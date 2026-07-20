"Только когда мне исполнилось 50, я поняла, о чем пою": народная артистка СССР Нани Брегвадзе празднует юбилей

21 июля народной артистке СССР Нани Брегвадзе исполняется 90 лет. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Свой день рождения Нани Георгиевна традиционно отмечает в родном Тбилиси, в кругу детей, внуков и правнуков, которые, когда были маленькими, называли её «большой бабушкой». Теперь просто Нани. «Кто захочет меня увидеть, тот ко мне обязательно приедет. В Грузии не бывает, чтобы никто не пришел к тебе на день рождения. Для Тбилиси - это естественный процесс. Мы живем как одна большая семья», - так обычно отвечает Брегвадзе на вопрос, кто придет её поздравить. Думаю, народу будет много. Потому что Нани Брегвадзе очень теплый, душевный и талантливый человек в том числе в дружбе.

Как и положено дочери Грузии, она эмоционально переживает за всё: за семью, свою страну и события в мире. Её огорчает разрыв отношений между Россией и Грузией. Тем более, что в России она много и успешно работала. Когда в Грузии не было возможности зарабатывать выступлениями, а пенсия крошечная, даже у народной артистки, она часто гастролировала по России. С удовольствием выступала на корпоративах, где платили хорошие деньги. Жила на два города – Москву и Тбилиси. Сейчас - только на родине. Грузинские политики, как мы поняли, не одобряют, когда их деятели культуры дают интервью российским СМИ. Чтобы к Нани Георгиевне не «придрались», мы не стали настаивать на общении. Но это не значит, что отказались от возможности её поздравить.

Много лет ещё с середины 60-х эта замечательная грузинская певица выходила на сцену вместе со своим другом и коллегой Вахтангом Кикабидзе в составе ансамбля «Орэра». Оба стали народными артистами СССР, которых обожал весь Советский Союз. Как писали советские музыкальные критики: в творчестве Брегвадзе переплелись две музыкальные традиции — грузинская и русская. Особое место в её репертуаре занимают романсы, в которые певица вдохнула новую жизнь своим душевным и интеллигентным исполнением.

«Мне было около 40 лет, когда я начала сольную карьеру (свою первую программу она представила в 1980-м году в Московском театре эстрады - Ред.) как исполнительница романсов. Романс — это душа, эмоции, потерянная любовь. Никогда не получается исполнить песни одинаково, каждый раз появляются новые грани, новые чувства. Знаете, что удивительно? Только когда мне исполнилось 50, я поняла, о чем пою», - признавалась она в интервью.

С годами брать высокие ноты сложнее, чем в молодости. Но зато исполнение становится проникновенней. Даже известные песни, которые и так всем нравятся, звучат по-другому: «Это все практика и ещё плюс пение, пение, пение. Когда поешь, каждый раз обязательно что-то находишь новое», - говорит Брегвадзе.

Именно с голосом Нани Брегвадзе ассоциируется такая популярная песня, как «Снегопад». Публика всегда просит исполнить на бис. Взять в репертуар эту песню её уговорил композитор Алексей Экимян, хотя вначале Брегвадзе сопротивлялась – «не моя песенка». Даже не предполагала, что станет так популярна.

Брегвадзе изумительно поёт «Только раз в жизни бывает встреча», «Калитка», «Я помню вальса звук», «Снился мне сад», «А напоследок я скажу»…

Она часто выступает с дочерью Екатериной (Эка) Мамаладзе, у которой, как и у её матери, прекрасный голос. К их дуэту присоединяется ещё один член семьи – дочь Эки Наталия Кутателадзе. Такая вот талантливая грузинская семья, невероятно красиво исполняющая русские романсы.

У Нани Брегвадзе по-прежнему много друзей в России, её очень любит наша публика, и эта любовь, нет сомнений, взаимна. Брегвадзе говорит, что обычные люди ни в чем не виноваты. Ну, а чтобы мир и спокойная жизнь у нас была, надо просто уважать друг друга. Вот и весь секрет.

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