Несломленные

За три месяца упорных тренировок Алексей Коухиа подготовился к участию в боксерском поединке, вышел на ринг и победил. Кадр из видео

В условиях, когда жизнь и здоровье находятся под постоянной угрозой, наши защитники проявляют невероятную стойкость и решимость. Их путь включает героизм на поле боя, сложную, порой мучительную реабилитацию после ранений, а затем поиск и обретение себя.

ВСТАЛ. ПОШЕЛ. ПОБЕДИЛ

До СВО житель Вологодской области Алексей Коухиа работал в полиции. Заключив в конце 2023 года контракт, попал в 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. В августе 2025 года во время выполнения боевой задачи на Курском направлении группа, в составе которой он был, попала под интенсивный обстрел противника. Военнослужащий получил тяжелое ранение, которое привело к ампутации ноги. Для комплексной реабилитации Алексея направили в Федеральное медико-биологическое агентство. В госпитале у него произошла судьбоносная встреча с двукратной чемпионкой мира по боксу и чемпионкой WBC славянских стран Анной Левиной.

- У него под кроватью стояла сумка, а в ней - четыре гантели, гиря и мяч на лоб, который он чеканил. Это нонсенс, чтобы человек носил в сумке 20 килограммов железа. В первые тренировки он падал, вставал, снова падал и снова вставал, - вспоминает Анна Левина.

Она помогла бойцу обрести новые ориентиры и поверить в себя. Всего за три месяца упорных тренировок он подготовился к участию в боксерском поединке, вышел на ринг и одержал уверенную победу. Этот бой тренер назвала символичным шагом в новую жизнь.

Алексей доказал, что физические ограничения не могут сломить человека с сильным характером.

НОВЫЙ ЭТАП В СУДЬБЕ

Несмотря на ранение, Артем Мухарямов не сомневался в дальнейшей счастливой жизни с женой и ребенком.

Когда объявили частичную мобилизацию, Артем Мухарямов из Челябинской области сразу понял, что его призовут. В армии он служил в разведке и имел военно-учетную специальность «командир отделения». 29 сентября 2022 года по мобилизации попал на СВО и был назначен наводчиком-оператором БМП в разведывательной роте. Дома его остались ждать жена и месячный сын.

Мухарямов взял себе позывной «Муха». Проявил исключительное мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Дважды награжден медалью «За отвагу», в том числе за 18-дневную оборону позиций в окружении. Получив тяжелое ранение в октябре 2023 года во время штурма Авдеевки, он стал инвалидом I группы. Жизнь после СВО Артем называет новым этапом в судьбе, и начали они его с женой с переезда в Уфу.

- Пришел я в фонд «Защитники Отечества» по вопросу адаптации жилья, а тут предложили работу в команде координаторов. Коллеги помогают мне в новом деле, - говорит ветеран. - Родина не оставила своих защитников один на один с проблемами. Предусмотрено все для нашего успешного вхождения в мирную жизнь.

Артем Мухарямов живет активно: стал капитаном паралимпийской сборной региона по зимним видам спорта в дисциплине «горные лыжи» и планирует поступить в вуз.

ОБЕРЕГ ИЗ ДОМА

После демобилизации Роман Костюков направляет свои силы на сбор и доставку гуманитарной помощи на передовую.

За два года службы в зоне спецоперации Роман Костюков из Воронежской области был ранен пять раз, награжден медалями «За отвагу», «За боевое отличие», двумя казачьими крестами «За храбрость» и получил звание младшего лейтенанта.

Впервые потомственный казак оказался в составе добровольческого корпуса еще в 2014 году. Узнав о начале СВО, жена Романа на всякий случай спрятала его военный билет. Но мужчина был так тверд в своем решении, что оформил в военкомате дубликат.

- Оказалось, что мои друзья-казаки и бывшие однополчане решили, мол, раз дочке всего полтора годика, пусть остается. Как бы не так! - вспоминает Роман. - Сын Евгений уже повзрослел, а вот как жалко было с малышкой расставаться, один Бог знает. Но есть такое слово «надо».

Перед отъездом «за ленту» жена подарила ему люльку - так казаки называют курительную трубку. Она стала для Романа своеобразным оберегом и постоянным напоминанием о доме, с которым он никогда не расставался.

Когда в лесах под Изюмом после масштабного обстрела погибли офицеры, Роман Костюков взял командование на себя и без потерь перевел товарищей на более выгодные позиции. Домой казак вернулся через два года службы и теперь направляет свои силы на сбор и доставку гуманитарной помощи товарищам на передовую.

Каждая история бойца, прошедшего через испытания специальной военной операции, - это не просто рассказ о службе, а настоящий образец силы духа и мужества.

После демобилизации Роман Костюков направляет свои силы на сбор и доставку гуманитарной помощи на передовую.