В чем риски криптовалют и издержки цифрового рубля: академик Тосунян ответил на самые волнующие вопросы

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Стоит ли вкладываться в криптовалюту? Как уровень доверия общества связан с экономическими успехами? Нужен ли цифровой рубль обычному человеку?
Эти и другие темы в программе «Время науки» на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) обсуждали:
- радиожурналист Мария Баченина,
- академик РАН Александр Сергеев, научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ),
- и их гость – академик РАН Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков, профессор, доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук, заслуженный деятель науки Росси.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Александр Сергеев:
- Гарегин Ашотович, есть такая замечательная поговорка «доверие дороже золота». И мы хотели сегодня поговорить и о том, и о другом. Золото, деньги, финансы и доверие – как все это связано между собой?
Гарегин Тосунян:
- Я придерживаюсь следующего мнения: понятие доверия настолько значимо, что сравнивать его с таким мелким понятием, как деньги, было бы несправедливо. Деньги всего-навсего расчетный инструмент. Я бы не ставил их на одну доску. Доверие – очень объемное понятие. Это не только доверие участника экономических отношений к тем, кто распоряжается деньгами, но и доверие людей друг к другу, к государственным институтам, к политике, проводимой властями, доверие к обществу, в котором ты живешь, к коллективу, который тебя окружает. Если нет базовых принципов, которые формируют взаимное доверие, то и экономика находится на довольно отстающем уровне.
Александр Сергеев:
- Гарегин Ашотович, наши зрители и слушатели скажут - это красивые слова. А как связаны доверие и экономика? Как доверие помогает обществу добиваться успехов?
Гарегин Тосунян:
- Мы провели сравнительный анализ, который показывает почему определенные страны в той или иной отрасли достигли успеха. Оказалось секрет успеха в том, что они строили свою экономику на доверии, а не на том, чтобы проверять каждый шаг каждого участника.
Приведу простой пример: компании, которые сдают в аренду автомобили. Есть компании, политика которых выглядит так: ты взял автомобиль, они каждую царапину посчитали, каждую сфотографировали. Потом, когда у тебя принимают автомобиль, все эти царапины сравнивают. Не сделал ли ты новые? А есть очень известные компании, в первую очередь американские, которые вообще не осматривают автомобиль, когда ты его сдаешь - ты просто оставляешь ключи и уходишь. Но если хоть один раз выяснится, что ты обманул, совершил аварию и не заявил об этом, то в следующий тебе вообще автомобиль не дадут. Либо дадут по более высокой ставке. Поэтому тебе становится невыгодным обманывать.
Вот и нам нужно создать такую систему общественных и судебных институтов, чтобы обманывать было невыгодно. Тогда и общество станет другим, и экономика будет развиваться другими темпами. Мы с коллегами - социологами, психологами, философами - готовим программу по формированию общества доверия. Потому что общество, основанное на высоком уровне доверия, будет гораздо эффективнее. И экономику надо вытаскивать из сложной ситуации.
Александр Сергеев:
- В последнее время бизнес и средства массовой информации во многих странах мира играют важную роль в формировании общественного доверия…
Гарегин Тосунян:
- Безусловно! Если в обществе культивируется идея, что быть честным выгоднее, чем быть человеком с подмоченной репутацией - для бизнеса это очень важно. Это открывает путь к развитию устойчивой экономики и устойчивого общества. Репутация очень дорого стоит, наше общество проходило через 90-е годы, когда эта аксиома подвергалась сомнению. Но практика показала, что выигрывает тот, кто инвестирует в строительство взаимного доверия. Бизнес, который в первую очередь вкладываться в толпы охранников, высокие заборы и колонны машин сопровождения - перспективы не имеет. Он рано или поздно будет неэффективен. Если, конечно, его регулярно не подпитывает государство на соответствующих сомнительных схемах. Но в этом случае не только бизнес, но общество и государство не имеют перспективы. Эта конструкция развалится. Потому что люди чувствуют, что этот бизнес развивается за счет того, что он близко присосался к государству и черпает из него ресурсы. А за чей счет? За счет налогоплательщиков! И это разрушает доверие в современном обществе, которое становится очень прозрачным из-за новых технологий и средств массовой информации.
Александр Сергеев:
- А как это доверие оценить в цифрах? Есть же психологические, эмоциональные критерии…
Гарегин Тосунян:
- Безусловно, и социологи, и психологи, и экономисты составляют свои рейтинги, их множество, они достаточно субъективны. Мы, честно говоря, не самое лучшее место в них занимаем. Мы на недавнем заседании нашего научно-консультативного совета рассматривали тему счастья: есть рейтинги, где государства распределяются по индексу счастья. Кстати, доверие и счастье - это очень связанные показатели. Конечно, люди себя чувствуют наиболее комфортно в обществе, в котором высокий уровень взаимного доверия. Есть ряд стран, которые имеют даже министра счастья. Существуют страны, которые оценивают валовое национальное счастье. Правда, их единицы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Александр Сергеев:
- Есть страны, с которых надо брать пример?
