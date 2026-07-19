Мастера на все руки

Фонд «Защитники Отечества»

В этом году в Казани он объединил свыше 2000 человек. Участники из разных регионов страны показали умения в 21 основной и семи демонстрационных компетенциях. В их числе - «Промышленная робототехника», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Архитектор будущего - нейросетевое искусство».

«НАСТРОЕН НА ПОБЕДУ, НО ГЛАВНОЕ - ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ»

Защита Родины - добрая традиция в семье Тимура Кусербаева из Башкортостана. Сначала на спецоперацию ушел Тимур, а следом - его отец. Судьба свела их в одном подразделении. После ранения вернулся домой, устроился на протезное предприятие, получает высшее образование. На конкурсе Тимур решил попробовать свои силы в компетенции «Мастер по изготовлению пиццы».

- Приехал, чтобы вспомнить азы кулинарии, ведь я работал помощником шеф-повара. Немного волновался, но следил за чистотой и порядком на столе, а также за оформлением пиццы. Для повара это важно. Эксперты хвалили, - признался Тимур.

Ветеран из Брянской области Денис Ануфриев выступил в компетенции «Техник-протезист». Выполняя очередное задание в зоне СВО, он был тяжело ранен и в госпитале заинтересовался протезированием. Дома Денис прошел обучение и уже год работает стажером на протезно-ортопедическом предприятии.

- Впервые участвую в таком масштабном мероприятии, все организовано на высоком уровне: культурная программа, проживание, досуг, встречи и общение с ребятами - такими же, как я, - рассказал Денис.

«РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ»

До СВО житель Архангельской области Анатолий Лешуков (на фото) был мастером-мебельщиком. Из-за двух ранений на передовой ему пришлось временно оставить дело, но после реабилитации мужчина при поддержке фонда получил средства по соцконтракту и сегодня снова делает мебель, в частности жесткие носилки, которые вместе с другими гуманитарными грузами сам отвозит в зону СВО.

- Я выбрал компетенцию «Мебельщик», так как 10 лет работал в этой области. Уверен, что справлюсь с заданием даже с одной рукой, ведь русские не сдаются, - сказал Анатолий.

Константин Кузьминский из Сахалинской области выбрал компетенцию «Оператор БПЛА». На СВО он был сапером, но получил тяжелое ранение и прекратил службу. После возвращения домой нашел работу по душе: учит школьников основам безопасности и защиты Родины, ведет секцию по единоборствам.

- Хорошо «отлетал» зачетную трассу. Думаю, у меня самое быстрое время из всех. БПЛА выбрал, потому что учился управлять ими на СВО, а сейчас учу этому в школе. На «Абилимпиксе» в прошлом году выступал в этой же компетенции, - рассказал ветеран.

Помимо соревнований в мастерстве, участники «Абилимпикса» обсудили также профессиональную и социальную реабилитацию ветеранов боевых действий, доступность среднего и высшего образования, новые возможности трудоустройства для участников СВО с инвалидностью. Защитники получили консультации по всем интересующим их вопросам адаптации в мирной жизни.