Ксения Собчак поскандалила с помощником Тины Канделаки: он резко ответил на гневный выпад

Ксения Собчак приложила оппонента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ксения Собчак жестко отчитала помощника Тины Канделаки. Тот молчать не стал и резко ответил жене Константина Богомолова.

Внезапные страсти разгорелись после недавнего концерта Егора Крида в "Лужниках". Артист уверял, что там и яблоку негде было упасть. Ксения Собчак заявила, что продать два раза "Лужники" у него не получилось. На стадионе было полно свободных мест. Мол, она лично посетила концерт, а потом разоблачила вокалиста, опубликовав фотографии с пустыми трибунами.

Жене Константина Богомолова палец в рот не клади Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За певца поспешил вступиться помощник Тины Канделаки. Мужчина раскритиковал заявление Ксении. Мол, шоу Крида прошло с огромным успехом.

"Удивительно, что, вкидывая обвинения в надувательстве, вы в доказательство публикуете скрины с «левого» ресурса... Вы подчеркнули, что сами все видели, но забыли упомянуть, что на концерте вас не было и вы просили другого человека снять видео, что называется, с места событий", - высказался Алеко в адрес блондинки.

Собчак такой дерзости не стерпела. Она жестко ответила, упомянув при этом свою заклятую подругу Тину Канделаки.

"Ой, а кто там пискнул из-под лавки со своим важным мнением? Уважаемый носитель сумок Тины Канделаки... Вы с чего решили защищать Егора Крида? Вот мой вам совет - попробуйте уже заниматься не фейковыми сливами с вашей хозяйкой", - отбрила она оппонента.

Ксению возмутили и обвинения в отсутствии на шоу. Как оказалось, она намеренно отказалась от приглашения в ВИП-ложу и купила билет сама. "Стратегия растворяться в толпе, отлипая от каких-то моих друзей, у ног которых вы постоянно третесь, - в очередной раз была правильной", - приложила блондинка мужчину.

Алеко не стал молчать. "Ксения Анатольевна, учитывая все истории, которые происходят с вами сейчас, как бы вам не пришлось носить чьи-то сумки. Времена непростые. Отдельно хочу заметить, что на личности переходят исключительно в тех прискорбных случаях, когда других аргументов нет от слова «совсем»", - ответил он на выпад Собчак.

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