Гарегин Тосунян:
- Да, например, скандинавские страны - там очень высокий уровень счастья. Финляндия девятый год является лидером по индексу счастья. Наряду с ней лидеры по индексу доверия в обществе – Дания, Исландия, ОАЭ. По уровню доверия я еще могу понять, но лидерство по уровню счастья удивляет: как можно быть счастливым в стране, где так мало солнца?
Александр Сергеев:
- Значит, надо светиться самим.
Гарегин Тосунян:
- Да, нужно собственными руками творить и счастье, и доверие. Мы себя недооцениваем. Помню долгое время нам рассказывали, что в России очень плохой климат, поэтому у нас сельское хозяйство нерентабельно. А потом, когда открыли границы и люди стали путешествовать по миру, выяснилось, что у нас климат замечательный по сравнению с некоторыми другими весьма успешными странами. Иногда ты въезжаешь в такую страну и понимаешь, что без кондиционера там жить нельзя. Особенно по ночам. Это иллюзия, что у нас плохой климат. Вот Финляндия – да, действительно тяжело. А средняя полоса у нас просто великолепная.
Мария Баченина:
- Я хотела бы поинтересоваться про цифровой рубль, его в России введут с сентября месяца. Мы привыкли к бумажным или металлическим деньгам. И даже к пластиковой карточке привыкли, хотя там тоже нельзя потрогать деньги руками. А как жить с цифровым рублем?
Гарегин Тосунян:
- Вы о цифровом рубле говорите так, как будто это какое-то диво дивное. Это тот же безналичный рубль. Если вы удивлялись, что нельзя потрогать, то скажите - безналичные рубли вы много раз трогали?
Александр Сергеев:
- К безналу мы уже привыкли и испытываем доверие. А цифровому рублю будут доверять?
Гарегин Тосунян:
- Почему безналичные деньги завоевали более высокий уровень доверия, чем наличные? С наличными вы всегда рискуете, должны пересчитывать купюры, не всегда можете опознать фальшивку и так далее. С безналичными деньгами тоже риски есть, но все-таки это более надежный способ расчетов. С цифровой валютой ситуация в мире не однозначная. Многие страны приостановили введение своей цифровой валюты: Америка, Аргентина, Великобритания - и далее по списку 5-10 стран. Они решили, что пока не очень оправданно водить. Хотя работы по этой части ведутся, заготовки у них есть. Почему остановили? Например, в США инициатива запрета исходила со стороны парламентариев, они опасались, что цифровой доллар может стать инструментом тотальной слежки.
Мария Баченина:
- Пластиковые карты – тоже тотальная слежка.
Гарегин Тосунян:
- Цифровой рубль это тотальная слежка более высокого уровня, потому что там отслеживается полный трафик. Причем отслеживается на веки вечные.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Мария Баченина:
- И все будут знать, на что я трачу деньги? Вплоть до жевательной резинки?
Гарегин Тосунян:
- Нет, детали покупок все не будут знать - в этом смысле конфиденциальность будет сохраняться. Смысл в другом, когда вы пользуетесь безналичными деньгами, то отследить в полном объеме трафик движения денег от субъекта к субъекту невозможно. А с цифровым рублем такая возможность предоставится - вся траектория движения будет известна. В этом и есть его достоинство, потому что антикоррупционные меры могут быть усилены. Поэтому цифровой рубль будет использоваться в первую очередь для бюджетных средств и ресурсов. Китай, например, тотально ввел цифровой юань, в этом процессе он опережает весь мир. В китайском ВВП доля цифрового юаня пока только 0,19%, но в количестве операций это уже миллиарды. Здесь американцы и китайцы выступают антиподами. Китайцы эту тотальную слежку не только не скрывают, но и собираются реализовывать.
А допустим, англичане сказали, мы пока не видим необходимости внедрения цифровой валюты, потому что за счет усовершенствования инструментов обычной валюты можем осуществлять антикоррупционный контроль. Почему мы, например, выступили против того, чтобы в спешке глобально и интенсивно внедрять цифровой рубль? Потому что цифровой рубль будет иметь свои особенности. Он не будет функционировать в виде вкладов или кредитов. Так, по крайней мере, декларируется. Он будет использоваться, как расчетная валюта.
Мария Баченина:
- А за хлебом с ним сходить можно будет?
