Боевой опыт как основа инноваций

С выпускниками встретилась председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Фонд «Защитники Отечества»

Создать условия, чтобы каждый ветеран СВО раскрыл свой потенциал, получил востребованную профессию и построил карьеру в промышленности, инженерии, науке и высокотехнологичных отраслях, - такую стоящую перед государством задачу озвучила заместитель министра обороны России Анна Цивилева на встрече с выпускниками пилотного потока проекта, который реализует фонд совместно с Минобрнауки РФ и госкорпорацией «Ростех». Обучение по подготовительной программе для поступления в ведущие технические вузы страны на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана завершили 27 ветеранов СВО.

За отбор участников отвечал фонд «Защитники Отечества», а обучение организовал вуз. По результатам входного тестирования для каждого ученика определяли индивидуальную образовательную траекторию. Занятия проходили в очном формате с использованием вебинаров и онлайн-курсов. Обширная программа включала углубленное изучение математики, физики и русского языка для сдачи ЕГЭ, а также инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, мехатронике. Кроме того, для участников проводили тренинги по развитию стрессоустойчивости, коммуникаций и командной работы. По окончании подготовки выпускники курса получили возможность поступить на целевое обучение в технические вузы.

ВАЖНЫЙ ЭТАП ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Ветеран СВО Вадим Свистунов из Подмосковья хочет быть максимально полезным в мирной жизни и поэтому образованием своим занимается непрерывно. Летом 2025 года он стал участником программы «Герои Подмосковья», которая является региональным продолжением федерального проекта «Время героев». Он прошел обучение в Высшей школе государственного управления и продолжает профессиональное развитие в сфере госуправления.

- Хочу выразить огромную благодарность МГТУ имени Н. Э. Баумана за возможность пройти обучение и подготовиться к поступлению в вуз. Это важный этап для дальнейшего профессионального развития. Планирую продолжить обучение в Бауманском университете, поскольку он дает сильную инженерную подготовку. Инженерия - это наше все, и возможность реализовать себя в этой сфере имеет большое значение, - сказал Вадим Свистунов.

С сентября планируется новый - расширенный - набор на программу: обучение начнут уже 200 ветеранов СВО. Полученный опыт планируют масштабировать и на другие технические вузы. Участники СВО и их дети могут поступить по отдельной квоте, которая традиционно составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Однако в этом году выделено на две тысячи мест больше, чем годом ранее. В текущую приемную кампанию 368 университетов также установили отдельную квоту в размере выше 10%.

ВЕТЕРАНЫ ПОМОГУТ УЛУЧШАТЬ ВОЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ

На сегодняшний день госкорпорация «Ростех» передала в фонд «Защитники Отечества» более 2,5 тысячи инженерных и рабочих вакансий.

- С 2022 года мы приняли на работу уже более 1,5 тысячи бойцов. Опыт военнослужащих, прошедших СВО, для нас особенно ценен - он помогает улучшать нашу военную продукцию и создавать новые образцы. Рассчитываю, что реализация пилота на базе Бауманки и организация подобных подготовительных факультетов для поступления в инженерные вузы страны помогут в решении наших задач, - считает генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Если ветеран захочет трудоустроиться в другом месте, он может выбрать подходящее предложение на ярмарке вакансий, которые на постоянной основе проводит фонд в разных регионах страны. На таких встречах представители крупных предприятий рассказывают о карьерных возможностях, открытых вакансиях, требованиях и условиях труда. Еще один важный формат - мотивационные встречи с работодателями с выездом на производства. Это особенно полезно тем, кто хочет ознакомиться с профессией вживую, посмотреть рабочие места, обсудить задачи, график, условия, обучение. Часто такие встречи заканчиваются конкретными договоренностями о трудоустройстве.