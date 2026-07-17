Брошенный всеми актер Кирилл Сафонов сбежал из Израиля в США: Саша Савельева забрала у него сына

Кирилл Сафонов теперь живет в США Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кириллу Сафонову нет покоя в эмиграции. Муж певицы Саши Савельевой жил в Израиле до марта 2026 года. После того, как там обострилась ситуация, 53-летний актер собрал вещи и улетел в США. А вокалистка перевезла сына Леона в Москву.

Кирилл Сафонов заявил, что остался один в США, куда перебрался из Израиля. Муж певицы Саши Савельевой также сообщил, что "категорически провалил" эксперимент, который устроила ему единственная дочь Анастасия.

Актер сейчас живет в Нью-Йорке. Там же обосновалась и его дочь. На днях 31-летняя девушка улетела в Италию на отдых.

"Настя заставила меня поменять билеты. Сказала, что я должен наконец пожить один в этом городе и понять, что такое настоящее нью-йоркское одиночество. Дети вообще любят воспитывать родителей. Особенно когда родители уже не сопротивляются", - рассуждает Кирилл.

Саша Савельева забрала сына Леона в Москву Фото: личная страница героя публикации фото есть тут

По его словам, вместо одиночества он испытывает "какое-то странное удовольствие". Артист бродит по городу и чувствует себя так, будто всегда здесь жил. Наверное, дело не в Нью-Йорке. Просто я всегда любил людей на безопасном расстоянии", - отметил Сафонов.

Что касается его жены Саши, то она перевезла их общего сына Леона из Израиля в Россию. Певица сейчас живет в Москве и ухаживает за больной мамой. Женщина получила тяжелые травмы после падения в автобусе и стала инвалидом. Она получила оскольчатый перелом со смещением и перенесла две операции. "Мне наживую ввели спицу. Теперь в ноге металлоконструкция длиной 35 сантиметров с шурупами. Нога укоротилась на три сантиметра. Могу ходить только в кроссовках с высокой подошвой, с палкой. В итоге я получила инвалидность", - сокрушается пенсионерка.

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