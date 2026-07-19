Профессия вне конкуренции

При поступлении по квоте ветераны будут конкурировать за место только между собой.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ

При поступлении в вузы на программы бакалавриата и специалитета участники СВО и их дети имеют право подавать документы в пределах отдельной квоты. Разница со стандартным порядком приема в том, что они не будут конкурировать с обычными абитуриентами, а только между собой. Например, если по квоте на факультете выделено 10 мест, а заявлений подано 20, то примут тех, у кого выше баллы ЕГЭ.

Но и в этом порядке поступления есть исключения. Вне конкурса зачисляются в вузы: Герои России и их дети, награжденные тремя орденами Мужества и их дети, дети участников СВО, чьи родители погибли, получили увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание в ходе выполнения боевых задач.

Однако льготный порядок не отменяет прохождения творческих испытаний на отдельные специальности (такие как актерское мастерство, архитектура, журналистика и т. д.). А с апреля 2026 года право на поступление в вузы по той же квоте получили вдовы и вдовцы участников СВО. Воспользоваться этой льготой могут только те, кто после гибели супруга или супруги не вступил в новый брак.

В колледжи и техникумы участники спецоперации и их дети зачисляются на программы среднего профессионального образования в первоочередном порядке, независимо от оценок в аттестате. Кстати, у бойцов есть возможность по желанию дважды получить среднее профессиональное образование по разным специальностям.

Если ветеран или его дети уже учатся на платном отделении по программам среднего профессионального и высшего образования, но они могут воспользоваться правом на перевод на бесплатное. Основные условия для перевода: отсутствие академической задолженности, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате обучения.

ПОДДЕРЖКА СВОИХ

Помимо льгот на поступление, герои могут рассчитывать на материальную поддержку. Для студентов-очников, обучающихся за счет бюджета, на федеральном уровне предусмотрена государственная социальная стипендия. Также ветераны боевых действий и лица, получившие инвалидность вследствие военной травмы, в первоочередном порядке получают место в общежитии. Со своей стороны вуз или колледж вправе снизить плату за общежитие либо вовсе не взимать ее с отдельных категорий обучающихся.

Помимо федеральных льгот, каждое образовательное учреждение может устанавливать собственные меры поддержки. Поэтому перед поступлением или переводом нужно обязательно проверять сайт приемной комиссии, раздел «Меры поддержки», локальные акты и задавать вопросы приемной комиссии.

Важно помнить, что помощь государства носит заявительный характер. Чтобы механизм сработал, необходимо вовремя собрать пакет документов через «Госуслуги» или МФЦ и предоставить их в приемную комиссию. Подтвердить свой статус участники СВО и их дети могут справкой об участии в спецоперации, ребенку дополнительно потребуется документ, подтверждающий родство или усыновление.