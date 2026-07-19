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Политика19 июля 2026 14:22

Мать героя - особая миссия

Женщины из разных регионов страны рассказывают о сыновьях - участниках СВО
Татьяна БАДАЛОВА
Не выдержав разлуки с сыном Маратом, Аминат Абсалутдинова сама приехала к нему на передовую. Из личного архива

Не выдержав разлуки с сыном Маратом, Аминат Абсалутдинова сама приехала к нему на передовую. Из личного архива

Материнская любовь не кричит и не рисуется, но согревает и помогает человеку выдержать самые трудные испытания. Особая миссия для каждой женщины - быть матерью солдата, отдающего Родине всего себя. А она только ждет, молится и верит, что совсем скоро сынок вернется с победой домой.

«СЫН ВЫДЕРЖАЛ, ТО И Я СМОГУ»

Заместитель директора по воспитательной части Буйнакского сельскохозяйственного колледжа Аминат Абсалутдинова из Дагестана всегда повторяла сыновьям: «Вы должны помнить, что вы - горцы. Если дали слово - обязаны его сдержать». Но когда ее младший сын Марат уехал на СВО, мать со слезами просила его оставить службу. Боец был непреклонен: «Подписывая контракт, я дал слово служить своей стране. Ты сама так нас учила нас».

Марат стал задумываться о том, чтобы подписать контракт, во время службы в армии. Вернувшись домой, посоветовался со старшим братом, который работает в силовых структурах, и в 2021 году заключил контракт с Вооруженными силами России.

О том, насколько сложными были первые месяцы на СВО для сына, Аминат Магомедовна узнала спустя два года, когда не выдержала и поехала на передовую.

- Было ли мне страшно? Нет, - вспоминает Аминат. - Если мой сын мог все это выдерживать столько времени, то и я смогу. Мы приехали как раз на праздник - 23 февраля 2024 года. Когда Марат нас увидел, сказал: «Я знал, что сегодня случится что-то очень радостное. Сон хороший видел».

Марат по сей день выполняет боевые задачи на Украине, а мама готова в любой момент сорваться с места, чтобы снова быть рядом с сыночком.

«ЖДАТЬ ТЯЖЕЛО И БОЛЬНО»

Боец с позывным «Луганск» доказал, что значит быть настоящим мужчиной.

Боец с позывным «Луганск» доказал, что значит быть настоящим мужчиной.

Уходя на спецоперацию, 49-летний офицер запаса Роман из Воронежской области сказал маме: «За меня не переживай, ты у нас мужественная. Живи полной жизнью и в себе не замыкайся - так ждать еще тяжелее. Ты человек активный, творческий. Ничего не бойся, но ни о чем меня не спрашивай».

Ольга Ивановна всегда на связи с сыном Романом. Фото: Наталья МИРОНОВА

Ольга Ивановна всегда на связи с сыном Романом. Фото: Наталья МИРОНОВА

По профессии Ольга Ивановна - операционная сестра-универсал на пенсии. Понимая, что на СВО могла бы помочь раненым в госпитале, рвалась туда вслед за сыном, но ее не взяли из-за возраста. В ожидании Романа Ольга Ивановна пишет стихи и выращивает у себя на участке розы, но при этом не помнит ночи, когда спала спокойно.

- Ждать сыновей с фронта очень тяжело и больно. Зато я твердо уверена, что мой сын защищает нашу семью, - говорит она.

Когда Ольга Ивановна спросила у сына про награды, он ей ответил:

- Мама, их у меня несколько. Но главное для меня, чтобы были выполнены все задачи, а вверенные мне люди вернулись домой живыми и здоровыми.

Кроме мамы, дома Романа ждут жена и сын, которого папа учит никого и ничего не бояться.

«ПУСТИТЕ МАТЕРЕЙ НА СВО - И ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ»

Троих детей Наталья Сергеевна из Брянской области растила одна. Со школы старший сын помогал маме и брал всю мужскую работу по дому на себя. Когда призвали в армию, не прятался и заявил: «Мама, я покажу, что значит настоящий мужчина». С началом спецоперации мир матери перевернулся - сын ушел выполнять долг и взял позывной «Луганск».

- Первый месяц в части был в воодушевлении, - вспоминает Наталья Сергеевна. - Мечтал, как перевезет меня жить в Хабаровск, как поможет мне материально. А когда приехал в ЛНР, в голосе появилась усталость. Но он не отступит, это точно.

Роман из Воронежской области учит сына ничего не бояться. Из личного архива

Роман из Воронежской области учит сына ничего не бояться. Из личного архива

Слово свое сын сдержал: водопровод, новая кухня уже в доме.

- Он бы ушел в любом случае, это его долг. И мой тоже. Ведь с нами Бог, - добавляет брат Юра.

Юноша втайне мечтает пойти по стопам брата: помогать маме, подрабатывать, а потом идти в армию.

- Если с моим сыночком что-то случится, сердце не выдержит. Пустите нас, матерей, на СВО. И все закончится в тот же миг. Наша любовь и желание спасти детей сметут любого противника, - говорит Наталья Сергеевна.