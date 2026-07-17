Слезы первых на Земле деревьев: в Китае обнаружили янтарь старше динозавров, а в России - жемчужину возрастом 90 млн лет

В Воронежской области нашли жемчужину возрастом 90 миллионов лет. Фото: msu.ru

В Китае нашли самый древний на планете янтарь: первобытная смола застыла 385 миллионов лет назад. И сенсационный вывод: уже тогда (до динозавров!) хвойные деревья, источающие смолу, были примерно такими же, как сейчас. Статья опубликована в журнале Science Advances.

В Китае нашли самый древний на планете янтарь: первобытная смола застыла 385 миллионов лет назад. Фото:S.Toey/Shutterstock/Fotodom

СОЧЕТАНИЕ РЕДЧАЙШИХ ФАКТОРОВ

Янтарь знаком нам в основном по образцам из Калининградской области. Мы привыкли думать, что он «невероятно древний», и это так, но – с чем сравнивать. Прозрачные «камешки», которые выбрасывают холодные воды Балтики, образовались 35-50 миллионов лет назад. Тогда как самый старый (до сегодняшней находки) янтарь законсервировался 320 миллионов лет назад.

Чтобы появился янтарь, нужно редкое сочетание факторов. Во-первых, заросли первобытных хвойных деревьев. Во-вторых, какие-то неблагоприятные условия: например, влажно, много вредителей. Деревья «плачут», чтобы защититься от внешних воздействий. Лучше, если древний лес растет у воды, и смола сразу тонет. Ведь на воздухе она быстро раскрошится. И, наконец, идеально, чтобы геологические процессы не трогали, не перемещали слои с янтарем.

На планете около 200 месторождений янтаря, и он встречается везде, кроме Антарктиды (там, возможно, тоже есть, просто еще не нашли). Помимо Балтики, янтаря много в Доминиканской республике, Мексике, Индонезии и в Китае. Где и сделана удивительная находка.

НАШЛИ СЛУЧАЙНО

Исследователям не пришлось бродить по берегу моря. Ученые вообще не планировали искать янтарь: они изучали уголь. Который, как мы помним, представляет собой законсервированные деревья. И вдруг в угле стали попадаться осколки янтаря. Осколки мелкие, редко с миллиметр, зато очень много.

Именно уголь помог оценить возраст: 385 миллионов лет. Установить точно породу дерева не удалось. Однако, ученые говорят: по всем признакам это точно такие же хвойные деревья, что и в современном лесу. И это очень важный вывод.

Именно уголь помог оценить возраст: 385 миллионов лет. Установить точно породу дерева не удалось. Фото: Gouache7/Shutterstock/Fotodom

ЗАЩИТНЫЙ ФАКТОР

То было интересное время. Средняя температура на планете составляла 18 градусов: намного теплее, чем сегодня (15 градусов). Но – медленно холодало. Ведь именно тогда Земля принялась наконец обзаводиться обширными лесами. До этого суша могла похвастаться мхами да лишайниками.

Деревья жадно поглощали углекислый газ, они «уносили» его из атмосферы навсегда (ну, пока мы не стали жечь уголь, конечно же). Парниковый эффект отступал. Вместе с экстремальной жарой.

Под кронами деревьев веселее стало и живности. Динозавров еще и в проекте не было, они появятся аж через 140 миллионов лет. Скорее всего, вы бы наткнулись на скорпионов, а у берега моря – на земноводных, которые еще не решили, где им жить, в воде или на воздухе.

Итак, в нашем распоряжении – смола первых деревьев. Конечно, интересно, что они появляются как бы сразу «почти современными», но настоящая сенсация в том, что у хвойных уже была смола. Скорее всего, говорят ученые, именно «изобретение» смолы позволило деревьям развиваться и процветать.

- Раннее появление смолы, возможно, способствовало экологическому успеху наземной флоры девонско-карбонового периода, усиливая защиту и заживление ран, - говорится в статье.

Главными врагами леса были пожары и паразитические грибы. От них и помогала смола. Насекомые еще не «поняли», что древесину можно есть. Когда осознают – смола поможет деревьям бороться и с ними.

КСТАТИ

В Воронежской области нашли жемчужину возрастом 90 миллионов лет. Открытие сделали Ученые геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Геологического института РАН.

В России такое обнаружено впервые: жемчуг вообще сохраняется плохо. Образец изучили на томографе. Оказалось, все как сегодня: сначала в раковину попала песчинка, и моллюск, защищая себя от неудобств, окружил ее защитным веществом. Это дает бесценную информацию о том, как защищали себя древние моллюски.

В мире есть жемчужины и подревнее (до 200 миллионов лет), но каждая наперечет. Теоретически можно найти жемчуг возрастом даже в 500 миллионов лет, когда появились моллюски, но – пока не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Передают сообщения топотом и принимают их костями: ученые раскрыли, как слоны слышат друг друга

Чего бы добилось человечество, если бы перестало воевать: Колонии на Марсе, лекарство от рака, термоядерный синтез