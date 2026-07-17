России и Китай активно внедряют ИИ в практическую жизнь: главные заявления на Всемирной конференции в Шанхае

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC). Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Россия и Китай делятся с миром технологиями в области искусственного интеллекта (ИИ), а Запад их скрывает. Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), которая проходит с 16 по 20 июля в Шанхае.

В своем выступлении на конференции Максим Орешкин отметил, ИИ может принести человечеству огромную пользу, но при этом, когда ИИ оказывается в руках тех, кто злоупотребляет технологией, он несет большие риски.

- Ряд западных стран этим злоупотребляют, с одной стороны используют ее в таких враждебных целях, с другой стороны, не делятся своими технологиям, - обвинил недружественные страны Орешкин.

При этом он отметил, что Россия придерживается иной позиции и готова делиться с миром своими разработками. Орешкин подчеркнул, что любая технология имеет смысл только при ориентации на человека, а эпоха однополярного порядка завершается.

По словам Орешкина, российская ИИ модель ГигаЧат и китайские модели являются моделями с «открытыми весами» — после разработки они становятся доступны всему человечеству. Американские компании, напротив, держат свои модели в тайне, стремясь к технологической колонизации других стран.

- Это разница подходов России и Китая, с одной стороны, а западных стран — с другой стороны! - заявил Орешкин.

При этом, по его словам, отечественные технологии на высоком уровне защищены от кибератак.

Орешкин также отметил, что технологический суверенитет невозможно построить в одиночку, поэтому страны объединяют компетенции и создают независимые решения. По его мнению, Китай задает темп в ИИ, а Россия сохраняет лидерство в платформенных решениях, цифровых, финансовых и городских сервисах.

Орешкин сообщил, что российские цифровые платформы с сервисами искусственного интеллекта успешно внедряются в десятках стран мира, и Россия планирует расширять их применение.

В российскую делегацию на конференции помимо Максима Орешкина вошли глава Минцифры Максут Шадаев, представители МИД РФ, Минэкономразвития, а также ведущих российских компаний в сфере ИИ.

Накануне открытия шанхайской конференции состоялась официальная церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ. От российской стороны документ подписал Максут Шадаев. Россия совместно с 28 государствами вошла в число соучредителей организацией. Договоренность об этом была достигнута на переговорах Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в феврале этого года. Задачи новой организации - обеспечить справедливые механизмы взаимодействия государств для наращивания цифрового потенциала и развития собственных технологий ИИ. В документах говорится, что в своей работе организация будет ориентироваться на ООН как центральную площадку глобальной дискуссии по искусственному интеллекту. Отдельное внимание организация планирует уделять вопросам безопасности, этики и доверия к ИИ.

- Из тех стран, которые сейчас вошли в эту ассоциацию, именно Китай и Россия имеют самые большие достижения, и у Китая, и у России есть собственные большие языковые модели, и это две страны, которые очень активно внедряют решение искусственного интеллекта в практическую жизнь, городские сервисы, здравоохранение, логистику, электронную торговлю, - сказал Орешкин.

На конференцию в Шанхай приехали более 1400 экспертов и представителей 24 стран.

В этом году с программной речью на конференции выступает председатель КНР Си Цзиньпин, тогда как в прошлые годы выступал премьер Госсовета КНР Ли Цян. То есть в этом году уровень представительства выше.

В Шанхай также прибыли генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун.

В рамках конференции пройдет тематическая выставка. В ней принимают участие более 1000 компаний, которые представляют 3000 технологических разработок: смартфоны на базе искусственного интеллекта, человекоподобных роботов и другие технологические инновации. Около 300 ИИ-продуктов покажут впервые. На экспозиции разместится и российский стенд Russian Connected AI Hub, где посетители смогут ознакомиться с российскими разработками.