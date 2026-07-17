В Таиланде накрыли «русскую деревню»: полиция арестовала россиян по делу о недвижимости на $148 млн

Власти Таиланда начали одну из крупнейших операций по борьбе с мошенниками. Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Таиланда начали одну из крупнейших операций по борьбе с мошенниками — в провинции Чонбури, где расположены Паттайя и популярные курорты, арестованы четверо россиян.

Следователи занялись анализом работы фирм, которые помогали иностранцам обходить запрет на владение землей в Таиланде, пишет Bangkok Post.

В центре скандала оказались 775 домов в шести поселках стоимостью больше $148,6 млн. Один из них называли «русской деревней» и активно рекламировали.

Это поселок Baan Dusit появился более 6 лет назад. Фактически это жилой комплекс из вилл в 15 минут от Паттайи. На территории есть детский сад, бассейн, фитнес-клуб, кафе и рестораны с русской кухней.

Тайские следователи полагают, что часть компаний, в чьем владении находятся виллы, существовала только на бумаге и реальными владельцами были вовсе не тайские, а российские граждане (два тайских бухгалтера значились акционерами в десятках фирм).

Согласно тайскому законодательству, иностранцы не могут свободно владеть землей в Таиланде, поэтому некоторые инвесторы пытаются обходить закон через фирмы, где контроль формально принадлежит гражданам королевства. Если полиции удается доказать мошенничество, его участникам грозят уголовные дела, аннулирование сделок и конфискация активов.

Помимо туристов, прилетающих в Таиланд на зимовку, в стране оседает множество иностранных мошенников, в том числе из России. Например, в июне в Бангкоке был задержан российский предприниматель по подозрению в отмывании денег для международной преступной группировки. Деньги «обеляли» через бар в Паттайе.

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