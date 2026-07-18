Готовим "витамины" на зиму: лучшие рецепты, как правильно приготовить варенье из ягод

Когда ягод в избытке, хочется сохранить их вкус и ощущение лета на долгую зиму. И тогда мы варим варенье. Фото: AtlasStudio/Shutterstock/Fotodom

Когда ягод в избытке, хочется сохранить их вкус и ощущение лета на долгую зиму. И тогда мы варим варенье. Да, это не самое полезное блюдо, будем честны. Варка разрушает существенную часть витаминов. А сахар нивелирует остаток пользы. Зато это точно вкусно. И понемножку, как лакомство, - вполне допустимо. KP.RU собрал для вас необычные рецепты, которые самим захотелось попробовать.

Пикантная вишня с темным шоколадом, коньяком и чили

Это варенье похоже на изысканный соус или заправку для десертов. Кислинка вишни, горький шоколад и согревающий шлейф чили создают игривый вкус.

Ингредиенты: 1 кг вишни (без косточек), 500 г сахара, 100 г качественного темного шоколада (от 70% какао), 50 мл коньяка или бренди, 1 небольшая щепотка сушеного острого перца чили.

Приготовление: Вишню проваривают с сахаром 10 минут после закипания. Затем огонь выключают, добавляют чили и поломанный на кусочки шоколад, помешивая до полного растворения. В самом конце вливают коньяк и сразу закатывают на хранение.

Это варенье похоже на изысканный соус или заправку для десертов. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Зеленый крыжовник с грецким орехом и «изумрудным» листом

Версия знаменитого царского варенья, которое так нравилось императрице Екатерине II. Только вместо фарширования ягод используется более современная и быстрая текстурная нарезка.

Ингредиенты: 1 кг крупного зеленого крыжовника, 800 г сахара, 150 г очищенных грецких орехов, 10 – 15 свежих листьев вишни для ярко-зеленого «изумрудного» цвета.

Приготовление: Промытые вишневые листья отваривают в воде 5 минут, на этой ароматной воде готовят сахарный сироп. Крыжовник и орехи нарезают аккуратными, крупными, соразмерными кусочками, заливают кипящим сиропом и варят в 3 приема по 5 минут кипения с перерывами на остывание, чтобы ягоды стали прозрачными.

Малина с базиликом и розовым перцем

Малина полностью преображается благодаря свежести фиолетового базилика и едва уловимому фруктово-древесному аромату розового перца, который совсем не острый, но очень душистый.

Ингредиенты: 1 кг малины, 500 г сахара, 1 небольшой пучок фиолетового базилика, 1 ч. л. горошин розового перца (слегка растолочь в ступке).

Приготовление: Малину варят с сахаром на быстром огне 5 минут после закипания. Базилик мелко шинкуют. Всыпают зелень и розовый перец в кастрюлю, кипятят еще 2 минуты. Варенье получается невероятно ароматным и ярким.

Малина полностью преображается благодаря свежести фиолетового базилика и едва уловимому фруктово-древесному аромату розового перца. Фото: sweet marshmallow/Shutterstock/Fotodom

Лайфхак

Как сохранить варенье, если оно без сахара?

На самом деле можно приготовить полезный домашний консервант – пектиновый - из яблок или смородины. Так на 1 кг ягод (например, клубники или малины) берут 300 г пюре из кислых антоновских яблок или густого сока красной смородины. Сахар можно не добавлять вовсе или положить 2 - 3 ложки меда.

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