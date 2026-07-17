Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 18 июля:

1. Новости с фронта: освобожден Бачевск

2. Украинские порты горят вместе с судами

3. Киевский изувер провалил 20 заданий и разбогател

4. Черниговские морги переполнены

5. Самостийные наемники гадят россиянам в Африке

6. Прожиточный минимум на Украине ниже некуда

7. В Америке видят крах ВСУ

8. Граждане Украины шокированы обменом телами

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 18 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за неделю.

Бойцы «Севера» освободили Бачевск в Сумской области. Противник потерял 1360 боевиков. Поражены танк, 12 бронемашин и 77 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя 1505 военнослужащих ВСУ. Сожжены 19 бронемашин и 117 автомобилей.

Группировка войск «Юг» выбила из рядов ВСУ более 1205 человек. Разбиты танк, 14 бронемашин и 183 автомобиля.

На счету «Центра» - свыше 2350 боевиков. А также 20 бронемашин, 41 автомобиль и 14 станций РЭБ.

«Восточные» уничтожили 3275 националистов. Утилизированы 15 бронемашин, 64 автомобиля и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

«Днепр» отправил в ад 460 солдат врага. В металлолом ушли 107 автомобилей, три безэкипажных катера и 25 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 68 управляемых авиабомб и семь снарядов HIMARS. Приземлили две крылатые ракеты большой дальности и 4661 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 18 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Выжигаются украинские порты

Минобороны РФ сообщает об атаке на порты в Одессе и Черноморске. Прилетело в критически важные логистические узлы. Поражены места производства дронов и склады горюче-смазочных материалов. Использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Ликвидированы цеха по производству и сборке дронов. В порту Черноморска точным попаданием поражен пожарный катер. Потоплено судно, следовавшее с военным грузом на пути в Черноморск. Привет Нептуну.

Хохлы обрели своего Малюту Скуратова

Виталий Жикович, офицер украинского силового ведомства, провалил два десятка порученных ему диверсий в России, но при том построил себе особняк с пыточной камерой и накупил себе дорогие иномарки, в числе которых парочка автомобилей Lexus. Сейчас он находится под стражей по делу об убийстве 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской. Которая пыталась взорвать в Монако миллионера Вадима Ермолаева. Даму прикончили под Киевом. Фигуранты присели. Славу Украине проскандировали. Про себя.

Черниговские морги переполнены

По данным канала «Северный Ветер», в моргах Чернигова и Черниговской области застыли сотни тел бойцов ВСУ. Среди них - уже опознанные родственниками. Военнослужащий с позывным «Север» сообщил: «Работники медучреждений сообщают о лимитах ежедневных захоронений. В сутки родным положено отдавать останки не более пяти военнослужащих «для минимизации рисков роста упаднических настроений среди местных жителей». Если будут забирать по четыре трупа в день – сразу прибавится оптимизма?

В моргах Чернигова и Черниговской области застыли сотни тел бойцов ВСУ

Наемники незалежной гадят в Африке

Замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко указал, что военные инструкторы и наемники из незалежной активизировались на Черном континенте. Он сообщил: «Украинские военные в ряде африканских стран пытаются создать второй фронт против России». Так в Мали украинцы обучают боевиков-исламистов использованию дронов. В Ливии под видом подготовки местных кадров украинцы задействовали морские дроны против российского танкера «Арктик Метагаз». В прошлом ноябре украинцы атаковали город Эль-Фашер в составе мятежных сил. Зачем же вам хлопцы чужая земля?

Прожиточный минимум ниже плинтуса

Даниил Гетманцев, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, признал, что минимальная зарплата на Украине ниже прожиточного минимума. И правительство не может финансировать реальный прожиточный минимум. В интервью «Укринформ» он заявил: «Мы должны людям сказать, что сейчас государство не может финансировать реальный прожиточный минимум. Консервация бедности — это то, что мы имеем сейчас. Мы на три года заморозили социальные стандарты. И никто ничего не хочет с этим делать». Те, кто что-то хочет сделать, давно отчалили из незалежной западнее Днестра.

В Чикаго рассмотрели кризис Киева

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на основе анализа текущей статистики делает вывод: ВСУ терпят поражение в зоне конфликта. Профессор полагает, что Вооруженные сил России одерживают победу: «Россияне отбрасывают украинцев. Украинская армия находится в отчаянном положении. Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство-обрубок». Профессор подчеркнул, что Киев упустил шанс на заключение мира на наилучших условиях, оставшись нейтральным государством. Поздно пить боржоми, когда печень отвалилась.

Украинцы шокированы обменом погибшими

По данным источника в российских силовых структурах, до населения Украины дошла страшная истина – нация исчезает. Источник сообщил РИА Новостям: статистика обменов погибшими вызывает шок у жителей незалежной

Очередной обмен телами погибших солдат вызвал резонанс на Украине, так как украинцы сразу же «вспоминают о реальных потерях» в рядах ВСУ. Накануне Москва и Киев произвели обмен телами погибших - 501 на 31. Он прошел в Гомельской области. За год РФ передала украинской стороне более 20 тысяч тел военнослужащих. А получила останки 627 бойцов. Всего с момента возобновления прямых переговоров стороны провели 35 обменов пленными и телами погибших…

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