рассказала Татьяна Климанова.

Ирина Горбачева. Фото — пиар бренда Le-Vertige

Ключевой частью вечера стала аудиовизуальная презентация в пяти залах Futurione. Оказавшись в необычном пространстве, гости почувствовали себя буквально героями фильма «Аватар». В первом зале собравшиеся погружались в атмосферу под оригинальную музыкальную дорожку с голосом Иры Горбачёвой. Второй зал знакомил с изделиями коллаборации. Третий стал пространством для танцевального перформанса с динамичным светом. В четвёртом гости могли переключиться на аудиоконтент самого пространства. И наконец, пятый зал был посвящён философии коллаборации и её главному посылу: «Ты — оригинал».

Татьяна Климанова с гостьей вечера. Фото — пиар бренда Le-Vertige

Анастасия Гришунина. Фото — пиар бренда Le-Vertige

Ольга Родина, стилист и журналист KP.RU. Фото — пиар бренда Le-Vertige

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