Лолита попала под волну хейта после «Шабаша» с гангстером

Лолита Милявская и без того пользуется любовью зумеров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завсегдатаи шоу-бизнеса много лет пытаются заручиться любовью нового поколения и залететь в тренды, а потому активно записывают дуэты с модными артистами. Кому-то вроде Филиппа Киркорова с Егором Кридом и Николая Баскова с Даней Милохиным это в свое время удалось. Хотя в большинстве случаев, говоря на «зумерском», получается кринж (или по-русски – испанский стыд).

В последние месяцы случился новый виток таких дуэтов, все благодаря 35-летней Zivert (Юлия Зиверт), которая записала песню с 24-летним «гангста-рэпером» ICEGERGERT (Георгий Гергерт). Правда, парню, читающему в треках, какой он богатый и опасный, до сих пор припоминают, как тот в страхе записывал видео с извинениями после того, как выкрикнул со сцены девиз запрещенного в России движения, связанного с тюремной культурой. В итоге отделался штрафом, но испугался знатно. В общем, гангстеры в рэпе у нас только такие. Так или иначе, их с Юлей песня «Банк» взорвала все музыкальные чарты и получила целый ряд наград, включая победу в номинации «Лучшая песня» на престижной премии МУЗ-ТВ 2026.

ICEGERGERT (Георгий Гергерт) – 24-летниq «гангста-рэпер» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коллеги Zivert посмотрели на всю шумиху вокруг дуэта с молодым рэпером и захотели повторить успех. Недавно Ольга Бузова записала песню с молодым рэпером nkeeei, а теперь пришла очередь Лолиты Милявской, которая и без того пользуется любовью зумеров. Видимо, решила закрепить успех у молодежи, выпустив дуэт с Гергертом. Удивительно, что в недавнем интервью Лолита делилась переживаниями, что может «не вытянуть» песню с рэпером. Рассуждать о вокальных способностях Милявской можно долго, но на ее месте стоило больше переживать, что песню с ICEGERGERT не вытянет сам ICEGERGERT.

В итоге все друг друга вытянули, и в пятницу, 17 июля, артисты представили совместную композицию под названием «Шабаш». С учетом того, что Лолите до сих пор припоминают скандальную вечеринку, название песни очень подходящее. «Я всегда на боссе, еще с девяностых. Мы святые сестры, нас боялись монстры. Распускайте косы, все взлетит на воздух. Поднимайте тосты за живых и мертвых. За детей и взрослых. За богатых, скромных. За красивых, громких. За людей народных», – поет Милявская.

«Стреляю из автомата. А она - красива, богата. У меня два меча на руке, гладиатор. В рэп-игре я новатор. Молодые мы акробаты. Кинул на шею караты. Все идет как по накату. Но я должен вернуться к закату. Эти деньги – мои ароматы. Кто заплатил адвокату? Чтобы закопать тело, таскаю с собою не только лопату», – читает рэпер.

Честно говоря, эта песня больше похожа на детский стишок, когда у ребенка основная задача – подыскать рифму к слову из соседней строчки, а все остальное – просто набор несвязных слов. Автомата – богата; гладиатор – новатор; акробаты – караты… Сложно представить рифмы банальнее. Однако и это не единственная проблема!

Уж как так вышло, возможно, они и сами не знают, но в комментариях отмечают невероятную схожесть их «Шабаша» с песней «Последняя любовь» иноагента Моргенштерна*. «Такое ощущение, что мелодию откуда-то украли и переделали, очень знакомо… А в общем – отстой полный»; «Начало как у Моргенштерна*»; «Я искренне удивлена, что прекрасная Лолита не узнала мотив или хотя бы не проверила, не плагиат ли это», – пишут возмущенные пользователи Сети.

Обложка совместного трека Лолиты и ICEGERGERT «Шабаш»

Есть и те, кому песня пришлась по душе: «Я не перестаю восхищаться вами!»; «Это разрыв! Лолита Марковна, у меня и так сердечко слабое, а тут я вообще забыла, как дышать!»; «Лично мне понравилось, что-то новое!»; «Лолита раздает огня с молодежью».

Зайдет ли новая работа Милявской молодой аудитории, на которую и рассчитана эта композиция, сказать сложно. Единственное хорошее, что в этой композиции есть, так это заводной и цепляющий припев Милявской в ее стиле, который так уж полюбился зумерам. Может, и не стоило записывать дуэт с этим гангстером с его «гениальными» смыслами и рифмами. Хотя у Лолиты всегда есть возможность выпустить сольную версию песни, и нет сомнений, что она будет куда успешнее, чем этот «Шабаш».

* – внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов на территории России