Зеленский сел на опасный шпагат: одной рукой чествует нацистов, другой обещает полякам «правду» про «Волынскую резню»

Фрагмент памятника жертвам массового уничтожения польского населения украинскими националистами, открытого в Польше в 2024 году Фото: EAST NEWS.

Две новости из Украины, по которым можно судить, в какую собственную ловушку попал Зеленский, затеяв ссору с Польшей из-за героизации УПА* и ее лидеров. Первая: «Будут открыты все архивы СБУ и СВРУ о трагических событиях ХХ века на Волыни. Будут решения о дополнительных разрешениях на поисковые эксгумационные работы вместе с польской стороной», — написал он в своем Telegram-канале. Казалось бы, шаг к примирению: пусть архивы нас рассудят. К тому же поляки давно добивались разрешения на поисковые работы, чтобы вернуть в Польшу прах жертв «Волынской резни».

Но тут же подоспела вторая новость из Киева: правительство Украины распорядилось перезахоронить останки похороненного в Роттердаме одного из создателей ОУН* Евгения Коновальца на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области. Это как смачная фига в сторону Варшавы – «нате-с, выкусите!».

1 июля Зеленский получил поддержку от Рады своей затее о создании «украинского национального пантеона». А еще в конце мая он участвовал в торжественном перезахоронении праха одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника. Начав создавать «пантеон национальных героев» с отдания почестей пособнику нацистов, Зеленский отмахнулся от любых возражений со стороны: «никто не будет указывать Украине, каких героев она должна уважать».

Киев планирует организовать перевозку останков Коновальца, который был уничтожен советской разведкой в 1938 году, из Нидерландов на Украину, торжественные мероприятия по случаю репатриации при пересечении границы, а также само перезахоронение. Следующим, что уже очевидно, станет прах Степана Бандеры.

Реакция Варшавы на вызывающие действия Киева предсказуема. «Волынская резня», осуществленная УПА*, признана в Польше геноцидом польского народа. Помещение в «пантеон героев Украины» создателя организации, которая уничтожила свыше ста тысяч мирных поляков, даже для враждующих между собой польских партий и политиков абсолютно неприемлемо. А на очереди и другой создатель ненавистной полякам организации – Бандера. Но, как заявил недавно министр обороны Польши Косиняк-Камыш, «Украина не войдет в ЕС с Бандерой».

Почему Зеленскому, родившемуся в еврейской семье, так глянулись украинские националисты-антисемиты, очевидно. Главной опорой киевского режима, особенно в армии, становятся наиболее радикально настроенные националистические силы страны. Отказать им в чествовании их кумиров - лишиться их поддержки, а значит и власти. Вот и приходится Зеленскому скорбно стоять у гробов лидеров УПА*, которая уничтожала поляков и евреев во время Второй мировой войны.

Про секретные архивы, которые пообещал открыть полякам Зеленский, тоже все достаточно мутно. Что там можно найти нового? Преступления украинских националистов хорошо задокументированы и доказаны. Может, расчет на то, что вдруг появится некий «документ», который переведет стрелки за уничтожение поляков с украинских националистов на Красную Армию? При тотальном переписывании на Украине истории можно ожидать всякого. Да и есть с кого пример брать. Помните, как разгоняли «правду» о том, что красноармейцы в Германии изнасиловали чуть ли не поголовно всех немок от 14 до 70 лет?

Попав в ловушку «исторической памяти», Зеленский одновременно делает свойственные ему театрализованные шаги в противоположных направлениях. Полякам предлагает некие «архивы» и разрешает эксгумировать останки жертв бандеровцев. И тут же перетаскивает на Украину прах палачей этих жертв. Очень опасный шпагат.

* — запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации.

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