Гарегин Тосунян:
- Нет, за хлебом вряд ли - слишком неудобно. Он нужен для государственных программ и бюджетных проектов. Рядовой гражданин не скоро станет цифровой валютой пользоваться. Может быть, кто-то и захочет пенсию получать в цифровой валюте. Но что потом с ней делать? Потратить можно, а вот на вклад перечислить - уже нельзя. Но зато есть одно большое преимущество. Банки не будут участвовать при расчетах цифровой валютой, все будет осуществлять сам Центральный банк. Поэтому если вы работаете в цифровой валюте, то отсутствует риск того, что платеж вдруг не дойдет или банк обанкротится.
Мария Баченина:
- А он чем-то будет обеспечиваться?
Гарегин Тосунян:
- Он обеспечивается только доверием государству.
Мария Баченина:
- Если он чем-то будет обеспечиваться, то это может привести к удорожанию кредитов.
Гарегин Тосунян:
- Безусловно.
Мария Баченина:
- Мне это не нравится.
Гарегин Тосунян:
- Не нравится - это первое. А знаете, что еще не нравится? Как реализуется эта модель? Все банки в обязательном порядке постепенно должны внедрить цифровой рубль. Сначала системно значимые банки, потом крупные банки, потом все остальные. Зачем всем банкам внедряться в эту систему? Если моему клиенту не нужны цифровые рубли, зачем я буду внедрять этот сервис? Ведь это затраты, которые потом на клиентов все равно ложатся. А где гарантия, что сегодня этот сервис бесплатный, а завтра Центральный банк не ведет комиссию? Нет такой гарантии. При монополии всегда существует такой риск. Когда есть конкуренция, то рынок определяет уровень цены.
Мария Баченина:
- Естественные монополии во всех государствах есть. Но, мне кажется, тут честность выходит на первый план. Если мне обещают бесплатную парковку здесь навсегда, то она должна такой и остаться.
Гарегин Тосунян:
- По поводу естественных монополий. Они есть во многих государствах. И главная задача естественной монополии – обеспечить низкий уровень цены на данную услугу или продукт, чтобы сдержать инфляцию. Но бывают случаи, когда государство монополизирует какую-то отрасль, а потом обеспечивает такие условия игры, что именно естественные монополии становятся главным источником инфляции. Я раньше в нулевые годы очень любил показывать цифры, которые наглядно иллюстрируют, что главный источник нашей инфляции – это не банковские кредиты, это тарифы государственных монополий. Абсолютное противоречие. Мы создали естественные монополии, чтобы держать на эти продукты - нефть, газ, железнодорожный транспорт и прочее - низкую цену. А в результате мы за счет наших тарифов подпитали инфляцию на максимальном уровне. Тут фактор доверия к государству вылезает на поверхность. Как можно после этого доверять?
Александр Сергеев:
- Давайте от цифрового рубля перейдем к криптовалюте. Криптовалюта - это не монополия государства, а наоборот, полная децентрализация. Как в этом секторе устроено доверие?
Гарегин Тосунян:
- Криптовалюта это реакция на пониженное доверие к государственным структурам. Реакция на то, что центральные банки и международные финансовые институты пытаются избыточно регулировать финансовый сектор. Технологии дали возможность сформировать сегмент рынка, который вне отдельно взятого государства и вне межгосударственных институтов. И в этом смысле можно было бы предположить, что это великое благо - новый социальный договор. Но в случае с государством мы хотя бы примерно понимаем каким институтам (правительственным законодательным и судебным и тд) мы в той или иной степени доверяем. А в случае с криптовалютами мы не знаем, кому мы доверяем.
Александр Сергеев:
- Алгоритмам математики.
Гарегин Тосунян:
- Только математике я доверять не могу. Я за свою жизнь, когда крипта возникла, ни одной криптовалюты не купил и не куплю. Потому что пока я не знаю, кто стоит за этой системой, я не могу ей доверять. К нашему Центральному банку у меня есть масса вопросов, но к рублю все равно есть доверие. Я понимаю процедуры, понимаю институты, защищающие меня в этой системе. А с криптовалютой все в полном тумане.
Мария Баченина:
- Я сейчас просто обывательскую точку зрения выражу. Я не понимаю, что такое «намайнить деньги»? Как обналичить крипту? Не понимаю логику процесса…
Гарегин Тосунян:
- Майнинг объяснить можно, это процесс, который достаточно логичен, понятен. Здесь математика и технологии все объясняют. Но это не объясняет главный вопрос - каковы гарантии, что этот институт не рухнет? В криптовалюту вовлечены, наверное, уже десятки миллионов пользователей. Их количество растет. Некоторые мои коллеги называют это пирамидой, но я с этим не согласен. Это не пирамида, это более серьезный инструмент, он показывает государственным и властным структурам - не злоупотребляйте избыточным регулированием. Потому что человечество найдет инструмент, который станет альтернативой государственным валютам и вашей политике. Человечество с развитием технологий может уйти в пространство, которое вы не сможете регулировать. Поэтому - не злоупотребляйте, в противном случае вы толкаете людей на такого рода протест.
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