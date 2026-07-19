Когда эхо становится словом

Алексей Усок.

Завершился прием заявок на участие во Всероссийском патриотическом конкурсе творческих работ «Памяти героев верны!», который проводит фонд «Защитники Отечества». В этом году подать работу можно было в таких номинациях, как: эссе, стихи, песни, фотографии, рисунки и видео о героях спецоперации. Масштаб конкурса - как географический, так и возрастной - поражает: он объединил более 10 тысяч талантливых авторов из всех регионов России от 7 до 97 лет. Но участвуют в нем не ради славы.

ПИСАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

Ветеран СВО, талантливый спортсмен, чуткий поэт, любящий многодетный отец - земляки с гордостью говорят о жителе Красноярского края Петре Платонове: «Это наш Петр!» Во время выполнения боевого задания в Запорожской области он наступил на противопехотную мину и в результате серьезного ранения потерял левую стопу. Писать стихи начал в госпитале и так увлекся, что со временем вошел в литературное объединение «Потомки Ермака». В конкурсе Петр заявился в номинации «Авторское стихотворение», чтобы рассказать о себе, однополчанах, их боевом пути и подвигах.

Сергей Авагимов из Северной Осетии представит свое творчество в двух номинациях - «Авторское стихотворение» и «Авторская песня».

Песню «Не бойся, я с тобой» Сергей Авагимов сам исполняет на гитаре. А чтобы достойно спеть, уже больше месяца занимается вокалом с педагогами.

Участником конкурса от Республики Хакасия стал ветеран Алексей Усок (на фото). Вернувшись домой со спецоперации, куда ушел добровольцем, он начал писать стихи, а в 2024 году прошел обучение в патриотической творческой мастерской в Забайкальском крае, где профессиональные писатели, музыканты, исполнители и художники делились с защитниками навыками, знаниями и технологиями. На конкурсе он выступит в номинации «Поэзия».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ, ГОРДОСТИ И ПАМЯТИ

Владимирский ветеран СВО Александр Тезиков, дважды уходивший на спецоперацию по контракту, вернулся домой и теперь не только делится опытом с молодежью, но и пишет стихи. Поэтический талант он открыл в себе, когда с ранением попал в госпиталь.

Свою первую песню он написал ко Дню Победы - о связи поколений защитников Отечества. Главный девиз Александра по жизни: «Неважно, как медленно ты продвигаешься к своей цели, главное - что ты не останавливаешься и идешь вперед». На конкурсе ветеран выступит с авторской песней о важности сохранения исторической памяти.

Дочь погибшего участника СВО Рианна Нальгиева представлена в номинации «Авторское стихотворение». Для конкурса 10-летняя жительница Ингушетии подготовила стихотворение собственного сочинения, посвященное любимому папе, а также другим защитникам Отечества. В каждой строке девочка передает детскую тоску и гордость за подвиг отца.

- Творчество детей наших погибших героев - это уникальное свидетельство искренней любви, гордости и памяти, которая передается из поколения в поколение. Мы гордимся тем, что наши юные подопечные находят в себе силы созидать и делиться своими переживаниями через поэзию, - отметила заместитель руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Лиля Барханоева.

Итоги конкурса подведут в сентябре, а после состоится торжественное награждение победителей.