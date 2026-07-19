Трудовой кодекс не очень-то жалует тех, кто готов пахать без передышки Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Коллеги хвастаются фотографиями с моря, а вы в это время считаете дни до зарплаты. Или того хуже: отпуск по графику неумолимо приближается, а в кошельке гуляет ветер, и мысли только о подработке, а не о шезлонге. В такие моменты идея променять отдых на живые деньги кажется спасением. Но не все так просто: Трудовой кодекс не очень-то жалует тех, кто готов пахать без передышки. Законодатели исходят из того, что отпуск нужен не для накопительства, а для восстановления сил.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ ВЕСЬ ОТПУСК ДЕНЬГАМИ

— Если сотрудник возьмет деньги, но продолжит пахать, он быстро выгорит, быть может, заболеет, а государство в этом, понятное дело, не заинтересовано, — поясняет эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Поэтому просто получить пачку денег и радостно сидеть в офисе все 28 дней по закону нельзя.

УВОЛЬНЕНИЕ: ДЕНЬГИ ВМЕСТО ОТПУСКА

Единственный случай, когда работодатель обязан выплатить вам компенсацию за весь накопленный, но неиспользованный отпуск, — это увольнение. Неважно, кто инициатор и по какой статье вы уходите.

Замена части отпуска деньгами — право работодателя, а не его обязанность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

При расторжении трудового договора вам обязаны компенсировать деньгами абсолютно все дни, которые вы не отгуляли за годы работы. Это безусловное право сотрудника.

— Неважно, сколько отпуска накопилось: получить компенсацию при увольнении — безусловное право, начальник не может сказать «нет», — комментирует Мария Иваткина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК: ДЕНЬГИ ВМЕСТО ДНЕЙ

Если вы не увольняетесь, но мысль о деньгах греет душу, шанс получить денежную компенсацию вместо отпуска есть только у отдельных категорий работников. Право на замену части отпуска деньгами появляется, если вам по закону положено отдыхать больше 28 календарных дней. По словам Марии Иваткиной, все, что свыше этого базового лимита, теоретически можно превратить в наличные.

Кому это доступно? Это люди с удлиненным отпуском, которым государство дает дополнительные дни как льготу или компенсацию за сложность работы:

- инвалиды (им положено не менее 30 календарных дней);

- педагоги и ученые;

- медицинские работники (у которых есть надбавки за выслугу лет или специфические условия труда);

- некоторые другие категории.

Но тут есть важный нюанс.

Классическая ситуация: работаешь без устали несколько лет, и накапливается, скажем, 80 дней неиспользованного отпуска. Логично спросить: можно ли получить деньгами хотя бы этот «хвост»? Мария Иваткина разъясняет: по закону такое право есть, но с жестким условием. Базовые 28 дней за текущий рабочий год важно обязательно отгулять (это святое). А вот накопленные излишки из прошлых лет можно попробовать заменить деньгами. Но только по согласованию с руководством. Если директор откажется, придется идти в отпуск или копить «хвосты» до увольнения.

— Замена части отпуска деньгами — право работодателя, а не его обязанность. И решение о выплате денег вместо «лишних» дней принимает именно работодатель, — подчеркивает эксперт.

Шанс получить денежную компенсацию вместо отпуска есть только у отдельных категорий работников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иными словами, вы можете написать заявление, но директор вправе ответить отказом и отправить вас отдыхать все положенные дни.

КОМУ ДЕНЬГИ ВМЕСТО ОТПУСКА ЗАПРЕЩЕНЫ ПО ЗАКОНУ

Есть ситуации, когда никакие уговоры не сработают. Даже если работник умоляет дать ему деньги и начальник готов пойти навстречу, закон говорит твердое «нет». Компенсация запрещена для тех, кого государство защищает особенно строго. К таким категориям относятся:

- беременные женщины;

- несовершеннолетние работники;

- сотрудники, занятые на вредных или опасных производствах.

Как поясняет эксперт, дело тут не в бюрократических препонах и лишней волоките. Это прямая забота о здоровье: если лишить отдыха тех, кто работает в тяжелых условиях или чей организм и так испытывает повышенную нагрузку (как у беременных женщин или подростков), последствия могут быть куда серьезнее, чем простая усталость.

ОТПУСК ПО ВЫХОДНЫМ: КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Для тех, у кого скопился вагон и маленькая тележка неиспользованных дней, но на компенсацию руководство не согласно, эксперт предлагает изящный финансовый трюк. Можно договориться с работодателем о нестандартном графике. Схема выглядит так: работаешь с понедельника по четверг, а на пятницу, субботу и воскресенье оформляешь отпуск.

Хитрость в том, что отпуск считается в календарных днях (то есть в него входят и рабочие дни, и выходные).

— Работодатель начислит отпускные за пятницу, субботу и воскресенье. По сути, отпускные за субботу и воскресенье — дополнительная выплата, которая работает как компенсация, — раскрывает механику Мария Иваткина.

Правда, и тут нужно знать меру. Закон зорко следит, чтобы хотя бы одна часть отпуска в году была непрерывной и составляла не менее 14 дней. То есть сначала нужно честно отгулять две недели подряд, а уже потом «дробить» оставшиеся дни на такие мини-каникулы с пятницы по воскресенье.

Но есть и подводный камень: январь и май с их длинными каникулами для такой схемы не годятся. Если в месяце мало рабочих дней, выплата (средний дневной заработок) может оказаться очень скромной, и вы, наоборот, потеряете в деньгах. Тут лучше все рассчитать заранее.

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